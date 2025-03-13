腸胃炎 │ 日本感染性腸胃炎個案創10年新高，4大熱門旅遊勝地高危，醫生揭1習慣增染病風險

有意去日本旅行注意！日本除了地震預測引起全球關注，當地2月底的確診感染性腸胃炎的數字亦一反常態地創下10年新高，尤其是4個熱門旅遊勝地屬於高危。有當地專家分析，感染數字急增與1個如廁習慣有關。

據日本富士電視台的節目《Mezamashi8》報道，日本「感染性腸胃炎」確診數字急增，包括由諾如病毒等多種細菌、病毒和寄生蟲引起的腸胃炎。據當地過往記錄，這類疾病的患者數量在2月會有所下降，但今年情況明顯反常，在2月17日至23日期間確診數字急增，創下了10年來新高。

日本「感染性腸胃炎」確診數字急增。（影片截圖）

日本「感染性腸胃炎」確診數字急增。（影片截圖）

日本「感染性腸胃炎」確診數字急增。（影片截圖）

醫療法人社團五良會的理事長五藤良將解釋，確診數字急增是由於天氣引起，日本今年2月的低溫和大幅度的溫差，導致市民免疫力下降，從而增加感染風險。據悉，冬季患上感染性腸胃炎的個案約有70%至90%，是由諾羅病毒所引致。諾如病毒通常通過手指和餐具，從口進入人體導致感染。

遊日注意｜如廁1習慣是大忌 恐增感染風險

很多人如廁時習慣將手機帶進廁所，坐在馬桶上滑手機。五藤良將強調，如市民接觸馬桶等物體再觸摸手機，即使如廁後會洗手，手機上仍會有病毒殘留。他指出，很多人如廁後會洗手，但很少會有人會消毒帶進廁所的手機。若用餐時再次使用手機，恐增加感染諾羅病毒的風險。他提醒市民，尤其是在使用公司或商場的公共廁所期間，曾使用手機，更應注意手機消毒的步驟，降低感染風險。

遊日注意｜各城市確診數字一覽

據醫療機構定點通報案例，全日本病例均有上升 ，當中以九州最嚴重 ，旅遊熱門城市四國也要小心。具體地區如下：

大分縣（21.03人）**最嚴重

熊本縣（19.06人）

香川縣（17.21人）

愛媛縣（16.39人）

鹿兒島縣（14.8人）

宮崎縣（14.42人）

廣島縣（13.95人）

島根縣（13.83人）

山口縣（13.53人）

東京都（13.36人）

千葉縣（13.24人）

福岡縣（12.9人）

諾如病毒｜4大感染諾如病毒高危場所

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒亦曾就「諾如病毒」在Facebook發文，指出此病毒疫情亦在台灣升溫，並指出生的海鮮，尤其是貝類及未徹底加熱海鮮如生蠔，均要小心。

感染諾如病毒4大高危場所

餐飲場所

安老院

家庭聚餐

未徹底加熱海鮮（如生蠔）

資料來源：台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒

黃軒指出，不少人常用的殺細消毒酒精對諾如病毒是無效，建議應用肥皂洗手，而且相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

諾如病毒｜預防諾如病毒7大要點

黃軒又分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面：

預防諾如病毒7大要點

如廁後、進食前使用「抗菌肥皂搓洗20秒」重點清潔「指縫與甲溝」

酒精性消毒搓手液對諾羅病毒無效應優先選擇含次氯酸鈉（漂白水）的環境消毒劑

貝類水產需以85℃以上加熱90秒方可滅絕病毒

生熟食砧板分離避免交叉污染

腹瀉期間禁止為他人備餐（症狀消退後仍需相隔48小時）

嘔吐物處理應穿戴手套與口罩先以5,000ppm漂白水覆蓋30分鐘再清除

門把、電梯按鍵等常觸碰表面每日以1,000ppm漂白水擦拭

資料來源：台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

感染諾如病毒的症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

1. 食用或飲用受病毒污染的食物或水

2. 接觸患者的嘔吐物或糞便

3. 接觸受污染的物品

4. 經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播

資料來源：香港衛生防護中心

資料來源：日本富士電視台的節目《Mezamashi8》

轉載自晴報