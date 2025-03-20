媽媽手症狀解析：沒有紅腫熱不等於無發炎！物理治療師分享大拇指與手腕疼痛乏力的測試方法

不知是否回南天已到，抑或是無獨有偶，近一星期已處理了幾位媽媽手的客人。

常聽到的新手媽媽都會患上「媽媽手」，然而媽媽手只是俗稱，正式醫學名稱是狄奎凡氏症（De Quervain’s disease），是指在橈骨的骨凸面所產生的狹窄性腱鞘炎。臨牀上常見患者是需要重複手部工作的人，例如家庭主婦、長時間用滑鼠的文員、廚師、新手媽媽和照顧員等；而由於近年電玩、手遊興起，直接令我們長時間使用智能手機，都增加了患上狄奎凡氏症的病例。

（網上圖片）

因為媽媽經常抱起嬰孩，在照顧初生嬰孩時，若過度使用大拇指及手腕承托頭頸位置，便會容易引致筋腱的勞損，而最受影響的，便是大拇指及手腕活動。以大拇指為例，大拇指活動的兩條肌腱，拇短伸肌及拇長展肌勞損產生腱鞘炎，引致位於橈側的肌腱、滑膜或腱鞘增厚，令管道變得狹窄，然後引發惡性循環。雖然狄奎凡氏症又名狹窄性腱鞘炎，但患者不一定會出現紅、腫、熱等發炎徵狀，臨牀上沒有發炎的病例反而更普遍。

相同的病症也可以有不同的分型呈現出來，同樣是大拇指及橈側手腕會疼痛而乏力，也可以有以下的區分：

最正統的測試方法，四隻手指把拇指包圍著，然後血下方屈曲拉扯。

有時侯我們要細緻地分辨手指手腕關節、拇短伸肌或拇長展肌的位置，那一組肌腱出了問題時，便會以下列的方法進行測試。除此之外，還要看伸直拇指的動態，下次再續。

第一步

第二步



第三步