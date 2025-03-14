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黑心食店 │ 內地連鎖快餐龍頭爆食安醜聞：翻用剩菜與發黑牛肉加色素
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黑心食店 │ 內地連鎖快餐龍頭爆食安醜聞：翻用剩菜與發黑牛肉加色素

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【內地快餐／楊銘宇／黃燜雞／食安】內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞，內地媒體派員作臥底深入某些地區分店時，不但發現店內衛生情況十分惡劣，更見部分店員將剩菜回收、變質食材繼續使用、還有其他食安罪狀。而醜聞爆出後，其總公司亦急發文道歉。

 

　　根據內地傳媒「新京報」報導，全球累計有6000家分店，加盟店遍布全國23個省的內地著名連鎖快餐店「楊銘宇黃燜雞米飯」有地區加盟店存在嚴重食安問題。記者深入數間加盟店時，發現裏面有不少非常駭人景象。

 

　　楊銘宇黃燜雞米飯」食安多宗罪：

 

● 回收吃剩的飯菜、從剩菜中挑出冬菇等食材二次加工再賣

● 做錯的餐品，會揀出錯配的食材，再售予第二名顧客

● 冬菇、薯仔即使變酸變味，職員不扔之餘還稱「多泡多洗兩遍」即可使用

● 生肉亂丟在垃圾桶上

● 隔夜已發黑的牛肉加上色素，冒充鮮牛肉

● 將塑料包裝直放入鍋煮

● 有員工會在製菜時抽煙

● 廚房衛生惡劣

 

　　醜聞被揭發後，即引來外界嘩然，令集團立即出信致歉。濟南楊銘宇餐飲管理有限公司3月12日發布致歉信稱，即日起採取整改行動。要求涉事加盟店(鄭州二七萬達店、鄭州康復前街店、商丘萬鼎廣場店)即停業，並且永久關店；組織專​​項檢查組，完成所有門店食材儲存加工流程、環境衛生的徹查，一旦發現有違規門店立即停業追責，所有員工重新參加食品安全培訓並考核，未通過者禁止上考。

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

內地連鎖快餐龍頭之一的楊銘宇黃燜雞近日爆出嚴重食安醜聞。(影片截圖)

 

食用安全丨內地連鎖餐廳爆食安風波被揭剩菜回收加工再出售 發黑牛肉加色素扮新鮮

全球累計有6000家分店，加盟店遍布全國23個省的內地著名連鎖快餐店「楊銘宇黃燜雞米飯」有地區加盟店存在嚴重食安問題。(影片截圖)

 

轉載自晴報

 

Tags:#食品安全#中式快餐連鎖店#楊銘宇黃燜雞#食品醜聞#剩菜#變質食物#食品著色劑#新京報#廚房衛生
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