春日明目湯｜眼乾與視力模糊？春天肝氣盛是明目好時機，南瓜栗子杞子雞湯助養肝補脾腎

「近來看東西好像有點不清，難道老花了？」Flora說。

「通常在四十歲開始會有老花問題。視力問題除了中老年人會關心外，小孩和年青人很多也是四眼族。要改善視力，我們先了解中醫的角度。『肝開竅於目，在液為淚』，眼睛的視覺功能主要仰賴肝血的濡養和肝氣的疏泄。若肝血不足，容易出現眼乾、視力模糊、頭暈眼花、迎風流淚等。」我說。

「所以我們要養肝。」Flora說。

「春天屬木，肝氣旺盛而生發。春天應順應陽氣自然升發舒暢，是養肝明目的好時候。肝也屬木，肝經就如一棵樹，樹枝繁密茂盛，才會健康。我們要保持心情舒暢，氣血才能暢通。若肝氣升發不足，又或太過，肝氣不舒而鬱結，肝木不能生心火，會產生寒變，寒氣又會阻礙氣血運行。

要改善視力，按摩是一個容易的方法。」我說。

「是護眼操嗎？好像效果不明顯。」Flora說。

「可能做得不到位。圍着眼睛有不同的穴位，我們可用先拇指從內眼角往上往外按，有些位置會有點不平，酸酸脹脹的，正正是經絡不通的位置，可以多按幾次。然後再用食指從睛明穴向下往外，沿着眼眶按。同樣地，酸脹位置可反覆多按幾次。是不是覺得眼睛明亮了？」我問。

「好像是呢！真神奇！」Flora說。

「日子有功，每天有空都做護眼操，就算視力未改善，起碼有預防作用吧。不過『諸脈者皆屬目，肝受血而能視。』、『五臟六腑之精氣皆上注於目』，要得到五臟六腑的精氣和血氣滋養，眼睛才會明亮。氣血要通，才能到達眼睛，發揮功效。

我們可以吃些明目的食物如杞子。杞子，正式名稱為枸杞子，能養肝明目，補腎益精。

我們有腎的收藏，才有肝的升發。所以養肝之餘，也要補脾腎。脾為氣血生化之源，脾胃功能正常，化源充足，氣血旺盛。我們可以吃栗子。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。睡得好，反映氣血收藏到位。我們可以吃圓肉和百合。圓肉，又稱桂圓，有補益心脾，養血安神的作用。百合能養陰潤肺止咳、清心安神。這些材料可煲成時令保健湯水，明目又養肝。」我說。

「謝謝你。我會堅持做護眼操的。」Flora說。

「現在手機普及，長時間看電腦和手機傷神又傷眼睛。早點睡覺，注意休息也很重要。」我說。

春日明目湯：南瓜栗子百合雞湯

材料（4人分量）︰

南瓜半個、栗子1兩、百合1兩、圓肉5錢、杞子3錢、蜜棗2粒、生薑2片、紅蘿蔔1條、雞肉8兩

製作方法︰

1. 紅蘿蔔去皮切片。

2. 南瓜去核切塊。

3. 雞肉汆水。

4. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

5. 最後加少許天然鹽。