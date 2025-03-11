歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

25
四月
啟德體育園｜《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》等足25年！謝霆鋒成為亞洲第一位歌手進駐啟德主場館！ 啟德體育園｜《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》等足25年！謝霆鋒成為亞洲第一位歌手進駐啟德主場館！
大型盛事 音樂會
啟德體育園｜《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》等足25年！謝霆鋒成為亞...
推介度：
25/04/2025 - 26/04/2025
27
六月
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！ 啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
大型盛事 音樂會
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
推介度：
27/06/2025 - 29/06/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
辛勤工作後食一碗熱騰騰湯麵特別滋味，今期素食譜：香濃番茄麵豉烏冬
素食
食得有營
健康好煮意

辛勤工作後食一碗熱騰騰湯麵特別滋味，今期素食譜：香濃番茄麵豉烏冬

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　看過日劇的，應該有看過，放在路邊的掛著紅布條的湯麵攤；同樣地，看過韓劇的，也應該對那些透明帳蓬的路邊攤，特別有印象了吧？！樸實的攤檔，老闆們正努力的燙麵條；那熱騰騰的水蒸氣，在凍冰冰的氣溫底下，分外的吸引人。這些攤檔，不常開，卻為夜歸客的送上溫暖的慰藉。

 

　　這一晚，比平常來的晚。一直忙東忙西，卻忘了時間。晚上九點，肚子忙到下班的一刻，才咕嚕咕嚕的響起來。說真的，這個時間，有點尷尬，不吃又不成（肚子已經響得那麼厲害了），吃了又帶點罪惡感（怕太晚吃會長肉變胖）。可惜，回家的途中，沒有日本那些湯麵攤，也不見韓國那些路邊攤。不想吃速食，也不想吃超商的食物，只得默默忍著趕回家。

 

　　還好的是，家的附近有24小時超市，走進去簡單的買了小番茄、青葱和烏龍麵，連同家裏冰箱常備的味噌，放湯裏煮，咕嘟咕嘟的，不消20分鐘，一碗熱黱騰，如湯麵攤的湯麵，出現在面前。湯麵的精髓，不只在麵條，還有那湯汁，不知道是不是太累了，那碗味噌湯，顯得特別滋味，成這天辛勤工作過後的超級美食。

 

香濃番茄麵豉烏冬（2人份）

 

辛勤工作後食一碗熱騰騰湯麵特別滋味，今期素食譜：香濃番茄麵豉烏冬

 

時間：20分鐘

材料：

 

辛勤工作後食一碗熱騰騰湯麵特別滋味，今期素食譜：香濃番茄麵豉烏冬

 

小番茄 10個/ 乾雲耳 2湯匙/ 豆包 2塊/ 烏冬（烏龍麵）2個/ 青蔥 2條/ 羅勒 1條/ 蒜頭 2粒/ 黑芝麻 1湯匙/ 白芝麻 1湯匙/ 紫菜條 2湯匙

調味：

鹽 半茶匙/ 麵豉（味噌）2湯匙/ 麻油 1湯匙/ 辣油 半湯匙 

工具：

砧板/ 菜刀/ 湯匙/茶匙/ 煮鍋/ 飯碗/ 湯碗/ 筷子

 

步驟：

1.    清洗青葱，切去根部，切段（如圖）。

 

辛勤工作後食一碗熱騰騰湯麵特別滋味，今期素食譜：香濃番茄麵豉烏冬

 

2.    洗乾整條羅勒，待用。

3.    切走蒜頭的頭尾，撕走皮，沖洗乾淨。

4.    清洗小番茄，切半（如圖）。

 

辛勤工作後食一碗熱騰騰湯麵特別滋味，今期素食譜：香濃番茄麵豉烏冬

 

5.    用熱水浸泡乾雲耳5分鐘（如圖），然後，切去根部，清洗乾淨。

6.    將每塊豆包成成三份（如圖）。

 

辛勤工作後食一碗熱騰騰湯麵特別滋味，今期素食譜：香濃番茄麵豉烏冬

 

7.    放步驟1、2和3 於煮鍋之中，以中火炒香。

8.    放入步驟4，炒1分鐘，然後放入麵豉（味噌），一起炒1分鐘（如圖）。

 

辛勤工作後食一碗熱騰騰湯麵特別滋味，今期素食譜：香濃番茄麵豉烏冬

 

9.    倒入 1.5湯碗的清水，蓋上鍋蓋，以中火煮15分鐘。

10.    夾走羅勒和蒜頭，放入烏冬（烏龍麵），煮5分鐘。

11.    放入步驟5和6，多煮3分鐘。

12.    倒麻油和辣油進湯碗中，再把步驟11分到湯碗裡。最後，分別隨意地撒上黑白芝麻和紫菜條，便完成。

 

筆記： 

1.    番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

2.    雪耳（銀耳或白木耳）有增強免疫力的多醣體。

3.    豆包由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

Tags:#營養#素食#食譜#素食譜#番茄麵豉烏冬#番茄#雲耳#豆包#烏冬#烏龍麵#羅勒#黑芝麻#白芝麻#紫菜
Add a comment ...Add a comment ...
風暴來臨前，天氣特別悶熱！迎接久違了的颱風：海苔番茄薯仔溫沙拉
更多走肉廚房文章
風暴來臨前，天氣特別悶熱！迎接久違了的颱風：海苔番茄薯仔溫沙拉

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處