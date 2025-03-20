傅穎40歲近況曝光：缺席Cookies合體，自爆健康曾亮紅燈並公開20個美顏好習慣

鄧麗欣紅館演唱會於３月16日尾場時因與Cookies「7餅」驚喜合體兼大合唱，即掀起網民不少回憶殺。不過，由於傅穎（Theresa）缺席，令早前她與Cookies成員不和的傳聞再受關注，有網民更在晒出傅穎疑似在社交平台直播兼流淚回應事件的片段。

有網民近日在社交平台曬出傅穎在內地社交平台的直播片段，片中傅穎哭著表示「在互聯網，大部分喜歡留言的都是鍵盤俠」，疑是回應被指沒出席鄧麗欣演唱會的言論。

事實上，近年主力於內地掘金的Theresa不時會於社交平台發影片及照片更新自己的狀況，她3月頭時才發影片指因為有空，她於是身穿便服於杭州區內搭車閒逛打發時間。片中，頭戴Cap帽，身穿休閒服的Theresa坐巴士出遊並於人氣餐廳用餐，令人驚訝的是，即使周邊滿是人群，她卻依舊未有被認出，令她可以施施然地用餐。

傅穎（Theresa）缺席Cookies合體，令早前她與Cookies成員不和的傳聞再受關注。

傅穎疑似在社交平台直播兼流淚回應事件。(影片截圖)

Theresa早前以便裝外出搭巴士兼用餐，全程竟無人認出。(小紅書截圖)

Theresa早前以便裝外出搭巴士兼用餐，全程竟無人認出。(小紅書截圖)

Theresa早前以便裝外出搭巴士兼用餐，全程竟無人認出。(小紅書截圖)

Theresa更自爆過去兩年自己吃素的原因，是單純的想吃，但中醫卻指她「氣若游絲」，而她亦知道身體狀況已亮起紅燈，只好乖乖聽話重新吃點肉，又自責自己不懂得要營養均衡，因而出事。

傅穎雖然年屆40歲，但外表身材依然保養得宜，而且皮膚仍然相當細嫩，猶如少女般。逆齡外表讓不少女生稱羡。對粉絲有求必應的傅穎，最近在社交平台上大方傳授自用的20個中醫養生美顔好習慣，想擁有逆齡少女皮膚的話，馬上學起來吧！

1. 吃白米飯。

2. 少吃咖哩、芥末等燥熱的食物，減少對皮膚和心臟的傷害。

3. 皮膚過敏或出疹時，可以用芫荽煲水沖涼。

4. 皮膚有問題時不能吃雞蛋和紅棗。

5. 吃飽才睡覺，否則會影響睡眠質素。

6. 在家裏也要養成穿拖鞋的習慣，避免著涼。

7. 不吃新鮮冬菇。

8. 不要在睡前洗澡，影響入睡意慾。

9. 不要吃褪黑素。

10. 吃蓮子時要連心吃。

11. 每天吃10粒鹹花生養胃和養腎。

12. 不要吃太多雞蛋，避免消化不良。

13. 有婦科問題時不要吃雞蛋。

14. 不要喝油潑麵的油。

15. 片糖煲綠豆具解毒功效。

16. 每天吃一顆紅棗，補充體力。

17. 不要喝果汁，避免產生胃酸。

18. 心悸時可以多吃綠豆，不要吃紅豆。

19. 身體狀況欠佳時放下工作，多休息，必要時可以休息一年調理身體。

20. 要開心，保持樂觀正面的心態。

轉載自晴報