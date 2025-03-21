65歲洪朝豐健康狀況引關注：曾患舌癌及淋巴癌，近照顯示頸部腫脹

現年65歲的著名前DJ洪朝豐，90年代在電台界紅極一時，與已故名媛寶詠琴的戀情也成為當時熱話。曾經承認患有躁狂抑鬱症的洪朝豐，於康復後甚少現身於人前，然而7年前卻曾驚爆患上舌癌和淋巴癌，需要切除舌頭保命。近日，他在社交平台上傳了多張照片，見到他的頸部腫脹，情況引起各方憂慮。

日前洪朝豐突然在Threads上分享多張照片，照片中他的頸部異常腫脹，並寫道：「我頸上的疤痕很嚇人。醫生在這裏取出24粒淋巴核，其中四粒，藏有癌細胞。喉嚨還有個造口，幫助手術時呼吸，還未完全復元。七年一覺夢醒。醒來不知身在何方。一切都很險呀。」不少網民留言表示擔心。

洪朝豐隨後為照片解畫，感謝網民的關心，並透露這些其實是7年前的照片。他再發文表示：「謝謝大家關心，已經是7年前的事了。」接著他再次發聲：「7年前因為舌癌、淋巴癌，我做了個大手術，將半邊舌頭割去，然後，用大腿內側的組織補上，又在左頸開刀，取出24粒淋巴結，其中4粒藏有癌細胞。手術後，左邊面頰極為腫脹，頸項割開一條長長的疤痕，非常嚇人，然後是30次電療，我存活下來。然而，一切變天，我已非我。我非常自悲，很怕見人。甚至想過自殺。是愛讓我重獲新生。」

洪朝豐感慨表示，自己是死而復生，「我就像鳳凰湼槃。陷入火中試鍊，然後死去，然後嫣然飛舞於自己的灰燼之上，死而復生。也許，這個歷鍊，是要叫人時常懷抱希望，於是，黑暗中，你見到些微星光，寒風中，你感受到些微溫暖。果是這樣，我便很快樂了。我也希望見到你快樂。」

不少網民留言祝福洪朝豐早日康復，更有人說：「萬物皆有定數，概有重生的機會，就是最好的禮物 。珍而重之，惜之方恒之。」、「這些年辛苦啦！幸好都過去了，未來的日子要活得開心。」、「揚州夢醒，佛祖保佑。」

洪朝豐患癌︱先後患舌癌淋巴癌 需割舌保命

洪朝豐在2017年確診患上舌癌，癌細胞又擴散至淋巴，當時他要割舌保命，可是之後嗓音受影響，進食失去味覺。幸好前妻葉桂好重情重義，一直在他的身邊照料。但在2018年再發現患有淋巴癌，及至2019年，洪朝豐再發現小腸有腫瘤，慶幸屬良性，僅需手術切除。

數年前，洪朝豐於社交平台公開性取向宣布出櫃，以《六十出櫃書》為題撰文寫道：「我終於出櫃了，就在六十歲，甲子之歲，重頭出發，自此活在光天化日底下，不再驚怕。出櫃後，我期待可以正式幫助因為雙性戀或同性戀性傾向，而感到不安與茫亂的人。」

洪朝豐近況︱去年65歲生日前夕曾被懷疑企圖自殺

在去年65歲生日前夕，洪朝豐曾在個人社交平台發了一篇長文《再會了》提到生離死別，當中寫道：「永別了，我的朋友，我的心情，你不會知道。」、「永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏。」、「再會了，三千大千世界，我們終於再見了。」引起網民關注，擔心他企圖自殺，幸好洪朝豐在翌日凌晨在社交平台報平安，表示只是一篇文藝創作，並不是要自尋短見，為自己令眾關心他的朋友擔心致歉。

後來再以「舌癌手術七周年」為題發文稱：「今年，過得特別慢。就這樣吧，繼續感受生命吧。生命是一朵花。需要我們細心呵護」。他又透露近況：「走這七年來，學習說話，有時好一些，連自己都驚艷。有時卻很壞。但醫生提醒我，我已經很厲害了。許多人情況都很糟糕。他沒有見過一個病人，表現像我那樣好。」

同場加映︱舌癌5大症狀

舌癌是口腔癌的一種，彰化基督教醫院院長暨台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬曾分享案例，指一名女子舌頭持續潰瘍逾2個月才求醫，最後發現舌頭潰瘍已演變成舌癌，須立即安排做手術切除腫瘤。他提醒若出現以下5大症狀，必須盡快求醫：

1.口腔疼痛

2.口腔潰瘍

3.口腔不明出血

4.口腔腫塊

5.頸部腫塊

資料來源：台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬

淋巴癌6大病徵

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

1.頸內、腋窩或腹股溝的淋巴結內出現腫大或不痛的腫塊，摸起來堅硬且無痛感，用手觸摸不易滑動。

2.大量流汗或發燒，尤其是在夜晚。

3.全身持續出現紅疹、痕癢。

4.食慾不振、體重下降。

5.容易疲累。

6.咳嗽、呼吸急促。

資料來源：香港防癌會及智友站

轉載自晴報