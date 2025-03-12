許廷鏗：牙醫與歌手雙重身份，網民讚洗牙手勢好收費好抵

許廷鏗是香港樂壇中有名的「牙醫歌手」，有網民就在網上發文，分享一名歌星幫自己洗牙的經歷，並稱讚對方手勢不錯，且洗牙收費亦不算昂貴，令一眾網民直呼「好抵！」

許廷鏗｜網民大讚手勢好

該名網民日前分別在社交平台小紅書及Threads上發文，表示自己在慈雲山一間牙醫診所洗牙，「係一個明星／歌星幫我洗嘅」，並大讚牙醫的手勢不錯，指對方「洗牙無整痛我」、「洗嘅整個過程都好gentle」，又與其他牙醫作對比，指出「之前有啲真係洗牙個牙醫洗到好似搏鬥咁」，且很快便完成，認為「可能真係明星洗牙會過得快啲」。

許廷鏗入行16年一直兼顧歌手及牙醫的身份。（圖片取自IG）

許廷鏗早前在新城勁爆頒獎禮獲得「十大卓越歌手」及「十大勁爆歌曲」2個獎項。（圖片取自IG）

有網民近日分享由許廷鏗幫自己洗牙的經歷。（圖片取自Threads）

許廷鏗過往曾表示，自己早上結束牙醫的工作後，下午便會切換至藝人模式。（圖片取自IG）

許廷鏗於2021年創立個人唱片公司「自許紀錄」，再度獲得新身份。（網上圖片）

帖文公開後引起網民注意，不少人直接指出該名牙醫就是許廷鏗，表示全香港只有一名牙醫歌手。有人問到許廷鏗洗牙的收費，樓主就回覆「$800」，隨即令其他網民直呼「好抵」。

網民有乜講：

佢喺度幫人洗牙好耐啦，我諗至少有成十年啦

之前有報道話過許牙醫每星期仲有一日返診所睇牙症，keep住做，手勢唔會退步，可能辛苦少少，但其實好好

我覺得佢好犀利，可以堅持到做牙醫同埋做歌手，同埋佢做咗牙醫咁耐都唔會話門口成日有fans.

喺荃灣洗過一次，但係最後要等成一個鐘

好似話許義龍係佢叔叔，如果佢叔叔要去旅行就會搵佢頂更，佢係隠藏角色黎。

牙醫歌手｜2021年自立門戶開唱片公司

許廷鏗入行16年從未放棄做牙醫，為了兼顧歌手及牙醫的身份，他過往曾表示自己早上結束牙醫的工作後，下午便會切換至藝人模式，一直雙線發展。至2021年，他又獲得新身份，成為老闆，創立個人唱片公司「自許紀錄」，身兼三職，被網民譽為「專業時間管理大師」。

轉載自晴報