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旅遊注意 │ 夫婦誤取行李驚見24公斤大麻，導遊機警處理助其成功脫險
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旅遊注意 │ 夫婦誤取行李驚見24公斤大麻，導遊機警處理助其成功脫險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　泰國一對夫婦在前往日本旅遊時，在抵達日本成田機場後，竟誤取他人行李，而行李箱內更藏有24公斤的大麻。幸導遊機警協助，終順利入境日本。

 

　　綜合媒體報道，旅行團導遊在Facebook上發文提到，這對來自泰國的夫婦是首次出國，機票則由他們的孩子辦理。他們從素叻他尼機場乘搭越捷航空（VietJet Air）飛往曼谷素萬那普機場，然後轉機前往日本成田機場。在曼谷素萬那普機場時，他們疑似拿錯了其他旅客的黑色行李箱。當該名外國旅客發現行李不見後，聯繫了航空公司並向工作人員報告。由於夫婦的女兒當時未能接聽來電，因此他們沒有察覺錯拿行李，繼續搭機前往日本。

 

外遊注意｜夫婦誤取行李 驚見藏有24公斤大麻

 

　　當他們抵達日本後，旅行團的導遊協助他們取行李並準備打開整理物品，卻發現行李箱無法打開，於是請女兒幫忙。女兒發現行李並非父母的，立即通知導遊。導遊檢查行李登記資料，發現行李上寫著外國人的名字，經過嘗試後，導遊強行打開行李，驚訝地發現裡面竟然藏有24公斤的大麻。

 

外遊注意｜夫婦被調查逾9小時

 

　　導遊隨即聯絡機場海關，並協助展開調查，從早上8點查到下午5點半，海關最後確定這對夫婦和導遊並非故意攜帶毒品入境。最終在當天下午5點50分，夫婦終於成功入境日本。導遊表示，希望藉此分享這段驚險的經歷，提醒大家在出國旅遊時提取行李要格外小心。

 

外遊注意｜大懵夫婦日機場 拎錯他人行李 驚見內藏24公斤大麻 機警導遊協助終脫險

外遊注意｜大懵夫婦日機場 拎錯他人行李 驚見內藏24公斤大麻 機警導遊協助終脫險

外遊注意｜大懵夫婦日機場 拎錯他人行李 驚見內藏24公斤大麻 機警導遊協助終脫險

 

轉載自晴報

Tags:#旅行#行李#日本#成田機場#泰國#越捷航空#曼谷#素萬那普機場#素叻他尼機場#大麻#海關#毒品
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