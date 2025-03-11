日系輕鬆護老好物：旋轉扶手餐椅、發光耳挖與日式指甲鉗 防跌防痛又貼心

三月這段日子，不免想起日本，懷抱重生與希冀之願。筆者從前旅居東京時，結識當地介護(護理員)百果，她是我的照護「盲公竹」，不時從藥粧店捎來照護小物，又介紹我到日本品牌傢俬店尋寶，讓照顧之路稍添輕鬆和趣味。最近偶然發現，強勢進駐香港的日本國民藥粧店「松本清」（matsukiyo），引入當年用過的好物，可以隨時補給了。

最有心思是發光耳挖。筆者的照顧對象，每天最享受洗澡後採耳的時光，而我總是粗心地把棉棒往耳裏鑽，誤碰穴位，換來對方連串噴嚏聲。一天，百果悄悄送我一枝「松本清」LED燈耳挖，末端透明且微彎。原來開掣後，會亮起白色LED燈光，清楚照亮耳朵內的情況，耳垢一覽無遺，塑膠耳挖亦容易清潔。

藥粧店尋寶

這種發光耳挖，在日本甚為普遍，單憑包裝就知道這類產品專攻兒童市場。管它呢，一物讓老幼用到盡，照顧對象又開心，何樂而不為。

松本清售賣的LED燈耳挖，末端會發光，以便照亮耳朵內的情況，老幼皆宜。在港售價為59.9元。

另一是日式指甲鉗。平日替照顧對象剪指甲時，對方指甲邊緣的皮肉較敏感，容易喊痛。百果送我一把東京奧運紀念版日式指甲鉗，特色是U型外殼，令剪出來的指甲不會飛濺，也剪得更貼服。

東京奧運版日式指甲鉗，被我弄壞了。

這份心意，同樣令照顧對象大為受落，可惜我把它弄壞了。後來百果在當地松本清，買一個新的給我，到現在仍是我的常用小工具之一。

松本清售賣的日式指甲鉗，分為S及M兩種型號。圖中為M號，在港售價為49.9元，特價期間低至45.9元。(圖：松本清網頁)

發光耳挖與日式指甲鉗，在健康的成年人與長者身上，一樣應用到。是百果教懂我，趁老友記仍然精靈，體格健全尚未退化時，已可使用一些生活感重，又有護理功能的物品「助攻」，既令長者感覺舒服，亦可避免家居意外，延緩衰退。

著重生活感

因此，最近得悉日本傢俬品牌NITORI（宜得利），在香港門市推出木製的旋轉扶手餐椅，有點心動。

為老友記選擇有扶手的座椅，方便他們起身時按著扶手發力，雖說是「基本盤」，然而不少扶手座椅設計較笨重，為行動能力和體能稍遜的長者而設。我的送禮對象很精靈，體格健全，用不著長者「大班椅」，有一把備有扶手而又能夠旋轉，沒有滑輪的木椅子，已經滿足要求。

為甚麼扶手以及旋轉功能這麼重要？從事長者及康復設計研究的BEE Work設計總監鄭文偉(Edmund)解釋，如果椅子沒有扶手，長者起身站立時，容易傾向把手按在桌子上發力，那會增加意外風險，例如桌子不穩或用力方向錯誤等，導致身體失衡，容易跌倒。

「至於椅子能夠旋轉的話，老友記就可以把椅子轉至90度角，面向走道的位置安心坐好，才轉進餐桌和書桌，毋須勉強把身體擠進桌邊坐下。」

NITORI 的旋轉扶手餐椅，在港售價1,290元。

旋轉扶手餐椅的扶手呈弧型，能夠自由旋轉。

旋轉扶手椅 椅腳避裝滑輪

不過，椅子不宜配有滑輪，尤其不應用滑輪辦公椅取代。因為萬一沒有鎖上滑輪，長者雙手按著扶手準備坐下時，滑輪辦公椅就容易向後溜走，坐不到之餘，更會順勢跌在地上。

坊間有些更高階的旋轉木椅，能夠每逢旋轉90度就上鎖。Edmund覺得，這類安全系數較高的椅子，比較適合一些需要照顧的老友記，避免他們因意外令身體向一邊傾側時，從旋轉椅子跌出來。其實，一般具備旋轉功能的無滑輪木椅，對普羅體格健全的長者而言，已經足以應付日常需要。至於座墊軟硬度，視乎用家感覺已可。

這些外觀生活化的物品，為護老增添溫度與人性。悠悠老去是人生進程，多數長者也非「斷崖式衰老」，毋須煞有介事強調防範與老化，尊嚴與尊重更顯無價。在健康狀況尚佳時，只要借助細節恰到好處的用品輔助生活，長者享受平凡日常之餘，也可以安全至上。

筆者身高165厘米，模擬坐在旋轉扶手餐椅的情況，高矮度剛剛好。

NITORI這三款附有扶手的椅子，雖然高矮有別，均可旋轉。