日本南海特大地震先兆：氣象廳呼籲撤離準備，139城巿恐受影響，67萬人需疏散

近日不少人關注南海海槽或會在今年內發生特大地震，日媒調查亦發現，不到一半的受影響城市有為防災做好準備。

據《朝日新聞》上周五（7日）發布的一項調查結果顯示，南海海槽（南海トラフ，Nankai Trough）一旦發生特大地震，可能引發巨大海嘯，波及範圍從關東延伸至九州的太平洋海岸線。日本氣象廳指出，近期某些地震活動可能是南海海槽將發生特大地震的前兆，呼籲當地市民提高警覺且提早做好撤離準備。

日本地震｜不到一半城市有充分準備

根據日本內閣辦公室的指引，若氣象部門預料極有可能發生特大地震，政府將提前發出疏散警告，要求139個潛在受影響城市的居民提前一周撤離至洪水受災區域以外的朋友家中，或庇護中心，此舉考慮到居民在地震發生後，可能沒有足夠時間撤離，故及早計劃和準備。

內閣辦公室於2月進行了這項調查，涵蓋了從千葉縣到鹿兒島縣等14個縣的139個城市。調查顯示，目前政府尚未對潛在受影響人數有具體估算，透過調查希望全面了解全國的情況。

報道亦整理了70個市鎮的回應，估計有667,860人需撤離，而現有撤離中心的容量僅為422,676人。據了解，2011年東日本大地震後約有47萬人被迫撤離，1995年阪神大地震後則有超過31萬人需撤離家園。

日本地震｜3大地區疏散人口最多

調查亦指出，若南海海槽發生特大地震，三重縣的伊勢市將是需要疏散人口最多的地區，約有81,306人，其次是靜岡市的52,000人，以及三重縣松阪市的51,000人。然而，調查也顯示，在139個市町村中，僅有75個（約一半）已指定了需要疏散的區域，並估算了受影響居民的數量。

當年311大地震岩手縣災情

日本地震｜8至9級大地震機率已增至82%

根據2025年的最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率已提升至75% - 82%。 日本地震海嘯專家強調，若該處發生大地震，日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的巨大海嘯。

香港天文台分析4因素恐引發香港海嘯

香港天文台近日分析，一旦南海海槽發生地震，不排除會引發香港海嘯。天文台解釋，由於南海海槽比日本海溝較接近香港，當該處發生大地震時，香港也可能記錄到輕微的水位異常。天文台表示，當南海海槽發生地震時，海嘯波大約會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域，並在其後約1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。

在考慮多種地震滑移分布後，海嘯模擬結果顯示若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響；而8.0級地震則僅會對香港帶來輕微水位異常，不一定能察看得到。天文台分析，有4項因素會影響到達香港的實際海嘯波振幅：

1.震源位置及震級

2.地震破裂過程

3.震源附近地質構造

4.近岸及海底地形

資料來源：天文台

日本地震｜4地區出現大地震先兆

過去曾發生，如1995年規模7.3級，阪神大地震的新潟縣，有「靜穩化」現象

靜岡縣燒津市與沼津市，近期出現地下溫升高，與水位異常的現象

關東地區千葉縣北西部，自2024年發生規模5.9地震以來，地震次數持續上升

東京都青梅市至立川市，過去一、兩千年間前未發生大地震，專家提醒，未來有發生大地震潛力。

資料來源：日本地震專家佃為成

日本地震丨南海海槽8級地震機率達8成 專家籲5地區勿前往

根據日本政府過去研究，由於南海海槽沿線，過去平均每100到150年，就會發生一次規模8到9級的強震，郭鎧紋預計未來30年，南海海槽有7到8成的機率，發生規模8級以上的地震。而強震所引發的海嘯，有4個地區可能會在5分鐘內就出現，另一個地區則會在19分鐘就發生。

即睇日本地震5高危地方：

5分鐘內受海嘯波及：

靜岡

和歌山

三重

高知

19分鐘內受海嘯波及：

宮崎縣

資料來源：台灣地震專家：部鎧紋

日本地震｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

1.躲到堅固家具下面

⚠ 遠離模擬或容易墜下的物

2.盡量遠離海岸

⚠遇上地震或海嘯

☑ 須向高地逃走

3.被埋在瓦礫中不能掙脫時

⚠勿大聲呼叫

☑ 應使用敲擊聲或吹口哨求救

4.勿從高處跳下

⚠身處戶外

5.遠離建築物、斜坡、架空電線等地方

⚠身處戶外

資料來源：香港紅十字會

日本地震｜地震23項必備物品

以下為地震發生前必備的23項必需品。

1. 水

2. 食物

3. 防災帽（災難頭套）

4. 衣物（內衣）

5. 雨具

6. 無鞋帶運動鞋

7. 手電筒

8. 收音機

9. 備用電池（手機充電器）

10. 火柴（蠟燭）

11. 急救用品

12. 暖暖包

13. 毛毯

14. 手套

15. 洗漱用品

16. 牙刷（牙膏）

17. 毛巾

18. 筆（筆記本）

19. 口罩

20. 消毒酒精

21. 肥皂（洗手液）

22. 濕紙巾

23. 溫度計

資料來：綜合資料來源、《讀賣新聞》

電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋

日本氣象廳首發南海海槽地震警報。日本電視台過去曾製作專題模擬災情，預警災情嚴重情況可波及各大旅遊區，如大阪、名古屋等，預料死亡人數可達32.3萬人，海嘯甚至可高逾30米，呼籲當地民眾要做好防災準備。

能登半島大地震

宮崎縣大地震

轉載自晴報