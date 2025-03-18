黃金扶抱招式  無痛扶起跌倒長者，避免甩骹閃腰

好友是超級照顧者，在社交媒體分享台灣電視節目「健康2.0」，教導如何扶起跌倒長者的短片，看得我冷汗直冒。短片先示範了「反面教材」：雙手從後穿過對方腋窩環抱，靠一己蠻力向上拉高，懶理對方雙手無力下垂，雙腳仍然平放在地上，根本「寸步難移」。此情此景活脫是筆者數年前的親身經歷，當日沒有令照顧對象的肩關節「甩骹」，幸運過六合彩中獎。

再看短片示範的正確方法，平時點知喎，「真係睇過學過先知道要咁樣扶」。它跟筆者日前上堂學習扶抱的手勢和動作，幾乎一模一樣。扶抱，可會是每位照顧者的必修課？

照顧對象跌倒時，照顧者純粹從後環抱並拉起，其實難以發力，卻是最常犯的錯誤。(圖：「健康2.0」短片截圖)

環抱屬錯誤動作 易致甩骹

經歷太多扶抱失敗，弄至腰傷手痛的陰影，看網上短片過眼雲煙，自學不成，激發起筆者決意向專業人士「真人學習」扶抱兼實習，早前報讀了「復康助理--職業及物理治療助理證書課程」。

全程5天共35小時課程，需學習職業治療及物理治療基本知識和技巧，並通過筆試和實務試考核。剛好扶抱是實務考試項目，涵蓋至少14種應對不同處境的扶抱方法，包括在輪椅上、醫療床移位，替長者於床與輪椅、坐廁間互相轉移，獨力推輪椅上落石壆，協助使用助行器具的長者步行等。

學習14種場景和技巧

毫無懸念地，過得了筆試，雞手鴨腳的我被五花八門的扶抱技巧難倒了。

要扶人，先要照顧好自己，腰背挺直紮馬弓步，避免自己受傷，這些基本步還算熟練。

到了物理治療師親自示範，才知道自己從前做壞手勢，有時應該扶盤骨而不是扶屁股。又可能過去習慣了一力扛起照顧職責，扶抱時多數悶聲不吭一股牛力。

噓寒問暖 被扶者借力發力

然而真正安全的做法，其實是適時善意地鼓勵長者，去自行發力或前傾借力。想來扶抱手法就像一面鏡子，頗能反映護老者的性格和照顧風格。

最大的衝擊有兩項，一是每次完成扶抱，最緊要向照顧對象「噓寒問暖」：「有冇頭暈，有冇唔舒服？」，去了解扶抱後有否不適，狠狠提醒扶抱或護老者切勿自以為是。

第二是「穿臂握法」，亦稱「四手交扣法」，也就是文首提及老人跌坐地上，可以應用的扶抱方法之一。以筆者的照顧經驗，堪稱是必學而又最常用，卻又易被忽略的手法。

必學穿臂握法 糾正錯誤姿勢

想扶起跌坐的長者，一般人很自然把自己一對手臂充當人肉「起重機」，模倣替長者扣喉急救的手法，直接穿過長者腋窩，從後環抱長者，往往發力無從又傷身。

然而最安全的做法是，先讓長者雙手環抱胸前，照顧者才把自己雙手，從後方於長者腋下穿過，並緊緊抓握長者的一雙前臂。

這就是「穿臂握法」基本功。再延伸下去，讓跌坐的長者盡量把雙腳向後屈曲，然後照顧者把長者向前推，長者就會自然像滾雪球般往前傾，令臀部離地並蹲起來。照顧者再傾前一點，長者就能夠慢慢地，順勢站起來了。

所謂「穿臂握法」，是指照顧對象雙手抱在胸前，照顧者從後把雙手穿過對方的腋窩，緊抓對方前臂。(圖：「健康2.0」短片截圖)

輕鬆協助長者坐直

更常見的「穿臂握法」，是用於矯正老友記坐姿。當長者長期在椅子或輪椅上坐著，腰背很容易滑下來。這時照顧者雙腳呈弓步，站在長者背後，協助長者上身微微傾前，以及讓長者交叉前臂互握後，使出「穿臂握法」，再發力把長者往後上方移動，就能夠穩穩地坐直。

筆者練習時，發現抓緊長者雙臂的力度和手勢，掌握需時，宜工多藝熟。至於那14種扶抱與轉移招數，已成為肌肉記憶，發夢也在練習中。

扶抱如照顧，不是一個人的事。護老者與老友記的關係，就如使用「穿臂握法」扶抱時，彼此雙臂穿疊互扣，你中有我 ，我中有你，彼此也要發力和借力，大部分時間絕非倚賴一個人的蠻力。夏天將至，露臂扶抱常見，為免贅肉出醜，真要鍛煉臂力。

扶抱照顧對象，是每位護老者必經之路。（圖：Andrea Piacquadio@Pexels）

台灣電視節目「健康2.0」長者跌倒扶抱短片連結：

https://bit.ly/41viZY3