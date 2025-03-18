歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

愛北上看牙必注意:福斯曼全國結業 數千病人追數無門
醫學通識 健康解「迷」

愛北上看牙必注意:福斯曼全國結業 數千病人追數無門
《米奇17號》—— 除了寄生，共生可不可能？
Art & Living ChatENT

《米奇17號》—— 除了寄生，共生可不可能？
開市Good Morning

🌟北水流入262億史上第三高 撐市力度增？ 🔎拆解國泰業績 🚗小米產能擴張可追上？
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
3月奇異天氣：時冷時熱、忽晴忽雨，適合煲湯祛濕！今期素食譜：健脾淮山素湯
食得有營
素食
健康好煮意

3月奇異天氣：時冷時熱、忽晴忽雨，適合煲湯祛濕！今期素食譜：健脾淮山素湯

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　趕上班的路上，額頭早已經滿是汗。「好想盡快把它脫掉喔！」薄薄的連帽外套，敵不過忽然升溫的日子，一下子變得無所用處。來到三月，氣候變得有點奇怪。前一周才冷到，忍不住拿起毛衣來穿。這一周呢，卻忽然回暖，不，是一下子回到夏天，二十七度左右的，毛衣不得不變成身外之物，連拿在手裏都嫌棄。

 

　　朋友說，今年先跳過別去日本和韓國好了。在感嘆氣候變化無常時，網絡上常常傳來可能地震和海潚的訊息。未明的氣候變化，未知的地殼變動，讓面對未來的不安感，恍如氣溫那樣起伏不定。再看看窗外，一大塊烏雲從遠處飄過來，瞬間把原本天朗氣清的下午凝住了，天空漆黑得猶如傍晚六點。

 

　　才開了燈，關好窗。「㕷啦！㕷啦！」 雨水已經飄來，狠狠的打在窗戶上。「㕷啦！㕷啦！」 家裏的窗戶響起了來，好比處身於颱風天。外頭狂風暴雨個不停，據說大埔更錄有下冰雹報告。然後，一小時過去，陽光短暫回來，夕陽回歸，燦爛地照耀著。這倒底是怎樣的狀況呀！才三月，為甚麼就有種亂七八糟的氣候感？！

 

祛濕健脾淮山湯（2人份）

 

3月奇異天氣：時凍時熱忽晴忽雨，變化無常！今期煲個素湯水：祛濕健脾淮山湯

 

預備時間：15分鐘

煮食時間：1小時

 

材料：

 

3月奇異天氣：時凍時熱忽晴忽雨，變化無常！今期煲個素湯水：祛濕健脾淮山湯

 

乾淮山（山藥） 5塊/ 甘筍 1個/ 乾雪耳 1個/ 乾腰果 3湯匙/ 茨實 2湯匙/ 乾百合 1湯匙/ 乾蓮子 2湯匙/ 無花果乾 2粒

 

調味：

鹽 1.5茶匙 

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 剪刀/ 湯匙/茶匙/ 煮鍋/ 湯碗/ 木舀

 

步驟：

1.    將乾淮山、雪耳、腰果、茨實、百合、蓮子和無花果放熱水浸泡5分鐘（如圖）。

 

3月奇異天氣：時凍時熱忽晴忽雨，變化無常！今期煲個素湯水：祛濕健脾淮山湯

 

2.    待雪耳泡好後，用剪刀將蒂剪走（如圖），再剪成小塊。

 

3月奇異天氣：時凍時熱忽晴忽雨，變化無常！今期煲個素湯水：祛濕健脾淮山湯

 

3.    刨走甘筍的皮，清乾淨後，切成小塊（如圖）。

 

3月奇異天氣：時凍時熱忽晴忽雨，變化無常！今期煲個素湯水：祛濕健脾淮山湯

 

4.    沖洗乾淨所有步驟1和2。

5.    用3.5湯碗的清水放煮鍋裡，以中火煮沸後，把全部食材放沸水裡。然後蓋上鍋蓋，以中火煮1小時。

6.    煮好後，放入鹽巴調味便可。

 

筆記： 

1.    淮山（山藥）有多醣蛋白質，即黏質多醣 (Mucilage)，具抗氧化及調節免疫力系統的功能。

2.    甘荀含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3.    雪耳（銀耳或白木耳）有增強免疫力的多醣體。

4.    腰果含不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質等，可提升抵抗力。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

Tags:#氣候#天氣變化#三月#祛濕健脾淮山湯#淮山#山藥#雪耳#腰果#茨實#乾百合#蓮子#無花果乾#湯水#素食#食譜#素食譜
Add a comment ...Add a comment ...
「大頭蝦」與「生骨大頭菜」？一個食物與廣東俚語相關記錄：清爽大頭菜沙律！
更多走肉廚房文章
「大頭蝦」與「生骨大頭菜」？一個食物與廣東俚語相關記錄：清爽大頭菜沙律！

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處