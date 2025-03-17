金賽綸與金秀賢地下情引發轟動，金賽綸善舉感動網民淚崩痛心

韓國女星金賽綸於2月16日被發現於家中離世，年僅24歲。其後有韓國網媒爆出驚人金賽綸生前同金秀賢「地下情6年」內幕及多項證據。事件引來外界轟動，男方經紀人公司亦終在今天(14日)出聲明承認戀情，但強調是在金賽綸成年後才交往。有網民翻看女方生前訪問及IG上載的照片，更大讚是絕種好女友，而且有不少對男方的暖舉，淚崩道：「她是真心的！」

金秀賢金賽綸︱好女友暖舉曝光

《橫豎研究所》近日爆料時曾「回帶」金賽綸生前的媒體訪問片段，當時她被問到誰是讓自己心動的戲劇男主角或是電影男主角，她即笑著表示「都敏俊」，即當年金秀賢憑韓劇《來自星星的你》中而紅爆的男主角角色名字，金賽綸當時早對金秀賢存有好感。

除此之外，有網民亦翻出金賽綸曾於2016年5月21日，即韓國夫妻節日，疑似放閃，當時年僅16歲的她，於Twitter寫下「새로네로」，又上載一張照片。金秀賢被爆出於入伍時曾與金賽綸有書信往來，信中亦是以「새로네로」暱稱女方，網民聯想她當時是特意選當天低調向男方示愛，疑似9年前已官宣戀情。

有網民亦上傳一張照片，金賽綸曾於2020年自掏腰包，送應援咖啡餐車到金秀賢當時正拍攝《雖然是精神病但沒關係》的劇組，相中金賽綸除於餐車旁放置了自己頭像外，又非常貼心於餐車上方放置了印有男女主角相的布條，中間橫幅寫上幫劇組人員打氣的字句。

金賽綸生前曾表示對「都敏俊」感心動，疑似公開向男方示愛。(影片截圖)

金賽綸曾於2016年5月21日，即韓國夫妻節日，疑似放閃，當時年僅16歲的她，於Twitter寫下「새로네로」，此名正是男方私下對女方的稱呼。

金賽綸亦曾於2020年曾自掏腰包送咖啡餐車到金秀賢當時正拍攝《雖然是精神病但沒關係》的劇組。

有關影片及照片被翻出後，即引來不少網民為她的離世感到非常傷心，紛留言「她是真心的」、「完全感受到她對男的愛意」、「好單純的女孩」、「點解要如此委屈？」

轉載自晴報