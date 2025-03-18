金賽綸逝世 │ 金賽綸父爆女兒曾一日自殺逾6次，生前飽受霸凌陷痛苦，家人決定控告「真兇」

韓國女星金賽綸於2月自殺離世，她生前曾與金秀賢交往，但遭男方否認，直到上周五（14日）改口承認。不過金賽綸父親就曾指控害死女兒的真兇另有其人，更透露女兒金賽綸曾在一天內輕生逾6次。

綜合韓媒報道，金賽綸父親日前接受媒體訪問時曾多次強調女兒因為前娛樂記者李鎮浩而受到傷害，甚至曾多次自殺，怒控李鎮浩及網絡霸凌才是逼死女兒的主因。

他指，當時李鎮浩試圖用手機致電女兒，在發現金賽綸更換手機號碼後，竟上傳影片批評她「缺乏反省的誠意和作為知名藝人的起碼責任感」，導致金賽綸陷入痛苦，使全家人也像活在地獄一般。

對於李鎮浩的行為，金賽綸家屬表示憤怒，並透露她生前深受這些影片困擾，李鎮浩在1月8日上傳影片，當天金賽綸一天內輕生了6次以上，甚至在家屬治喪期間打電話騷擾，表示「找不到」金賽綸的骨灰龕位。

過去3年，李鎮浩多次在YouTube頻道上載有關金賽綸近況及批評的影片，至上月她輕生離世的消息傳出後，那些影片就轉成了私人影片。家屬對於李鎮浩的行為無法容忍，認為他「只是在確認事實」的說法是在辯解，彷彿嘲弄家屬般，感覺受到了侮辱，令他們非常不悅。

金賽綸上月在家中輕生離世，家屬透露她生前承受巨大精神壓力。（圖源：IG）

金賽綸上月在家中輕生離世，家屬透露她生前承受巨大精神壓力。（圖源：IG）

金賽綸生前曾與金秀賢交往，但遭男方多次否認。

至上周五（14日），金秀賢改口承認曾與金賽綸交往。（圖源：IG）

家屬怒控前娛樂記者李鎮浩是害死金賽綸的真兇。（圖源：YouTube頻道「연예 뒤통령이진호」）

家屬透露，金賽綸曾在李鎮浩上載批評影片後一天內輕生逾6次。（圖源：IG）

金賽綸家屬決定向李鎮浩正式提告。（圖源：IG）

有網民發起請願，希望制裁導致明星自殺的娛樂記者的YouTube頻道，目前參與人數已超過5.6萬人。（韓國國會官網截圖）

而他們之後亦決定向李鎮浩正式提告，預計將於今日下午前往首爾警察廳，以損害名譽罪提出上訴。

此外，在金賽綸自殺身亡後，韓國有網民於2月24日發起請願，要求「從國會層面採取強力制裁措施，防止因娛樂記者的YouTube頻道活動，導致明星自殺等受害事件」。請願書內容強調，「娛樂記者透過開設YouTube頻道騷擾甚至跟蹤明星，這種現象不是一天兩天的問題，近日又有一位年輕女演員因這種行為而自殺，悲慘地結束了生命，這種惡毒的行為必須被揭露」。

據悉，這份請願書若能在截止日期3月26日前達到5萬人聯署，就會轉交予相關國會委員會，而截至目前為止，參與人數已超過5.6萬人。

金賽綸離世｜生前最後露面憔悴似50歲

金賽綸於2022年5月18日清晨8點，在首爾江南區清潭洞駕車衝撞護欄和行道樹3次以上並逃逸，造成變壓器移位和保護架破損，使臨近數十間商家斷電約3小時，蒙受經濟損失。她事後被證實酒駕，因違反道路交通法（酒駕）等嫌疑被起訴。

2023年3月8日，金賽綸出庭一審承認酒駕逃逸，並因巨額賠償陷入生活困頓。有網民翻出金賽綸當日出庭照片，只見她素顏戴著黑色口罩現身，眼下掛著巨大眼袋模樣憔悴，頭髮枯燥甚至長出白髮，年僅20多歲的少女整個人卻蒼老似50歲。不少網民心痛：「花一樣的年紀，太慘了」。

2023年3月8日，金賽綸出庭一審承認酒駕逃逸。

2023年3月8日，金賽綸出庭一審承認酒駕逃逸。

金賽綸素顏戴著黑色口罩現身，眼下掛著巨大眼袋模樣憔悴，頭髮枯燥甚至長出白髮。

年僅20多歲的少女整個人卻蒼老似50歲。

這是金賽綸在生前最後一次公開露面。

金賽綸當日面對記者提問，未多做回應。她在法庭最後陳述中表示：「不會再有這樣的事，我很抱歉，我會反省這件事。」而這是金賽綸在生前最後一次公開露面。

資料來源：《스타투데이》、《STARNEWS》、韓國國會官網

轉載自晴報