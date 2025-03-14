肺栓塞 │ 43歲媽媽剖腹產後肺栓塞不幸去世，醫生提醒產婦需留意的3種情況

台灣一名新手爸爸「蹦蹦爸」近日網上發文，稱愛女出世本是一件非常值得高興的事，但愛妻剖腹產後3天卻因肺栓塞離世。而他上載最後1張與太太病床手牽手照，更令不少網民淚崩。

台灣一名初為人父的「蹦蹦爸」近日於Threads發文表示，43歲的太太於2月16日在剖腹產後，因為肺栓塞、休克心臟驟停，由10多個醫護人員輪流CPR、電擊，強心針，才勉強從鬼門關搶救過來；19日雖再歷第二次重大手術，包括剖腹止血及開頭顱的手術，惟情況卻仍急轉直下，形容「太太的生理反應全無，瞳孔也無反應，有很大機率腦死」。

當太太昏迷時，儘管身邊親友均曾勸說「拔喉」令太太免受罪，不過「蹦蹦爸」表示因為明白太太好希望見見孩子，想活下去，令他始終無法簽下「放棄急救」書：

親人們都希望是拔管了…這樣我怎麼簽的下去，明知道妳想活，但是妳就是...未來如果只剩我一個，我應該如何帶小孩？我現在知道單親父母的痛苦了…

可惜的是，去到3月3日「蹦蹦爸」即上載了與太太手牽手的照片，並指太太已經停止心跳，離開了世界：

妳生命的最後一刻，我也是牽妳的手，都沒離開，直到妳停止心跳，你圓滿了，蹦蹦有感受到你要離開，他在妳離開時忽然喝奶到一半時大哭大鬧，然後眼睛四處張望，謝謝妳，感謝生命中妳出現了，我愛你，蹦蹦我會養大的。孟婆湯不要喝太多，下輩子我們再當夫妻 。

3月3日「蹦蹦爸」上載了與太太手牽手的照片，並指太太已經停止心跳，離開了世界。(Threads圖)

「蹦蹦爸」的43歲太太剖腹產後三天因為肺栓塞離世。(Threads圖)

「蹦蹦爸」向太太承諾會好好照顧愛女，願下世再做夫妻。(Threads圖)

「蹦蹦爸」向太太承諾會好好照顧愛女，願下世再做夫妻。(Threads圖)

高齡懷孕丨拆解產後肺栓塞3大警號

據台北醫學大學附設醫院網上資料，孕產婦肺部動脈栓塞已成第三大死亡原因；孕產婦若長時間臥床，血液循環會變差，當突然離床活動，末端血液流向肺、腦，若出現肺栓塞則會阻礙氧氣循環。臨床偶見產婦在床邊或如廁時發生突然倒地不起之悲劇；肺栓塞逾五成會導致死亡，故須嚴密預防。

● 發生不明咳嗽

● 呼吸喘、胸痛

● 下肢靜脈栓塞處,可能呈現:分散性腫脹、疼痛、壓痛、紅腫

轉載自晴報