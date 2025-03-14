黑心食店 │ 內地連鎖快餐龍頭爆食安醜聞：翻用剩菜與發黑牛肉加色素

【內地快餐／楊銘宇／黃燜雞／食安】內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞，內地媒體派員作臥底深入某些地區分店時，不但發現店內衛生情況十分惡劣，更見部分店員將剩菜回收、變質食材繼續使用、還有其他食安罪狀。而醜聞爆出後，其總公司亦急發文道歉。

根據內地傳媒「新京報」報導，全球累計有6000家分店，加盟店遍布全國23個省的內地著名連鎖快餐店「楊銘宇黃燜雞米飯」有地區加盟店存在嚴重食安問題。記者深入數間加盟店時，發現裏面有不少非常駭人景象。

楊銘宇黃燜雞米飯」食安多宗罪：

● 回收吃剩的飯菜、從剩菜中挑出冬菇等食材二次加工再賣

● 做錯的餐品，會揀出錯配的食材，再售予第二名顧客

● 冬菇、薯仔即使變酸變味，職員不扔之餘還稱「多泡多洗兩遍」即可使用

● 生肉亂丟在垃圾桶上

● 隔夜已發黑的牛肉加上色素，冒充鮮牛肉

● 將塑料包裝直放入鍋煮

● 有員工會在製菜時抽煙

● 廚房衛生惡劣

醜聞被揭發後，即引來外界嘩然，令集團立即出信致歉。濟南楊銘宇餐飲管理有限公司3月12日發布致歉信稱，即日起採取整改行動。要求涉事加盟店(鄭州二七萬達店、鄭州康復前街店、商丘萬鼎廣場店)即停業，並且永久關店；組織專​​項檢查組，完成所有門店食材儲存加工流程、環境衛生的徹查，一旦發現有違規門店立即停業追責，所有員工重新參加食品安全培訓並考核，未通過者禁止上考。

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

全球累計有6000家分店，加盟店遍布全國23個省的內地著名連鎖快餐店「楊銘宇黃燜雞米飯」有地區加盟店存在嚴重食安問題。(影片截圖)

轉載自晴報