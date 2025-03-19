凍齡 │ 41歲鄧麗欣素顏近照曝光，網民大讚：皮膚靚到犯規！

41歲鄧麗欣（Stephy）近日舉辦出道22年至今首場紅館演唱會掀起粉絲一波回憶殺，為了這場期待已久的演唱會，她早前曾抽空做Facial，盼以最佳狀態上台，同時亦曝光超近鏡高清素顏相片，引發網民熱議。

Stephy由少女組合Cookies成員身份出道後，最初成為一名女歌手，後來轉向演員道路發展，曾兩度入圍香港電影金像獎最佳女主角。日前她再回歸歌手身份，舉辦一連三場的演唱會。

根據Stephy社交平台Instagram貼文顯示，她於上月演27日、唱會前夕曾前往美容院進行Facial護理，相片中她上身裹著毛巾對鏡頭自拍，配文寫道：「終於有時間做Facial扮吓靚，如果唔係點以最佳狀態喺台上見你哋」。

今年踏入41歲的Stephy，素顏狀態下皮膚仍然白滑零毛孔，臉色紅潤自然，不少網民見到相片後都忍不住大讚「素顏都勁靚」、「皮膚好到犯規」，更有粉絲直呼「靚到心動」。

鄧麗欣｜演唱會昨日迎來尾場 16年後首度「7餅合體」

據了解，Stephy演唱會於今月昨晚16日舉行尾場，特別嘉賓除了有魏浚笙（Jeffrey）合唱《好好戀愛》外，過去曾屬Cookies成員的Stephy，昨日於Encore環節中迎來16年來首度「7餅合體」。

Cookies六位成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）以及馬思恆（Helena）全部到場，重現經典曲目《心急人上》及《Forever Friends》，雖然缺少了兩位成員傅穎（Theresa）和蒲茜兒（Serena），但仍引發全場觀眾的回憶殺。

相關內容｜5大抗衰老食物

想要延長年輕狀態，生活及飲食方面調理皆不可或缺，食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

5大抗衰老食物

1. 特級初榨橄欖油

降低壞膽固醇，中風風險和高血壓，內含單元不飽和脂肪，有助抗炎及減少皮膚老化。

2. 綠茶

富含維生素B2及抗氧化劑，有助於緊緻肌膚、預防細紋或皺紋。

3. 黑朱古力

有助降低血壓、膽固醇水平、減少炎症、促進皮膚血液循環、長時間保持皮膚水分；內含黃烷醇，有助保護皮膚免受陽光傷害，減少由陽光照射而誘發皺紋。

4. 石榴

富含多種健康營養素及，抗氧化劑有助減少陽光傷害及皮膚色斑、保護膠原蛋白。

5. 西瓜

有助皮膚補水，另外含有富含維他命A、B及C。

資料來源：食品專家Phil Bianchi

資料來源：Instagram@stboo

轉載自晴報