重症肌無力｜眼瞼下垂的中醫治療：健脾補腎、內服中藥及針灸、艾灸、推拿的有效改善方法

炯炯有神的雙目，確實令人印像難忘。反之而當眼皮重墜下垂，不單止自身感到不適，甚至乎影響視野，其實當中可能正代表住某些疾病的發生，Gloria便是其中一人。

Gloria問：「譚博士你好，較早時，我發現左眼突然眼皮重墜下垂，猛力提起眼皮也只能開一半，愛美的我當然馬上作出檢查，經檢查後發現原來患上重症肌無力，現在想請教你中醫如何看這個病？」

我答：「1. 中醫歸類

－ 眼瞼下垂：屬「瞼廢」、「上胞下垂」 。

－全身肌無力：屬「痿證」、「肉痿」（脾主肌肉）範疇 。

2. 核心病機

－ 脾腎氣虛：脾失健運，清陽不升；腎精虧虛，髓海不足 。

－ 經絡瘀阻：氣血運行不暢，筋肉失養 。

－ 濕熱浸淫：濕熱阻滯經絡 。」

Gloria續問：「請問脾虛和腎虛怎樣分辨呢？內服中藥可否有效？」

我答：「辨證分型與治療方案。

1. 脾虛氣陷證（最常見）

－ 症狀：

－ 晨輕暮重，勞累後加重

－ 眼瞼下垂明顯，伴食少便溏

－ 舌淡胖有齒痕，脈細弱

－ 治法：補中益氣，升提陽氣

－ 方藥：

補中益氣湯加減

－ 基礎方：黃芪30克、黨參15克、白朮12克、升麻6克、柴胡6克

－ 加減：

－ 兼血虛：加當歸10克、熟地15克

－ 痰濕重：加陳皮9克、半夏9克

2. 肝腎陰虛證

－ 症狀：

－ 肌肉萎縮，肢體顫動

－ 頭暈耳鳴，腰膝痠軟

－ 舌紅少苔，脈細數

－ 治法：滋補肝腎，養陰柔筋

－ 方藥：

左歸丸合 虎潛丸加減

－ 基礎方：熟地20克、山萸肉12克、龜板15克、牛膝10克

－ 加減：

－ 虛火旺：加知母9克、黃柏6克

－ 筋脈拘急：加白芍15克、甘草6克

3. 濕熱浸淫證（急性期少見）

－ 症狀：

－ 肢體困重，胸悶脘痞

－ 舌紅苔黃膩，脈濡數

－ 治法：清熱利濕，通利筋脈

－ 方藥：

四妙丸加味

－ 基礎方：蒼朮12克、黃柏9克、薏苡仁30克、牛膝10克

－ 加減：

－ 熱重：加梔子9克、連翹12克

－ 瘀阻：加丹參15克、地龍6克」

Gloria問：「譚博士，我知你針灸很強，請問針灸又能否有幫助？」

我答：「針灸對這個病效果理想。

1. 針灸治療

－ 取穴原則：

－ 局部取穴：攢竹、陽白、絲竹空（改善眼瞼下垂）

－ 遠端取穴：足三里（補益脾胃）、太溪（補腎）、合谷（通調氣血）

－ 特種針法：

－ 梅花針叩刺眼周經脈（隔日1次）

－ 電針刺激陽白－太陽穴（頻率2/100Hz交替）

－ 以補手法為主，留針20分鐘 ，佐以艾灸療法，治療隔日1次。

－ 艾灸選穴：

－ 脾俞、腎俞、關元等穴（溫補脾腎）

－ 百會（升提陽氣）

－ 方法：

－ 隔附子餅灸。」

Gloria續問：「我一向喜歡推拿，請問推拿對這個病有作用嗎？」

我答：「有用的。

推拿療法

－ 眼周手法：

－ 分推前額（從印堂至太陽穴）

－ 點按睛明、攢竹（每穴1分鐘）

－ 全身調理：

－ 捏脊療法（從尾椎至大椎，每日5遍）

－ 循經推拿陽明經（增強氣血生化） 」

Gloria問：「日常生活有甚麼要注意的？」

我答：「生活調護要點。

1. 飲食禁忌：

－ 忌食寒涼（如：苦瓜、綠豆）

－ 少食肥甘厚味（防礙脾運）

2. 作息管理：

－ 午時（11－13點）小憩養心

－ 酉時（17－19點）靜坐補腎

3. 運動建議：

－ 八段錦「調理脾胃須單舉」式

－ 太極拳「雲手」式（改善眼肌協調） 」

Gloria問：「我檢查時聽說有些人需要服用激素，甚至要切除胸腺，若果真的行到這步，你又有辦法幫到我嗎？」

我答：「中西醫結合要點。

1. 用藥時機：

－ 激素治療期間：加用知母、生地減輕副作用。

－ 胸腺切除術後：重用人參、黃芪促進恢復。

2. 監測指標：

－ 每周檢查握力及眼瞼抬舉時間 。

－ 每月檢測AChR抗體滴度。」

Gloria點頭，並問：「譚博士，你有甚麼建議給予我這個病呢？

我答：「總結：

中醫治療重症肌無力需堅持「健脾補腎為本，通絡升陽為標」的原則，結合體質辨證選用內服和外治法。建議治療周期不少於3個月。臨床實踐顯示，規範中醫治療可使60－70%患者減少激素用量，並改善生活質量。」

Gloria說：「有得醫，那我便放心了！」