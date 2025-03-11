辛勤工作後食一碗熱騰騰湯麵特別滋味，今期素食譜：香濃番茄麵豉烏冬

看過日劇的，應該有看過，放在路邊的掛著紅布條的湯麵攤；同樣地，看過韓劇的，也應該對那些透明帳蓬的路邊攤，特別有印象了吧？！樸實的攤檔，老闆們正努力的燙麵條；那熱騰騰的水蒸氣，在凍冰冰的氣溫底下，分外的吸引人。這些攤檔，不常開，卻為夜歸客的送上溫暖的慰藉。

這一晚，比平常來的晚。一直忙東忙西，卻忘了時間。晚上九點，肚子忙到下班的一刻，才咕嚕咕嚕的響起來。說真的，這個時間，有點尷尬，不吃又不成（肚子已經響得那麼厲害了），吃了又帶點罪惡感（怕太晚吃會長肉變胖）。可惜，回家的途中，沒有日本那些湯麵攤，也不見韓國那些路邊攤。不想吃速食，也不想吃超商的食物，只得默默忍著趕回家。

還好的是，家的附近有24小時超市，走進去簡單的買了小番茄、青葱和烏龍麵，連同家裏冰箱常備的味噌，放湯裏煮，咕嘟咕嘟的，不消20分鐘，一碗熱黱騰，如湯麵攤的湯麵，出現在面前。湯麵的精髓，不只在麵條，還有那湯汁，不知道是不是太累了，那碗味噌湯，顯得特別滋味，成這天辛勤工作過後的超級美食。

香濃番茄麵豉烏冬（2人份）

時間：20分鐘

材料：

小番茄 10個/ 乾雲耳 2湯匙/ 豆包 2塊/ 烏冬（烏龍麵）2個/ 青蔥 2條/ 羅勒 1條/ 蒜頭 2粒/ 黑芝麻 1湯匙/ 白芝麻 1湯匙/ 紫菜條 2湯匙

調味：

鹽 半茶匙/ 麵豉（味噌）2湯匙/ 麻油 1湯匙/ 辣油 半湯匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 湯匙/茶匙/ 煮鍋/ 飯碗/ 湯碗/ 筷子

步驟：

1. 清洗青葱，切去根部，切段（如圖）。

2. 洗乾整條羅勒，待用。

3. 切走蒜頭的頭尾，撕走皮，沖洗乾淨。

4. 清洗小番茄，切半（如圖）。

5. 用熱水浸泡乾雲耳5分鐘（如圖），然後，切去根部，清洗乾淨。

6. 將每塊豆包成成三份（如圖）。

7. 放步驟1、2和3 於煮鍋之中，以中火炒香。

8. 放入步驟4，炒1分鐘，然後放入麵豉（味噌），一起炒1分鐘（如圖）。

9. 倒入 1.5湯碗的清水，蓋上鍋蓋，以中火煮15分鐘。

10. 夾走羅勒和蒜頭，放入烏冬（烏龍麵），煮5分鐘。

11. 放入步驟5和6，多煮3分鐘。

12. 倒麻油和辣油進湯碗中，再把步驟11分到湯碗裡。最後，分別隨意地撒上黑白芝麻和紫菜條，便完成。

筆記：

1. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

2. 雪耳（銀耳或白木耳）有增強免疫力的多醣體。

3. 豆包由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。