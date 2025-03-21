牙齒健康 │ 30歲男子1日只刷1次牙，無口臭兼無蛀牙，牙醫讚其牙齒達教科書級別

蛀牙可能和基因有關？最近一名台灣女網民在網上發文分享，她的男友每天只刷一次牙，但口腔卻毫無異味，連一顆蛀牙也沒有，甚至連牙醫也稱讚他的牙齒是「教科書級別」，令不少網民感到神奇，引發了熱烈討論。

一名女網民在論壇Dcard發文表示，她的男友只會在晚上洗澡時刷牙，每天只會刷一次。如果後來再進食，他也不會再刷牙，而早上起床時也不會刷。然而，讓這位女網民驚訝的是，男友的口腔完全沒有異味，甚至沒有任何蛀牙。

這名女網民提到，男友沒有定期洗牙的習慣，因此她每半年就會強迫他去洗一次牙，而每次都是由不同的醫生進行，診所也不固定，但每位醫生都認為男友的牙齒是「教科書級別」，認為他一定很用心照顧牙齒，並稱讚快30歲的人竟然沒有蛀牙，實在不多見。

她指出，甚至有一次，還有醫生邀請周圍的人一起觀察男友的健康牙齒。雖然男友的牙齒因吸煙而有些煙垢，但醫生表示那只是外觀問題，並不影響健康。這讓女網友感到不公平，她表示，「相較之下我每天認真刷牙還用牙線，結果還是一堆蛀牙，老天爺真的很不公平。」

網民有乜講：

中了基因樂透真羨慕

沒記錯的話會不會蛀牙跟基因的關係蠻大的，有些人就真的清潔做的超棒，但就會蛀牙。我就有認識不刷牙沒蛀牙，啊我不刷牙滿口爛牙，這幾年花了快15萬在處理。

我也是一天只刷一次牙的，每次刷牙前一定會用牙線，從小到大都這樣，現在沒有蛀牙～牙齒也很健康。

超級羨慕，我連正確刷牙＋正確用牙線都會狂蛀牙，超過痛苦，也是在牙齒上花了不少錢，假牙跟每周一定要去補蛀牙。

發文曝光後，引來眾多網民共鳴，有人感嘆「中了基因樂透，真羨慕」，還有人提到「沒記錯的話會不會蛀牙跟基因的關係蠻大的，有些人就真的清潔做的超棒，但就會蛀牙。我就有認識不刷牙沒蛀牙，啊我不刷牙滿口爛牙，這幾年花了快15萬（台幣）在處理。」

牙齒健康丨蛀牙小知識

據衞生署資料所示，蛀牙是指牙齒受到破壞，由牙齒表面的琺瑯質開始，逐漸蔓延至牙齒的深層組織。以下為蛀牙的成因︰

蛀牙成因：

牙齒表面經常黏附一層牙菌膜。吃喝後，牙菌膜的細菌會分解食物的糖分產生酸素，可致牙齒組織礦物貿流失。

唾液有中和酸素作用，惟需時頗長，若吃喝次數頻密，唾液就不能有效發揮作用，牙齒表面的礦物質會持續流失，牙成蛀牙。

牙齒健康丨5大護齒習慣

1.正確飲食習慣

2.定時進行口腔清潔

3.養成正確刷牙習慣

4.使用牙線輔助清潔

5.定期洗牙檢查

牙齒健康丨4類護牙食物

台灣「沐光美學牙醫診所」曾於其Facebook專頁分享4類對口腔健康有益的食物，包括奶酪類食物和深海魚類等，所含的營養素均有益牙齒健康，讓大家「吃」出強健的牙齒：

1.奶酩類食物

奶酪、乳製品的鈣質有助強化骨質密度;

「酩蛋白」則可強化牙齒健康，保護琺瑯質。

2.深色蔬菜

食用時需更多咀嚼，因而刺激唾液分泌：

三餐吃足夠深色蔬菜，有助抑制口腔細菌產生。

3.深海魚類

豐富的Ω-3脂肪酸能避免身體出現發炎反應

深海魚富含維他命D，據美國醫學研究證明，牙齦細胞在維他命Ｄ幫助下可抑菌。

4.綠茶

綠茶內含「抗氧化劑」可助抑菌；

茶葉中的氟化物可鞏固琺瑯質。

資料來源：台灣沐光美學牙醫診所

轉載自晴報