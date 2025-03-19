春天養生 │ 春分晝夜平分是一年最中正節氣，調養身心好時機，推介健脾胃小 食︰紅糖蒸山藥

「天氣忽冷忽熱，很容易生病。」Giselle說。

「是的。近日感冒的患者較多呢。」我說。

「我女兒班上很多同學都告病假。」Giselle說。

「天氣變化是陰陽此消彼長的過程，並不是直線的。在三四月份天氣回暖的過程中，常常會出現『倒春寒』。現在學生的讀書壓力不比我們小時候少。壓力大會導致免疫力下降，加上不穩定的天氣，人就病倒了。

甚麼人不會病？《黃帝內經》提到：『平人不病。』平人指的是氣血平和，特別是脈動的情況。正常人一息四至，即一次呼吸脈動跳四次。

春分到了，正是我們調養身心的好時機。這時春天過了一半，又剛好晝夜平分，是這個一年裏最中正的節氣，陰陽相對平衡。我們好好把握調養身體，養好身心。人體中樞是中焦，是脾胃，脾胃不好會影響氣血周流。所以補脾胃很關鍵。」我說。

「我們好像很容易脾虛的。」Giselle問。

「都巿人較少運動。我們不動，提取陽氣就減少，寒氣漸生，氣血就運行不暢了。陽氣不足，難以推動脾胃工作啊！再者，日常飲食不節，除了生冷寒涼之外，飲品和食物都有很多食物添加劑，這都十分傷脾胃。

近日不少病人患感冒，多伴大便溏、腹脹等問題。在春分時節，天氣潮濕，乍暖還寒，更要重視中焦的調養。」我說。

「應如何做？」Giselle問。

「春分養生貴在調中，調平衡。中國人一向講究中庸之道。所以這時不宜過度辛勞，也不宜常躲在家中。情緒不宜太高漲，當然低落也不好。飲食方面，也要調中，不應太濃味，不要太辣、太酸。酸苦甘辛鹹，五味之中，最能調中的就是甘味了。

記得老師教過一道小吃，現在和大家分享。材料十分簡單，淮山和紅糖。淮山即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。紅糖，是蔗糖經過粗加工後首先得到的。從中醫的角度來說，紅糖性溫，味甘，入肝、脾二經，具有益氣緩中、助脾化食、補血化瘀、散寒止痛、調經和胃等作用。民間所說，『女子不可百日無糖』，指的就是紅糖。紅糖是溫性的，兩者相配，不但可補脾胃，又易入口。產後婦女也可吃。」我說。

「看來製作也簡便呢！」Giselle說。

「春分後陽氣愈來愈旺盛，陽氣越趨往外升發。我們更要早睡早起，多到戶外走一走，促進陽氣的生發。」我說。

春分小吃︰紅糖蒸山藥

材料（4人分量）︰

鮮淮山1兩、紅糖5錢

製作方法︰

1. 鮮淮山洗淨去皮切片。

2. 加上紅糖。

3. 隔水蒸15分鐘即可享用。