素食養生：中醫推薦4款月經周期素食譜，助調整氣血陰陽，解析符合養生的茹素配搭

隨著社會文明的進步，人類飲食結構亦不斷出現改變，再非單一的雜食習慣，從而追求健康飲食，不少名人更提倡「茹素」。從中醫角度來看，素食究竟健康嗎？該如何搭配才能符合養生之道？程榕註冊中醫將結合中醫的養生智慧和營養學，解析素食的迷思和盲點，並提供四款順應女性月經周期陰陽變化的素食菜譜，助大家明白食物中的陰陽平衡之道。

中醫養生框架下的素食哲學

《黃帝內經》主張平衡膳食：「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充」，本質是均衡的營養攝取，程醫師指出，「五畜」的概念隨著時代變遷，已經非必然要求肉食。人體完全可通過豆類、菌菇、堅果等植物性食材補充身體所需的精氣營養。

一、食肉是否毒素多？

「痰濕瘀毒」的形成

若長期進食較多肉類，尤其高油脂和精緻加工食品，均屬於中醫常說的肥甘厚味，因肥能生熱，甘能壅中，肥甘過多，可窒礙身體陽氣和經絡運行，體內釀生濕熱，是令身體代謝機能轉差的元兇。《黃帝內經》提到「膏粱之變，足生大疔」，長期積聚較多「熱毒」，可導致肥胖、口臭、皮膚病、三高等身體問題。

二、食素是否能排毒消炎？

「清熱解毒」的植物性食材

許多蔬果的確具有清熱、涼血、滋陰作用，如苦瓜、綠豆、蓮藕等，可緩解「熱毒」引起的炎症（如咽喉腫痛、皮膚發紅）。 從營養學來看，多酚類（如藍莓、綠茶）、Omega-3脂肪酸（亞麻籽、核桃）、膳食纖維（全穀類）可抑制促炎因子（如IL-6、TNF-α），而維生素C、E 及硒（如深綠色蔬菜、堅果）能減少氧化壓力，緩解炎症反應。

體虛或體寒手腳冰冷者，茹素時要特別考慮食物的寒熱偏性，寒性蔬果只能少量進食，烹煮宜多配搭香辛佐料增陽。

需注意的盲點：

1. 素食者若過度依賴精製碳水（白飯、麵包）或油炸素料，反而可能因高糖、高Omega-6脂肪酸飲食加劇炎症。

2. 長期純素可能缺乏維生素B12、鐵、鋅，導致貧血與免疫力下降，間接影響抗炎能力，五穀粗糧、菠菜、莧菜、芝麻、南瓜子等都是很好的補充來源。

3. 體虛多病或者體寒手腳冰冷，茹素時要特別考慮食物的寒熱偏性，寒性蔬果（如苦瓜、冬瓜、火龍果等）只能少量進食，食材最好經過烹煮，並多配搭香辛佐料增陽，例如生薑、肉桂、葱蒜、薑黃等。

針對女性素食者，程醫師提出「月經周期食療法」，幫助調整素食者的氣血陰陽：

- 行經期（經行第1-7日）：桑寄生蓮子紅糖蛋茶



材料：桑寄生、蓮子、紅糖、雞蛋

功效︰補腎養血，緩解經期失血後的頭暈腰酸

- 經後期（第9-14日）：太極雙耳羹

材料：雪耳、黑木耳、山藥、枸杞、冰糖

功效︰滋陰潤燥，平補脾腎，促進卵泡發育

- 黃體期（第15-21日）：淮山南瓜枸杞素湯

材料：淮山、南瓜、枸杞子、栗子、核桃、紅棗

功效︰益氣養血，少許溫腎助陽，助陰陽轉化，強化黃體期的氣血推動力

- 經前期（第22-28日）：玫瑰陳皮茯苓茶

材料：乾玫瑰、陳皮、茯苓、紅棗、百合、薏米

功效︰疏解肝鬱，理氣化濕，預防經前乳脹與水腫兼有健脾寧心功效，能緩解經前期焦慮失眠

中醫養生關鍵在於掌握「辨體施膳」。正如《養生論》所言：「修性以保神，安心以全身。」選擇素食養生者，若能配合體質搭配食材、順應時令調整食譜，並適度配合八段錦、太極、瑜伽等導引術，方能真正達到「食氣養形」的至高養生境界。

被訪者簡介

程榕中醫師

畢業於廣州中醫藥大學，香港浸會大學中醫內科研究及應用碩士，並修讀香港大學專業進修學院中醫學深造證書(臨床婦科學)及皮膚病中醫六經辨治證書，現任(香港)中國醫藥學會理監事會理事。程醫師專注內科方藥研究，擅長把脈分析體質，治療周期明確，利用祛邪固本兼顧，攻克各種虛實夾雜疾病例如久咳、慢性濕疹、更年期諸證、改善三高等。