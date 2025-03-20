中醫解析春季情緒不穩的3大原因與治療方案：針灸、中藥、食療及耳穴，推薦情緒養生3招

春天陰晴不定，加上春木，對應肝臟，若果素體肝脾失調，便容易出現情緒不穩，甚至患上抑鬱症也不自知，Sue便是其中一人。

Sue 兩周前求診，經詳細診斷後發現她由於肝鬱化火而出現情緒不穩、失眠，甚至頭痛、易怒，於這兩星期便施以針灸治療佐以內服中藥。 Sue現在情況經已好轉，人也變得清醒過來。

便問道：「譚博士，兩周前你見我並告知我臟腑功能失調，加上春季天氣不穩也會影響人的情緒，幸好只治療兩星期，我的情況經已大大改善。從中醫角度來看，這是甚麼原理呢？」

我答：

「春季氣候與情緒的關係：

1. 季節特性

－春應肝木：春季屬木，對應肝臟，肝主疏泄、調暢情志。

● 風邪當令：天氣忽冷忽熱，風邪易引動內風，導致「肝風內動」。

● 氣機升降失調：溫差波動大，影響陽氣生發，易形成「肝鬱氣滯」。

2. 病理機制

● 肝鬱化火：情志不遂→肝氣鬱結→鬱久化火→易怒、失眠、頭痛。

● 心脾兩虛：肝鬱乘脾→氣血生化不足→疲乏、健忘、情緒低落。

● 風痰上擾：外風引動內痰→頭暈、煩躁、注意力不集中。」

Sue續問：「我出現情緒不穩，煩躁、易怒，但是我姐姐就比較情緒低落，沒精打采，這又是同一原因所導致的病嗎？」

我答：「春季情緒失衡的典型表現與辨證：

1．肝鬱氣滯： 胸脅脹滿、嘆氣頻頻、情緒壓抑，舌淡紅苔薄白，脈弦

2．肝火上炎：急躁易怒、口苦咽乾、失眠多夢，舌紅苔黃，脈弦數

3．心脾兩虛：心悸健忘、食少倦怠、莫名悲傷，舌淡苔白，脈細弱

4．痰熱擾神：頭重如裹、煩躁不安、胸悶痰多，舌紅苔黃膩，脈滑數。」

Sue問：「治療方法是相同的嗎？」

我答：「當然不同。具體的辨證治療方案如下：

綜合調治方案

1. 飲食調理

● 疏肝解鬱茶：

玫瑰花3克 + 陳皮2克 + 枸杞5粒，沸水沖泡代茶。 （適用於肝鬱氣滯，每日2杯）

禁忌：月經期間不宜飲用。大病、久病和長期病患者，服用前先諮詢註冊中醫。

● 清熱安神粥：

百合15克 + 蓮子10克 + 小米50克，煮粥食用。

（適用於肝火上炎，晚餐服用）

禁忌：脾虛便溏，血糖高出正常水平者，服用前先知註冊中醫。

2. 穴位刺激

針灸：

● 太衝穴（肝經原穴）：

瀉肝火、解鬱結。

● 內關穴（心包經絡穴）：

緩解焦慮、心悸。

● 豐隆穴（化痰要穴）：

針刺佐以艾灸20分鐘，祛痰濕、寧心神。

3. 經典方劑

內服中藥必須經註冊中醫師診斷後按個別體質再作配伍。

● 逍遙散（肝鬱氣滯）：

柴胡9克 + 白芍12克 + 當歸6克，疏肝健脾。

● 龍膽瀉肝湯（肝火上炎）：

龍膽草6克 + 梔子9克 + 黃芩6克，清肝降火。

● 歸脾湯（心脾兩虛）：

黨參12克 + 黃芪15克 + 酸棗仁10克，益氣養血。

4. 外治療法

● 耳穴貼壓：

取「肝」、「神門」、「皮質下」三穴，貼王不留行籽，每日按壓5次。 」

Sue說：「日常養生有甚麼要注意呢？」

我答：「春季情緒養生要訣：

1. 起居調攝

● 早起養陽：日出後活動，順應陽氣生發。

● 防風避寒：穿戴圍巾保護風池、風府穴，防外風入侵。

2. 運動導引

● 晨練太極：紓緩肝氣，調和陰陽。

● 「噓」字訣：

清晨面東而立，發「噓」聲排肝鬱（6遍/次）。

3. 情志管理

● 音樂療法：角調式音樂（如《胡笳十八拍》）疏肝解鬱。

● 香薰療法：佛手柑精油擴香，緩解焦躁情緒。

現代研究支持

● 肝鬱證與神經內分泌：

研究顯示，逍遙散可調節5-HT（血清素）水平，改善抑鬱評分（《Phytomedicine》）。

● 穴位刺激機制：

針灸太衝穴可降低杏仁核活性，減輕焦慮反應（fMRI研究證據）。 」

Sue續問：「有甚麼禁忌事項？」

我答：「禁忌與注意事項：

1. 飲食禁忌：

● 肝火旺者忌食辛辣、羊肉。

● 痰濕重者避開肥甘厚味。

2. 用藥提醒：

● 龍膽瀉肝湯不宜長期使用（防苦寒傷胃）。

3. 情緒紅線：

● 持續情緒低落超過2周，需排查抑鬱症可能。

春季情緒失衡，中醫以「調肝為核心，兼顧心脾」，透過飲食、穴位、內服方劑多維度調節。關鍵在於：

1. 疏肝氣：針灸治療、飲用花茶

2. 健脾胃：規律飲食、針灸足三里

3. 防外邪：避風保暖、適度運動

若症狀持續加重，建議尋求註冊中醫師辨證施治，結合體質定制個性化方案。」

Sue點頭說：「幸而我遇著你，經治療後現在情況已大大改善，若果延醫會有甚麼後果？」

我答：「肝鬱氣滯若未及時調理，氣機不暢的病理狀態會逐步演變，形成多系統的連鎖反應。以下是可能產生的後遺症及其發展機制：

一、氣滯進階病變

1. 肝鬱化火

● 病理過程：

氣滯日久→鬱而化熱→灼傷肝陰→虛火上炎

● 具體表現：

● 頭痛目赤（肝火上攻清竅）

● 口苦咽乾（膽熱上泛）

● 失眠多夢（火擾心神）

● 現代對應病症：

高血壓、甲狀腺功能亢進、反流性食管炎

2. 氣滯血瘀

● 演變機制：

氣不行血→脈絡瘀阻→形成有形病理產物

● 典型症狀：

● 脅肋刺痛（固定不移）

● 面色晦暗（血行不暢）

● 舌下絡脈怒張（瘀血徵象）

● 器質性病變風險：

乳腺增生、子宮肌瘤、肝硬化早期

2. 母病及子（肝病傳心）

● 五行關係：

肝（木）為心（火）之母，肝鬱引發心脈失養

● 症狀特徵：

● 心悸怔忡（心神失養）

● 胸悶氣短（氣滯心胸）

● 脈結代（心律不整）

● 潛在風險：

心因性胸痛、功能性心臟病

二、特殊人群後遺症

1. 女性特有病症

● 月經異常：

● 經前乳脹痛（肝經循行乳房）

● 月經延期／量少（氣滯血行不暢）

● 痛經（胞宮氣血瘀阻）

● 生殖系統病變：

多囊卵巢綜合症、子宮內膜異位症

三、情志病深化

1. 鬱證轉化

● 發展階段：

肝鬱→心肝火旺→痰火擾心→鬱火傷陰

● 精神症狀演變：

情緒低落→焦慮易怒→幻聽幻視→認知功能下降

● 現代醫學對應：

抑鬱症、焦慮症、雙相情感障礙

2. 形神共損

● 軀體化表現：

● 梅核氣（痰氣交阻咽喉）

● 奔豚氣（氣逆上衝胸腹）

● 腸鳴腹瀉（肝脾不調） 」

Sue咋舌，並道：「好彩我及時求醫！」