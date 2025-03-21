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2025世界快樂報告：芬蘭連續8年稱霸，香港繼續跌排名低過貧窮國家
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2025世界快樂報告：芬蘭連續8年稱霸，香港繼續跌排名低過貧窮國家

健康解「迷」
健康解「迷」

　　2025年度「世界快樂報告」（World Happiness Report）於本月20日出爐，芬蘭連續8年稱霸，第2及第3則分別為丹麥及冰島。香港排名則連續5年跌，排名第88位，比越南、菲律賓及印尼等貧窮國還要低。

 

　　2025年度「世界快樂報告」由牛津大學幸福研究中心發布，主要就世界147個國家或地區給予排名，主要是依據2022至2024年的民調、各地的人均國內生產總值（GDP）、社會支持、健康預期壽命、自由度、慷慨程度及無貪腐等6項。

 

全世界10大最快樂國家

 

　　根據這份報告，全世界10大最快樂國家當中北歐便佔了5個，其餘還有荷蘭、哥斯大黎加、以色列、盧森堡與墨西哥等國。

 

全世界10大最快樂國家

 

第10位：墨西哥

第9位：盧森堡

第8位：以色列

第7位：挪威

第6位：哥斯大黎加

第5位：荷蘭

第4位：瑞典

第3位：冰島

第2位：丹麥

第1位：芬蘭

 

資料來源：2025年度「世界快樂報告」

 

亞洲最快樂國家／地區排名

 

　　台灣排行第27，在亞洲地區中為列最高，新加坡排行第34，香港則排第88名，較排行第46的越南、第57的菲律賓、第83的印尼等貧窮國還要遜色。事實上，香港的幸福排名已連跌5年，2021年香港排名為77位，2022年香港排名為81位，2023年香港排名為82位，，2024年香港排名為86位，今年更跌至88位。

 

亞洲國家地區幸福排名

 

香港：第88位

印尼：第83位

中國：第68位

馬來西亞：第64位

韓國：第58位

菲律賓：第57位

日本：第55位

泰國：第49

越南：第46位

新加坡：第34位

台灣：第27位

 

資料來源：2025年度「世界快樂報告」

 

轉載自晴報

 

Tags:#香港#亞洲#台灣#新加坡#健康問題#世界快樂報告#芬蘭#丹麥#冰島#越南#菲律賓
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