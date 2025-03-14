抗癌 │ 59歲女歌手五年內三度患癌：扁桃腺癌、口腔癌及舌癌，切除半條舌頭保命

現年59歲的內地女歌手張咪在5年時間內3度患癌，她於去年11月自揭確診舌癌，需接受手術切除半個舌頭保命。時隔數月，她於上周五（7日）發布新影片，首次曝光術後狀況。

張咪於2019年宣佈確診扁桃腺癌及口腔癌第四期，雖然並未透露詳細病情，但就曾在2022年4月上載影片分享經歷。她在片中憶述，當時腫瘤擴散的面積很大，臉部也受癌細胞侵蝕，導致她一度呼吸困難、無法進食和說話，甚至還轉移到腦部。她自覺時日無多，因此亦曾親自設計葬禮、挑選衣服，並選了一張最喜歡的照片作遺照。

不過她之後決定「和生死賭一次」，堅強接受化療，期間經歷臉部和頸部皮膚脫落、口腔潰爛等副作用，大腿也佈滿血點，甚至只要有一點破裂，就有可能因大量出血而喪命。所幸她在經過化療後病情逐漸好轉，抗癌5年後於2024年8月發文開心宣布戰勝病魔，正式回歸。

內地歌手張咪於2019年確診扁桃腺癌及口腔癌晚期。（影片截圖）

她一度覺得自己時日無多，但之後決定「和生死賭一次」，堅強接受化療。（影片截圖）

張咪在化療期間經歷多種副作用。（影片截圖）

張咪在化療期間大腿佈滿血點，只要有一點破裂，就可能因大量出血而喪命。（影片截圖）

張咪指自己在化療期間被折磨得面目全非。（微博圖片）

然而僅3個月後，張咪於2024年11月19日在微博上載影片，表示自己在接受檢查時發現舌頭上長出腫塊，隨後確診患上舌癌，需要進行手術切除半個舌頭。她當時直言「不太可能再唱歌了」，甚至不知道日後能否清楚地說話，一度情緒崩潰，慨嘆「人的一生要經過多少磨難才是盡頭！」

時隔約4個月，張咪於上周五（7日）再次在微博更新影片，首次曝光自己接受手術後的現況。從影片可見，她說話速度略顯緩慢、試圖將每個字說清楚，但氣色不俗；她在影片中表示：

我現在可以說話了，還有點小激動，但是說話還是不太流利，會大舌頭（黐脷筋），會流口水，但是我已經很開心了。

她又指自己在生病期間看到許多網民的留言，「給了我很多鼓勵和愛，我都收到了，真的非常非常的感動。」

抗癌5年後，張咪於2024年8月開心宣布戰勝病魔。（微博圖片）

然而好景不常，張咪於2024年11月19日在微博上載影片，透露自己確診舌癌。（影片截圖）

張咪需要接受手術切除半個舌頭。（影片截圖）

日後恐怕重返樂壇無望。（影片截圖）

時隔4個月，張咪於上周五（7日）再次上載影片，首次曝光手術後的恢復情況。（影片截圖）

她表示，自己已經能夠說話，但目前還不是很流利。（影片截圖）

張咪憶述，自己在接受手術前其實感到非常崩潰，因為要切除一部分舌頭，「不知道之後會怎麼樣」。所幸她在術後恢復狀況良好，直呼：

我真的沒有想到，我會在這麼短的時間內，能夠恢復得這麼好，現在可以說話了，還可以吃一點軟的東西，所以你們不用擔心我，我會繼續加油。

此外，她也在帖文中寫下「用微笑面對病痛，用堅強戰勝恐懼，用愛和希望，點亮生命的曙光！」，表明將繼續積極抗病。

舌癌｜舌癌毒性強 惡化速度快

本港腫瘤科專科醫生岑信棠曾受訪表示，舌癌若能在早期被發現及接受治療，治癒率高達8成；惟若到晚期才發現，治癒率會降至一、兩成。由於舌癌毒性偏強，只要3、4個月時間，便會由初期變成晚期，期間更會擴散至身體其他部位，令到治癒機會大大降低。因此，他建議市民一發現有舌癌徵兆，便應及早請醫生檢查，切勿延誤治療。

舌癌｜舌癌5大症狀

舌癌是口腔癌的一種，彰化基督教醫院院長暨台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬曾分享案例，指一名女子舌頭持續潰瘍逾2個月才求醫，最後發現舌頭潰瘍已演變成舌癌，須立即安排做手術切除腫瘤。他提醒若出現以下5大症狀，必須盡快求醫：

1.口腔疼痛

2.口腔潰瘍

3.口腔不明出血

4.口腔腫塊

5.頸部腫塊

資料來源：台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬

資料來源：張咪微博、衞生署

轉載自晴報



