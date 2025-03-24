諾如病毒 │ 內地交流團腸胃炎爆發：9間中小學中招 諾如病毒流行及5大預防要訣

本港多達9間中小學在參加內地交流團後，接連爆發腸胃炎，其中多名學生確診諾如病毒。中疾控於3月19日在新聞發布會上指出，諾如病毒在3月仍然流行，並列出5大預防要訣。



近期接連有學生參與內地交流團後出現腸胃炎症狀，部分相信涉及諾如病毒感染，截至目前為止一共多達9間中小學中招。

完整時間線：

本港9間中小學參加內地交流團後爆發腸胃炎

內地交流團爆腸胃炎完整時間線

● 10／3：衞生防護中心公布沙田官立中學的學生參與廣東韶關交流團後爆發腸胃炎

● 11／3：發現樂善堂顧超文中學、東華三院陳兆民中學有相同情況

3間學校都曾到訪韶關同一間中學，到過同一餐廳，合共52名師生於3月3日至10日出現急性腸胃炎徵狀，當中16人已求醫，全部毋須入院。

● 11／3：傳出4間學校參與「黃山自然風貌與徽州文化探索之旅2024／25」後爆發腸胃炎，陸續有參加者出現病徵。

教育局證實消息，4間學校分別為元朗商會中學、觀塘官立中學、九龍工業學校及皇仁舊生會中學。

4間中學共43名師生在2月17日至21日參與安徽黃山考察團，期間13人出現急性腸胃炎徵狀，當中10人曾求醫，9人對諾如病毒呈陽性反應。

● 17／3：衞生防護中心公布正調查一宗中學交流團出現急性腸胃炎徵狀的個案群組

● 據了解涉事學校為藍田的五邑司徒浩中學

36名師生在3月13日至15日參加交流團到廈門，期間6名學生自14日晚上約9時至翌日早上約7時，陸續出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒。其中5人在當地求醫，全部無需留院。

● 18／3：北角聖公會聖米迦勒小學發出學校通告，透露部分學生參與「同根同心西安交流活動」後，發現感染諾如病毒引起的急性胃炎。

校長陳裕均表示，該校於3月11至14日展開「同根同心西安交流活動」 ，5日旅程當中，63名小五學生、6名老師、以及他本人亦有參與。

有3名學生在活動最後一天發燒，行程結束後，再多5名有參加涉事西安團的同班同學出現嘔吐及發燒等病徵。陳裕均指，部分學生已經痊癒回校，亦沒有班級停課。

國家衛生健康委員會於周三（19日）召開新聞發布會，中疾控研究員常昭瑞在會上介紹，感染諾如病毒後最常見症狀為嘔吐和腹瀉，其次有噁心、腹痛、頭痛、發燒、畏寒和肌肉酸痛等。她指，諾如病毒通過糞口途徑傳播，包括食用被病毒污染的水和食物，直接接觸吐泄物、間接接觸被污染的環境或物體表面，以及攝入含有諾如病毒的氣溶膠等。

諾如病毒｜抗生素對諾如病毒無效

被問到感染諾如病毒後是否可以用抗生素進行治療，她就解釋，諾如病毒所引起的胃腸炎是病毒感染，而抗生素是針對細菌感染的藥物，因此對諾如病毒無效；不過大多數病例都是輕症，一般2至3日後便可自行康復。

值得留意的是，由於諾如病毒具有高度變異性，存在多種基因型別和變異株，人體感染某一型別的諾如病毒後，對其他型別的諾如病毒感染，保護作用是有限的。此外，由於感染諾如病毒後產生的免疫保護作用持續時間較短，隨著時間的推移，這種免疫保護力會逐漸減弱，因此感染諾如病毒痊癒後還可能再次感染。

諾如病毒｜預防諾如病毒5大要訣

那麼市民平日應如何預防感染諾如病毒？常昭瑞就列出以下5點，供大家參考。

1. 勤洗手

在餐前、便後、加工食物前和外出回家後，做好手部清潔，建議可以使用肥皂或是洗手液，用流水洗20秒以上。

2. 注意飲食安全

不喝生水，食用蔬菜和水果前要徹底洗乾淨，烹調加工食品時要做到生熟分開，避免交叉污染，確保食物要煮熟煮透，尤其是貝類等海產。外出用餐時，要選擇衛生條件良好的餐廳。

3. 清潔環境及做好通風

做好居室的日常清潔和通風，確保廚房和餐具清潔，及時處理垃圾。

4. 做好規範消毒

如有家庭成員出現了胃腸炎症狀，要對其嘔吐物和排泄物進行規範處理，用含氯消毒劑徹底消毒受污染的環境和物體表面，並對門把手、馬桶按鈕以及浴室這些接觸頻繁、容易病毒污染的區域和部位進行定時消毒。

5. 感染後減少接觸他人

感染病毒後應盡量居家休息，減少與他人的密切接觸。特殊崗位的從業人員如廚師、育嬰員以及外帶快遞員等不要帶病上崗。

她又補充，學校及幼兒園等人群聚集場所皆是諾如病毒的高發場所，應落實好日常防控措施，嚴格執行晨午檢制度，落實因病缺勤追蹤和疫情報告，並確保食品和飲用水安全，定期對環境進行清潔消毒，規範處理嘔吐物，通過多種渠道開展諾如病毒防控知識的宣傳教育，以提高師生的防護意識和能力。

諾如病毒｜4大感染諾如病毒高危場所

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒早前在Facebook亦有就「諾如病毒」發文指出此病毒疫情亦在台灣升溫，並指出生的海鮮，尤其是貝類及未徹底加熱海鮮如生蠔，均要小心。

感染諾如病毒4大高危場所

餐飲場所

安老院

家庭聚餐

未徹底加熱海鮮（如生蠔）



資料來源：台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒

黃軒指出，不少人常用的殺細消毒酒精對諾如病毒是無效，建議應用肥皂洗手，而且相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

預防諾如病毒7大要點

黃軒又分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面：

預防諾如病毒7大要點

如廁後、進食前使用「抗菌肥皂搓洗20秒」重點清潔「指縫與甲溝」

酒精性消毒搓手液對諾羅病毒無效應優先選擇含次氯酸鈉（漂白水）的環境消毒劑

貝類水產需以85℃以上加熱90秒方可滅絕病毒

生熟食砧板分離避免交叉污染

腹瀉期間禁止為他人備餐（症狀消退後仍需相隔48小時）

嘔吐物處理應穿戴手套與口罩先以5,000ppm漂白水覆蓋30分鐘再清除

門把、電梯按鍵等常觸碰表面每日以1,000ppm漂白水擦拭

資料來源：台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

1. 食用或飲用受病毒污染的食物或水

2. 接觸患者的嘔吐物或糞便

3. 接觸受污染的物品

4. 經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播

資料來源：香港衛生防護中心

資料來源：國家衛生健康委員會

轉載自晴報