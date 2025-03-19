全球最安全航空公司名單：邊間第1位？國泰排第幾？最安全廉航香港快運居首

著名航空公司評測網站AirlineRatings.com近日剛公布了2025年度全球最安全的25大傳統航空及廉價航空公司名單，其中「新西蘭航空(Air New Zealand)」已3年奪冠，而本港國泰航空及快運廉航亦有份入圍，即睇下文排行榜排名。

飛機安全｜2025年度最安全25大航空公司名單

根據AirlineRatings.com的資料，「新西蘭航空(Air New Zealand)」分別於2025年、2024年及2022年於傳統航空公司中，其安全排名排行第一。當中其中一大原因是其轄下飛機平均機齡為 10.4 年，而且其飛行員經過嚴格的模擬器訓練。澳洲航空(Qantas)以 1.50分之差排名第二；排名第三則有三間航空公司並列，包括國泰航空，與卡塔爾航空（Qatar Airway）和阿聯酋航空（Emirates）。

2025年最安全航空公司｜1. 紐西蘭航空 (Air New Zealand)

2025年最安全航空公司｜2. 澳洲航空 (Qantas)

2025年最安全航空公司｜3. 國泰航空；卡塔爾航空；阿聯酋航空 (Cathay Pacific;Qatar Airways; Emirates )

2025年最安全航空公司｜4. 維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

2025年最安全航空公司｜5. 阿提哈德航空 (Etihad Airways)

2025年最安全航空公司｜6. 全日空航空 (ANA)

2025年最安全航空公司｜7.長榮航空 (EVA Air)

2025年最安全航空公司｜8.大韓航空 (Korean Air)

2025年最安全航空公司｜9.阿拉斯加航空 (Alaska Airlines)

2025年最安全航空公司｜10.土耳其航空 (Turkish Airlines )

2025年最安全航空公司｜11.TAP葡萄牙航空 (TAP Air Portugal )

2025年最安全航空公司｜12.夏威夷航空 (Hawaiian Airlines )

2025年最安全航空公司｜13.美國航空 (American Airlines )

2025年最安全航空公司｜14.北歐航空 (Scandinavian Airlines )

2025年最安全航空公司｜15.英國航空 (British Airways)

2025年最安全航空公司｜16.西班牙伊比利亞航空 (Iberia)

2025年最安全航空公司｜17.芬蘭航空 (Finnair)

2025年最安全航空公司｜18.漢莎航空/瑞士航空 (Lufthansa/Swiss)

2025年最安全航空公司｜19.日本航空 (JAL)

2025年最安全航空公司｜20.加拿大航空 (Air Canada)

2025年最安全航空公司｜21.達美航空 (Delta Airlines)

2025年最安全航空公司｜22.越南航空 (Vietnam Airlines)

2025年最安全航空公司｜23.聯合航空 (United Airlines)

飛機安全｜2025年25大最安全廉價航空公司名單

至於廉價航空公司排名，國泰集團旗下的HK Express香港快運因過去近乎零飛行事故，而及憑著平均機齡只有七年，於多間廉航脫穎而出，於今年排名第一。其次為Jetstar Group捷星集團及愛爾蘭Ryanair瑞安航空。

2025年最安全廉航公司｜1. 香港快運 (HK Express)

2025年最安全廉航公司｜2. 捷星集團 (Jetstar Group)

2025年最安全廉航公司｜3. 瑞安航空 (Ryanair)

2025年最安全廉航公司｜4. 易捷航空 (easyJet)

2025年最安全廉航公司｜5. 邊疆航空 (Frontier Airlines)

2025年最安全廉航公司｜6. 亞洲航空 (AirAsia)

2025年最安全廉航公司｜7. 威茲航空 (Wizz Air)

2025年最安全廉航公司｜8.越捷航空 (VietJet Air)

2025年最安全廉航公司｜9.西南航空 (Southwest Airlines)

2025年最安全廉航公司｜10.哥斯大黎加沃拉里斯航空 (Volaris)

2025年最安全廉航公司｜11.杜拜航空 (flydubai)

2025年最安全廉航公司｜12.挪威穿梭航空 (Norwegian Air Shuttle)

2025年最安全廉航公司｜13.伏林航空 (Vueling)

2025年最安全廉航公司｜14.噴射2 (噴射2)

2025年最安全廉航公司｜15.太陽城航空 (Sun Country Airlines)

2025年最安全廉航公司｜16.西捷航空 (WestJet)

2025年最安全廉航公司｜17.捷藍航空 (JetBlue Airways)

2025年最安全廉航公司｜18.阿拉伯航空 (Air Arabia)

2025年最安全廉航公司｜19.靛藍航空 (IndiGo)

2025年最安全廉航公司｜20.歐洲之翼航空 (Eurowings)

2025年最安全廉航公司｜21.忠誠航空 (Allegiant Air)

2025年最安全廉航公司｜22.宿霧太平洋航空 (Cebu Pacific)

2025年最安全廉航公司｜23.日本ZipAir

2025年最安全廉航公司｜24.天空航空(SKY Airline)

2025年最安全廉航公司｜25.波羅的海航空(Air Baltic)

轉載自晴報