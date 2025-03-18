3月奇異天氣：時冷時熱、忽晴忽雨，適合煲湯祛濕！今期素食譜：健脾淮山素湯

趕上班的路上，額頭早已經滿是汗。「好想盡快把它脫掉喔！」薄薄的連帽外套，敵不過忽然升溫的日子，一下子變得無所用處。來到三月，氣候變得有點奇怪。前一周才冷到，忍不住拿起毛衣來穿。這一周呢，卻忽然回暖，不，是一下子回到夏天，二十七度左右的，毛衣不得不變成身外之物，連拿在手裏都嫌棄。

朋友說，今年先跳過別去日本和韓國好了。在感嘆氣候變化無常時，網絡上常常傳來可能地震和海潚的訊息。未明的氣候變化，未知的地殼變動，讓面對未來的不安感，恍如氣溫那樣起伏不定。再看看窗外，一大塊烏雲從遠處飄過來，瞬間把原本天朗氣清的下午凝住了，天空漆黑得猶如傍晚六點。

才開了燈，關好窗。「㕷啦！㕷啦！」 雨水已經飄來，狠狠的打在窗戶上。「㕷啦！㕷啦！」 家裏的窗戶響起了來，好比處身於颱風天。外頭狂風暴雨個不停，據說大埔更錄有下冰雹報告。然後，一小時過去，陽光短暫回來，夕陽回歸，燦爛地照耀著。這倒底是怎樣的狀況呀！才三月，為甚麼就有種亂七八糟的氣候感？！

祛濕健脾淮山湯（2人份）

預備時間：15分鐘

煮食時間：1小時

材料：

乾淮山（山藥） 5塊/ 甘筍 1個/ 乾雪耳 1個/ 乾腰果 3湯匙/ 茨實 2湯匙/ 乾百合 1湯匙/ 乾蓮子 2湯匙/ 無花果乾 2粒

調味：

鹽 1.5茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 剪刀/ 湯匙/茶匙/ 煮鍋/ 湯碗/ 木舀

步驟：

1. 將乾淮山、雪耳、腰果、茨實、百合、蓮子和無花果放熱水浸泡5分鐘（如圖）。

2. 待雪耳泡好後，用剪刀將蒂剪走（如圖），再剪成小塊。

3. 刨走甘筍的皮，清乾淨後，切成小塊（如圖）。

4. 沖洗乾淨所有步驟1和2。

5. 用3.5湯碗的清水放煮鍋裡，以中火煮沸後，把全部食材放沸水裡。然後蓋上鍋蓋，以中火煮1小時。

6. 煮好後，放入鹽巴調味便可。

筆記：

1. 淮山（山藥）有多醣蛋白質，即黏質多醣 (Mucilage)，具抗氧化及調節免疫力系統的功能。

2. 甘荀含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 雪耳（銀耳或白木耳）有增強免疫力的多醣體。

4. 腰果含不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質等，可提升抵抗力。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。