金賽綸逝世 │ 金秀賢承認與金賽綸的戀情，心情崩潰邊緣引關注

韓國女星金賽綸於2月16日被發現於家中離世，年僅24歲。其後有韓國網媒爆出驚人金賽綸生前同金秀賢「地下情6年」內幕及多張男女雙方錫面親密照。由於事年引來外界巨大爭議，男方經紀公司原定下周發布的聲明，竟突然於3月14日提早發聲，更一改之前否認態度，直接承認雙方曾於2019年夏季至2020年秋季交往，而且強調當時金賽綸已為成年人。

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist於本月14日第4度回應兼突發聲明指：

金秀賢與金賽綸交往的時間為2019年夏天至2020年秋天，當時金賽綸已成年，並非《橫豎研究所》所指控的未成年戀愛。2024年3月24日金賽綸在Instagram限時動態公開的照片，以及2025年3月11日《橫豎研究所》公開的合照，均攝於2020年冬天，當時二人確實處於交往關係。

聲明中更指，事年令金秀賢形象受嚴重損害，不但被塑造成金賽綸悲劇的『罪魁禍首』，更將女方的悲劇扭曲成惡意的『精心策劃』，又強調《橫豎研究所》指控『金秀賢從16歲開始與金賽綸交往』是錯誤訊息，令假新聞不斷擴散，形成惡性循環。由於輿論已成，對無法反駁的當事人造成難以恢復的傷害。

經紀公司又強調：

我們接受社會對金秀賢的批評，但不能無條件地接受充滿惡意的虛假訊息與人身攻擊。即使是公眾人物，也不應該在私人生活被未經同意公開的情況下，承受如此極端的輿論審判。

至於為何突然提前公布，經紀公司指是因為男方心理正陷崩潰邊緣：

今天凌晨，金秀賢出現了極端的心理不安狀態，因此我們決定採取措施，確保他能夠獲得充分的休息與穩定。」更曝光最近有許多人會待在公司附近，對金秀賢造成極大的心理壓力。

轉載自晴報