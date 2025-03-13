愛北上看牙必注意：福斯曼全國結業 數千病人追數無門

不少港人會選擇北上睇牙，不過早前內地知名連鎖牙科診所「福斯曼」就被爆出現資金鏈斷裂問題，多間門診人去樓空，預計受影響的患者數以千計，遍布北上廣深，可能亦有港人中伏。

綜合《21世紀經濟報道》、《南方日報》等內地媒體報道，在2月7日，有在廣州福斯曼門店進行牙齒矯正的顧客收到了無法覆診的訊息，該則訊息表示：

廣州齊遇口腔門診部（福斯曼）總部出現經營困難，拖欠員工三個多月工資，員工催促多次未果……因單位長期拖欠房租而被解約，導致員工被拒之門外，無法回店覆診患者。

內媒派記者前往廣州購書中心門店進行了解，結果發現大門前已拉上警戒線，板上貼著一份《告示》，表示「廣州齊遇口腔門診部有限公司『福斯曼口腔』已解除租約。如您有尚未完成的治療項目，請及時與福斯曼口腔聯絡人進行協商處理，以免造成損失。」隨後，內媒記者試圖與告示上的劉先生聯繫，電話卻始終無人接聽；走廊上還有福斯曼的大幅廣告，但根據附近商家的說法，這家門診自農曆新年後便沒有再營業。

內地連鎖牙科「福斯曼」突然全國執笠，多間診所人去樓空。（網上圖片）

廣州購書中心門店大門前已拉上警戒線，板上貼著一份《告示》指廣州齊遇口腔門診部有限公司「福斯曼口腔」已解除租約。（網上圖片）

內地連鎖牙科「福斯曼」突然全國執笠，多間診所人去樓空。（網上圖片）

有患者收到無法覆診的訊息。（網上圖片）

不少網民在社交平台上發文大呻診所突然倒閉導致他們覆診之路中斷，預繳的費用亦不知是否能追回。 （圖片取自小紅書）

有網民嘗試投訴，卻不受理。 （圖片取自微博）

福斯曼執笠｜多間門診倒閉 苦主追訴無門

除了廣州外，全國各地包括上海、成都、深圳、北京、廣州、武漢、西安等地的患者，紛紛反映福斯曼門店自2月5日起就已倒閉失聯，他們無法聯繫到主治醫生，覆診之路隨之中斷。患者除了遭受經濟損失，還有可能因為無法定期覆診、治療中斷而導致牙齒問題惡化（如植體暴露、矯正反彈、牙齒變形等），直接損害身心健康。

據報，有網民求助稱「我交了近6萬元的治療費，後續治療如何繼續？」，指出自己和孩子分別於2022年及2024年在一家福斯曼口腔進行牙齒矯正治療，各預付了27800元診療費。而根據患者溝通群的統計結果，廣州已有超過200名患者受到影響。結合北京、深圳、上海等地的情況，以及可能存在的未被統計到的患者，受影響的患者人數可能已超過千人。

有苦主拍片表示福斯曼執笠涉及金額高達上千萬。（影片截圖）

深圳目前已有超過200名受害者一同維權。（影片截圖）

不少苦主都在福斯曼預繳了上萬元的費用。（影片截圖）

網上流傳一份福斯曼回應覆診安排的聲明，不過暫時未知其真確性。（網上圖片）

福斯曼於2020年成立，主打隱形牙齒矯正。（圖片取自微博）

福斯曼執笠｜創辦人回應

福斯曼創辦人及關聯企業法人徐志岩，於周六（15日）表示「差不多還有幾天就能收尾解決完了，資金也放在一個安全的帳戶裡給大家留著。（可以說），包括原有患者安置等問題，已經妥善地解決了90%，基本上是沒有太多（資金）缺口了。」

但他又指：「（若想拿回來錢）很難，我只能說很難，因為公司資金鏈斷了，我也是被騙的。我投資協議已經簽了，歷時接近半年，原件也有，全部簽完了，具有法律效應的，還有違約責任的。（但）最後（投資機構）不投了。」

值得留意的是，福斯曼員工面臨欠薪困境之時，多家門店在2024年底至2025年初期間仍在持續接收新患者。隨著資金周轉問題的加劇，這部分已繳費患者的退款訴求恐怕變得愈發渺茫。

據公開資料顯示，福斯曼成立於2020年初，主打牙齒隱形矯正，成立後急速發展成全國口腔連鎖品牌，主要業務覆蓋國內一二線城市。

同場加映｜港女貪平北上睇牙 杜9次牙根牙套用2個月即碎

北上睇牙雖然價錢比香港便宜，但需慎選診所及醫生。《東張西望》就曾報道一宗港人北上深圳睇牙卻弄巧反拙的個案，事主王小姐疑似遇上無良牙醫，令她前後杜了9次牙根，仍未能解決問題，甚至在進食期間出現甩牙情況。

事主王小姐指原先以為只需缺兩、三次的杜牙根，但結果卻是做到第9次，她仍然有非常大的痛感。(影片截圖)

王小姐花費￥19100換來細菌入侵劇痛上頭。

王小姐指原先以為只需缺兩、三次的杜牙根，但結果卻是做到第9次，她仍然有非常大的痛感。(影片截圖)

直到第7次杜牙根加套上牙套時，她的痛感更是前所未有劇烈。(影片截圖)

雪上加霜的是，在某天食飯期間，她咀嚼時突然咬到一些不明物。(影片截圖)

她起初以為是魚骨，唯吐出來後卻赫見原來是深圳牙醫為自己套上的牙套。(影片截圖)

資料來源：《21世紀經濟報道》、《南方日報》

轉載自晴報