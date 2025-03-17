脂肪肝 │ 香港1/4人患脂肪肝：30歲女士改變早餐組合，3個月減11磅成功改善健康

據中大過去研究指本港有近四分之一人口患脂肪肝，而一旦患上脂肪肝，長遠而言可能引起肝硬化，甚至肝癌的風險。但近日有台灣醫生便分享曾有一名30多歲有脂肪肝問題的女病患，透過改變早餐食法，不但於3個月內瘦了11磅，更令脂肪肝問題消失無影。

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在Facebook發文發文表示，該名30多歲女病患本身有輕度脂肪需長期覆診，但有天當她如常來到醫院覆診時，他竟發現女病人的脂肪肝竟然消失了。他於是問女病人最近是否有變瘦，對方即開心的回答最近3個月瘦了5公斤（11磅），從76公斤（167磅）降到71公斤（156磅）。

女病人又指她並非靠運動瘦身，而是通過改變早餐食物組合，就自然變瘦。她表示：

早上改吃1至2條番薯 約100-200克，1條香蕉，有時在再多兩隻水煮蛋，加上一杯咖啡

除此之外，她又指以前早餐會吃麵包，現在都不吃了。晚上盡量不吃澱粉，就自然瘦下來了。

健康早餐組合

● 雪藏番薯：澱粉結構會轉變成為「抗性澱粉」，避免進食澱粉質後出現血糖飆升的情況。

● 初熟香蕉：含有「抗性澱粉」，適合減肥人士食用，初熟葡萄糖和果糖的含量亦較低。

● 水煮蛋：無油零調味，是優質蛋白質來源。

● 黑咖啡：每天喝1杯咖啡，幫助減少17%膽結石風險。

錢政弘進一步解釋，女病患平日朝早所食的番薯是經過雪藏，當中的澱粉結構會轉變成為「抗性澱粉」，對於人體來說較不容易被消化吸收，可以避免進食澱粉質後出現血糖飆升的情況。此外，女病人選擇食的香蕉是「初熟」，同樣含有「抗性澱粉」，適合減肥人士食用。他表示，香蕉外皮的黑點越多，代表香蕉越成熟，其葡萄糖和果糖的含量亦越高，容易造成血糖上升。而水煮蛋無油零調味，是優質蛋白質來源，減肥人士可以放心食用，攝取足夠營養時亦無負擔。

轉載自晴報