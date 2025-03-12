韓星逝世 ｜ 南韓情歌王子年僅43歲家中離世，原定數日後舉行演唱會，粉絲深感震驚

南韓歌手輝晟3月10日驚揭於首爾家中離世，終年43歲。輝晟本身原定於15日與歌手 KCM 舉行聯合演唱會，上周四（6日）更曾於社交媒體上傳照片，並留言「減肥結束，3月15日見」，不料數日後便竟傳出噩耗，令不少粉絲大為震驚。

綜合韓媒及《Korea JoongAng Daily》報道，南韓「情歌王子」輝晟（本名崔輝晟）驚傳於3月10日下午被發現陳屍首爾廣津區自宅，享年43歲。經紀公司鴕鳥娛樂（Tajo娛樂）當晚證實死訊，聲明指出「故人於家中無呼吸心跳，判定死亡」，警方初步排除他殺嫌疑，死因尚待釐清。其經紀公司Tazo Entertainment當天發佈消息稱：

我們的藝人輝晟已經離開了我們的身邊，在首爾的家中被發現心臟驟停，宣告不治。

據悉，輝晟原定3月15日與歌手KCM各自舉辦1小時個人演唱會，主辦單位於死訊確認後緊急取消活動。KCM所屬公司A2Z娛樂表示：「深感遺憾與悲痛，此刻仍難以置信。」

英年早逝｜警方到場時發現已死亡多時 死因仍有待調查

警方與消防單位指出，10日下午6時29分接獲通報，到場時輝晟已明顯死亡多時，現場無外力入侵跡象，正調查是否與用藥過量有關。經紀公司呼籲大眾「克制未經證實的揣測」，並將低調舉行葬禮。

英年早逝｜曾涉毒品風波遭電視台封殺 復出之路驟止

輝晟曾以〈Can't We〉、〈With Me〉等經典情歌紅極一時，並為《擁抱太陽的月亮》、《美女孔心》等韓劇獻唱OST，更擔任BIGBANG、少女時代等巨星的歌唱指導。

然而2020年他因非法施打異丙酚（牛奶針）成癮遭起訴，2021年遭判有期徒刑1年、緩刑2年，自此遭主流電視台封殺，演藝事業一落千丈，近年雖積極復出，卻驟然離世，令不少粉絲都大感惋惜。

網民有乜講

明明只有5天在登台了…

去年12月23日看了你的演唱會…當時你說要唱到60歲，還有很多東西可以展現，還一直很期待…

太突然了！

大家一直在等你回歸，不能接受！

希望你在那裏不再受痛苦。

資料來源：Korea JoongAng Daily、IG@whee_sungz

轉載自晴報