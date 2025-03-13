關愛座 │ 女學生腳痛坐關愛座，遭老婦撞腳侮辱，反駁獲網民激讚

關愛座再起爭執！台灣一名女學生日前乘搭巴士時，因腳痛而坐在博愛座休息，未料車上一位老婦為逼其讓座，竟以推車撞、又用腳踩她的腳、斥責她「沒教養」，令女學生忍不住拍片自保，之後又以一句話反駁，成功KO老婦，獲網民激讚。

台灣一名女子12月2日晚於社交平台Threads發布多段影片，指自己女兒因為右腿脛前肌過度使用長期腳痛，當日早上看醫生後才回校上課，未料放學乘搭巴士時，卻遇到一名老婦為了坐關愛座，先用推車推撞她的腳，之後又一直用腳踩她，後來見女兒沒有反應便一直口中唸唸有詞，斥責她「沒教養」。

該名女子表示，女兒初時以為老婦只是菜籃推車壓到她，後來被對方用力踩後才表示」：「我現在腳受傷，就是有需要我才坐在這裡」，對方卻仍表示「受傷又怎麼樣」，一直要求女兒讓座，令她最終決定拍下影片，並忍不住反駁回應：

就沒有規定誰可以坐，今天我是有需要的學生，那我就可以坐博愛座！

女子表示，老婦為了坐關愛座，先用推車推撞女兒的腳，之後又一直用腳踩她，之後斥責她「沒教養」。（網上圖片）

影片一出隨即引發網民熱議，網民紛紛怒斥老婦倚老賣老。（網上圖片）

讓座爭議｜女學生一句話成功KO老媽

老婦聞言靜默一瞬，之後回應指「台灣教育失敗，我們這一代不會這樣，孫子看到會讓座。」之後便再無沒有說話，車內才再次回復安靜。

女主心痛表示，女兒回家後委屈得哭了，但她亦有安慰女兒，認為她雖然緊張得聲音都在顫抖，但仍堅定為自己發聲，已經很勇敢了；同時亦感恩當日2名乘客在事發後，幫助女兒「不被阿嬤照到學號」，又感謝旁邊同校同學送上糖果鼓勵女兒，希望她不要不開心。

讓座爭議｜網民力讚女學生 怒斥老婦：倚老賣老

影片一出隨即引發網民熱議，不少網民都讚女學生講得好，同時亦對老婦做法表示憤怒，不少網民都建議媽媽嘗試追究，怒斥對方：「這種人就是欺善怕惡」：

網民有乜講：

遇到老人我會讓座，但倚老賣老的老人我絕對不會讓位。

台灣老人，等於社會亂源。

博愛座是給有需要的人好嗎！

直接請司機開到警察局處理才對，妹妹受委屈了。

有車號、跟女兒應該知道幾號，路線跟大概幾點幾分上車搭乘，雙北公車內通常都有監視器裝在車內，想要的話，可以到該車總站打110要求看車內監視器。

資料來源：Threads

轉載自晴報