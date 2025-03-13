歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
二月
鰂魚涌 K11｜再見梵高—光影體驗展（香港站）載譽而歸重臨香港多元感官沉浸式技術融入藝術大師的名畫世界近30座5米巨幕環繞 感官震撼環面升級 鰂魚涌 K11｜再見梵高—光影體驗展（香港站）載譽而歸重臨香港多元感官沉浸式技術融入藝術大師的名畫世界近30座5米巨幕環繞 感官震撼環面升級
展覽 文化藝術
鰂魚涌 K11｜再見梵高—光影體驗展（香港站）載譽而歸重臨香港多元感官沉浸式技術融入藝術大師的名畫世...
推介度：
28/02/2025 - 08/06/2025
27
四月
香港科學園｜惠康80周年重頭炮活動 「惠康跑啊惠2025！」4月27日開跑 強勢嘉賓日本麵包超人 6米巨型麵包超人充氣彈床 香港科學園｜惠康80周年重頭炮活動 「惠康跑啊惠2025！」4月27日開跑 強勢嘉賓日本麵包超人 6米巨型麵包超人充氣彈床
大型盛事 親子活動
香港科學園｜惠康80周年重頭炮活動 「惠康跑啊惠2025！」4月27日開跑 強勢嘉賓日本麵包超人 ...
推介度：
27/04/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
關愛座 │ 女學生腳痛坐關愛座，遭老婦撞腳侮辱，反駁獲網民激讚
健康Tips

關愛座 │ 女學生腳痛坐關愛座，遭老婦撞腳侮辱，反駁獲網民激讚

健康解「迷」
健康解「迷」

　　關愛座再起爭執！台灣一名女學生日前乘搭巴士時，因腳痛而坐在博愛座休息，未料車上一位老婦為逼其讓座，竟以推車撞、又用腳踩她的腳、斥責她「沒教養」，令女學生忍不住拍片自保，之後又以一句話反駁，成功KO老婦，獲網民激讚。

 

　　台灣一名女子12月2日晚於社交平台Threads發布多段影片，指自己女兒因為右腿脛前肌過度使用長期腳痛，當日早上看醫生後才回校上課，未料放學乘搭巴士時，卻遇到一名老婦為了坐關愛座，先用推車推撞她的腳，之後又一直用腳踩她，後來見女兒沒有反應便一直口中唸唸有詞，斥責她「沒教養」。

 

　　該名女子表示，女兒初時以為老婦只是菜籃推車壓到她，後來被對方用力踩後才表示」：「我現在腳受傷，就是有需要我才坐在這裡」，對方卻仍表示「受傷又怎麼樣」，一直要求女兒讓座，令她最終決定拍下影片，並忍不住反駁回應：

 

　　就沒有規定誰可以坐，今天我是有需要的學生，那我就可以坐博愛座！

 

讓座爭議｜腳痛坐關愛座休息 遭老婦踩腳逼讓座斥「冇家教」 女學生1句Ko獲激讚

讓座爭議｜腳痛坐關愛座休息 遭老婦踩腳逼讓座斥「冇家教」 女學生1句Ko獲激讚

讓座爭議｜腳痛坐關愛座休息 遭老婦踩腳逼讓座斥「冇家教」 女學生1句Ko獲激讚

女子表示，老婦為了坐關愛座，先用推車推撞女兒的腳，之後又一直用腳踩她，之後斥責她「沒教養」。（網上圖片）

 

讓座爭議｜腳痛坐關愛座休息 遭老婦踩腳逼讓座斥「冇家教」 女學生1句Ko獲激讚

影片一出隨即引發網民熱議，網民紛紛怒斥老婦倚老賣老。（網上圖片）

 

讓座爭議｜女學生一句話成功KO老媽

 

　　老婦聞言靜默一瞬，之後回應指「台灣教育失敗，我們這一代不會這樣，孫子看到會讓座。」之後便再無沒有說話，車內才再次回復安靜。

 

　　女主心痛表示，女兒回家後委屈得哭了，但她亦有安慰女兒，認為她雖然緊張得聲音都在顫抖，但仍堅定為自己發聲，已經很勇敢了；同時亦感恩當日2名乘客在事發後，幫助女兒「不被阿嬤照到學號」，又感謝旁邊同校同學送上糖果鼓勵女兒，希望她不要不開心。

 

讓座爭議｜網民力讚女學生 怒斥老婦：倚老賣老

 

　　影片一出隨即引發網民熱議，不少網民都讚女學生講得好，同時亦對老婦做法表示憤怒，不少網民都建議媽媽嘗試追究，怒斥對方：「這種人就是欺善怕惡」：

 

網民有乜講：

遇到老人我會讓座，但倚老賣老的老人我絕對不會讓位。

台灣老人，等於社會亂源。

博愛座是給有需要的人好嗎！

直接請司機開到警察局處理才對，妹妹受委屈了。

有車號、跟女兒應該知道幾號，路線跟大概幾點幾分上車搭乘，雙北公車內通常都有監視器裝在車內，想要的話，可以到該車總站打110要求看車內監視器。

資料來源：Threads

 

轉載自晴報

Tags:#公共交通禮儀#長者#學生#台灣#社交媒體#公眾辯論#線頭#關愛座#關愛座爭議#老人科#精神心理#腳痛#Threads
Add a comment ...Add a comment ...
飯後腹痛不止：電視台主持人鯁巨型魚骨穿胃插肝，錯誤處理恐致命
更多健康解「迷」文章
飯後腹痛不止：電視台主持人鯁巨型魚骨穿胃插肝，錯誤處理恐致命

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處