日本雜誌推薦13款氣墊粉底，一款獲A級評價僅售$145，超越$366化妝師品牌
提起韓國品牌化妝品，不少人都會聯想到氣墊粉底（Cushion），日本家品雜誌《LDK the Beauty》近日就挑選13款產品進行比拼，其中一款獲評A級的氣墊粉底僅售$145，更勝售價$366的化妝師品牌！
氣墊粉底2025｜韓國品牌氣墊粉底特點
雖然近年坊間陸續出現不少主打半霧面或全霧面妝效的產品，但韓國氣墊粉底整體而言仍屬最常見及普遍的妝效，主打水潤及充滿光澤的「水光肌」。
而韓國底妝類產品的標準色號是21號，但《LDK》就指出，這個色號對日本人而言有可能太淺色。如果手上沒有更深的色號可供選擇，建議可嘗試以下2個做法：
1. 局部上妝
如果打開氣墊粉底後發現顏色太淺，就不要在全臉使用，可以選擇只在面中上妝，然後再慢慢向外拍開，如此一來便能避免妝效太「死白」。
2. 選擇較深色號+進行提亮
如果無法親自試色，又或者不知道該選擇甚麼色號，建議可以選比標準色更深色的色號，之後再透過局部打亮的方式為妝容添加明亮度。
氣墊粉底2025｜3大評測重點
1. 妝容完成度
將粉底產品塗抹到測試對象的臉上，並由化妝師嚴格檢查妝效，包括粉底修正瑕疵的能力，以及粉底與皮膚的融合程度，然後進行整體評估。
2. 持妝度
將一定份量的產品塗抹在人造皮膚上，之後噴灑人造皮脂，再利用蒸籠模擬流汗，近距離檢查妝容是否會浮粉、脫落。
3. 使用感
由專業人員負責評估產品的使用感，包括容器及粉撲的使用便利性，以及粉底的延展性等。
氣墊粉底2025｜13款韓國氣墊粉底推薦名單
《LDK》測試以下13款韓國品牌氣墊粉底，根據評測結果，有3款獲評為A級產品，在妝容完成度、持妝度及使用感三方面都表現不俗，供大家參考。
（排名由低至高）
等級C
第13名
Troistouch Heart Aqua Bare Cushion #21，¥2,970 (約$157)
妝容完成度：1
持妝度：4
使用感：2
綜合評分：2
第12名
Self Beauty Uniconic Silky Blur Cushion #02，¥3,520 (約$186)
妝容完成度：1.5
持妝度：4
使用感：2.5
綜合評分：2.38
第11名
VINNE Essence Radiance Cushion #23， ¥4,500 (約$237)
妝容完成度：2.25
持妝度：5
使用感：2.5
綜合評分：3
等級B
第10名
INGA Tattoo Cushion Foundation #22N，¥2,890 (約$152)
妝容完成度：3.5
持妝度：3.5
使用感：2.5
綜合評分：3.25
Milk Touch All Day Skin Fit Pearl Glow Cushion #04，¥1,782 (約$94)
妝容完成度：3.25
持妝度：3.5
使用感：3
綜合評分：3.25
第8名
Espoir Be Glow Volume Cushion #23，¥3,096 (約$163)
妝容完成度：2.75
持妝度：5
使用感：3
綜合評分：3.38
第7名
Banila Co. Coverlicious Ultimate White Cushion（Moisture） #22，¥2,970 (約$157)
妝容完成度：3
持妝度：4.5
使用感：3.5
綜合評分：3.5
Ground PLan Cushion Foundation #Natural，¥4,290 (約$226)
妝容完成度：3
持妝度：5
使用感：3
綜合評分：3.5
Clio Kill Cover Founwear Cushion The Original #23N，¥3,390 (約$179)，香港官網售價為$249
妝容完成度：3.75
持妝度：3
使用感：3.5
綜合評分：3.5
第4名
JUNGSAEMMOOL Masterclass Radiant Cushion #2N，¥7,150（約$377），香港官網售價為$366
妝容完成度：3.75
持妝度：4.5
使用感：3.5
綜合評分：3.88
等級A
第3名
HERA Black Cushion #23N1，¥6380 (約$336)
妝容完成度：4
持妝度：4.5
使用感：3.5
綜合評分：4
第2名
MISSHA Glow Layering Fit Cushion #23，¥2,970 (約$157)
妝容完成度：4
持妝度：5
使用感：3.5
綜合評分：4.13
第1名
fwee Cushion Egg Fit Cover #03，¥2,760 (約$145)
妝容完成度：4
持妝度：5
使用感：4
綜合評分：4.25
同場加映｜29款A級或以上粉底推薦名單
《LDK the Beauty》曾針對市面上專櫃品牌、平價百貨品牌及暢銷韓國品牌的粉底進行徹底比較，包括粉餅、粉底液、氣墊粉底及粉底霜，當中29款產品獲得A級或以上的好評價，供大家參考。
等級A
BRILLIAGE
CREATORS LONGWEAR UV CUSHION BRILLIANT SKIN #20 SPF50+ PA++++ ，¥6,930 (約$360)
妝容完成度：3.8
持妝度：5
綜合評價：4.03
CEZANNE 氣墊粉底 #00
SPF50 PA++++ ，¥1,078 (約$56)
妝容完成度：3.8
持妝度：5
綜合評價：4.28
KISS ME FERME
Cushion Wanderlust SP #01 SPF42 PA++++， ¥2,200 (約$114)
妝容完成度：4.2
持妝度：5
綜合評價：4.35
HERA
絲滑持久24小時粉底液 #17C1 SPF20 PA++ ， ¥6,980 (約$362)
妝容完成度：3.8
持妝度：5
綜合評價：4.03
VERNAL 藥用無瑕粉底液（醫藥部外品）
SPF50+ PA++++ ，¥4,180 (約$217)
妝容完成度：3.7
持妝度：5
綜合評價：4.1
MAYBELLINE Fit me 粉底液DN #110
SPF30， ¥1,768 (約$92)
妝容完成度：4
持妝度：4.5
綜合評價：4.13
REVLON COLORSTAY
LONGWEAR MAKEUP FOUNDATION #200 SPF15 PA++ ，¥1,800 (約$93)
妝容完成度：4
持妝度：5
綜合評價：4.25
est
FLAWLESS CONCEALING CREAM FOUNDATION #OC202 SPF35 PA+++ ，¥5,500 (約$286)
妝容完成度：4
持妝度：3
綜合評價：3.92
APERIRE 大理石雲母氣墊粉餅#02
SPF50+ PA++++ ，¥3,030 (約$157)
妝容完成度：4
持妝度：5
綜合評價：4.29
Dior
Diorskin Forever Cushion #1N ，¥11,200 (約$581)
妝容完成度：3.5
持妝度：5
綜合評價：4
ByUR
Serum Fit Full Cover Matte Cushion #21 ，¥2,860 (約$148)
妝容完成度：3.5
持妝度：5
綜合評價：4
hince
Second Skin Mesh Matte Cushion #21， ¥2,970 (約$154)
妝容完成度：4
持妝度：5
綜合評價：4.33
rom&nd
&nd by rom&nd Mellow Matte Cushion #BE02， ¥1,580 (約$82)
妝容完成度：4
持妝度：5
綜合評價：4.33
等級A+
&be 務面氣墊粉底， ¥3,520 (約$183)
妝容完成度：4.5
持妝度：5
綜合評價：4.67
Cle de Peau Beaute 肌膚之鑰
Radiant Cream Foundation #10 SPF25 PA++， ¥12,498 (約$648)
妝容完成度：5
持妝度：2.3
綜合評價：4.1
bareMinerals
Barepro 16hr Skin Perfecting Power Foundation #15 ，¥5,720 (約$297)
妝容完成度：4.5
持妝度：4
綜合評價：4.33
M.A.C
LIGHTFUL C³光透絲滑蜜粉餅 #NC30 SPF15 PA++ ，¥6,270 (約$326)
妝容完成度：5
持妝度：3.5
綜合評價：4.5
Cosme DECORTE 黛珂
Zen Wear Foundation #N31 SPF25 PA++ ，¥5,478 (約$284)
妝容完成度：4
持妝度：4
綜合評價：A
LB Move Fit Foundation SPF30 PA+++ ，¥1,980 (約$103)
妝容完成度：4
持妝度：4.5
綜合評價：A
Shieido 資生堂 MAQuillAGE
Dramatic Essence Liquid Foundation #20 SPF50+ PA++++ ，¥2,673 (約$139)
妝容完成度：4
持妝度：4.5
綜合評價：A
Dior
恒久貼肌柔霧粉底液 #ON SPF20 PA+++， ¥7,969 (約$414)
妝容完成度：4.5
持妝度：3.5
綜合評價：A
CHANEL
Nº1 DE CHANEL SKINCARE FOUNDATION #B20 ，¥9,240 (約$479)
妝容完成度：4.5
持妝度：3.5
綜合評價：A
HERA
Black Cushion #23N1 SPF34 PA++ ¥6,380 (約$331)
妝容完成度：4
持妝度：4.5
綜合評價：4
Missha
Glow Layering Fit 氣墊粉底23 SPF50+ PA++++ ，¥2,970 (約$154)
妝容完成度：4
持妝度：5
綜合評價：4.13
fwee
Cushion Ehh Fit Cover #03 Natural SPF50+ PA+++ ，¥2,760 (約$143)
妝容完成度：4
持妝度：5
綜合評價：4.25
Lancome 蘭蔻
Teint Idole Ultra Wear Airmesh Cushion Foundation #BO-02 SPF40 PA++， ¥8,250 (約$429)
妝容完成度：4
持妝度：4
綜合評價：A
M.A.C
LIGHTFUL C³ 光透亮白氣墊炒底SPF50 PA++++， ¥6,820 (約$355)
妝容完成度：4
持妝度：3
綜合評價：A
Kirei & Co.
霧面氣墊粉底 #2 SPF50+ / PA+++ ，¥1,100 (約$57)
妝容完成度：4
持妝度：4
綜合評價：A
Cle de Peau Beaute 肌膚之鑰
Tan Cushion Eclat Naturel Foundation #20 SPF25 / PA+++ ，¥6,820 (約$355)
妝容完成度：5
持妝度：5
綜合評價：A
資料來源：《LDK》
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