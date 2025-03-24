空中意外 │ 香港航空客機急降福州：行李架起火事件及帶充電器上機6大注意事項

險象橫生！香港航空3月20日一班客機在飛往香港途中，機艙行李架突然起火急降福州機場。機上救火片段瘋傳，安全降落一刻有乘客甚至眼泛淚光。

香港航空一架空中巴士A320客機（航班編號HX115）昨日（20日）因機艙起火急降福州長樂機場。該航班原定於中午12時56分從杭州蕭山機場起飛，預計下午2時56分抵達香港，但在飛行途中行李架突然起火。

行李架火光熊熊。（影片截圖）

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

行李架被燒至焦黑。（影片截圖）

飛機安全｜行李架突起火 空姐乘客合力倒水救火

當時機上有乘客拍下驚險片段上載至小紅書，一名內地女乘客憶述事故心有餘悸，她指乘搭飛機期間突然聽到有人尖叫，當時她坐在起火行李架前幾排座位。女事主回頭一看，聽到有乘客大喊：

還在燒，還在燒！

她見到整個行李架冒煙，裡面火光熊熊，現場更聞到有塑膠燒焦的氣味。她指當時機上的滅火設備放在客機的尾部，但起火位置在客機前面，但機上乘客都非常配合，空中服務員和乘客拿起樽裝水開始朝行李架位置倒水，企圖滅火。據悉，整個起火過程大約10多分鐘，機艙內一度煙霧瀰漫。幸好火勢很快受控，飛機安全降落於福州長樂國際機場，女事主在降落一刻眼泛淚光。據香港航空官方資料公佈，機上共載有160名乘客和8名機組人員，所有人員已通過舷梯疏散，並乘坐接駁車離開。停機坪上有消防車戒備，確保安全。

香港航空其後表示，初步懷疑起火原因與行李架內的行李內載有行動充電器（俗稱「尿袋」）有關，但具體原因仍需進一步調查。

飛機安全｜帶「尿袋」上機6大注意事項

現代人旅行或出差時，行動電源（俗稱「尿袋」）已成為必備物品，但由於航空安全規定，乘客攜帶行動電源上機時需遵守相關限制。據國際航空運輸協會（IATA）的旅客攜帶鋰電池規定，乘客可攜帶容量不超過100Wh的行動電源上機，容量介於100Wh至160Wh的行動電源需事先申請，超過160Wh的行動電源則禁止攜帶。綜合各航空公司官網公布的行李政策，以下是6大注意事項：

1. 行動電源必須手提上機，不可寄艙

任何行動電源、相機鋰電池或充電池均必須隨身攜帶，不可放入寄艙行李中。此外，近年流行的內置電池或摩打行李車也需拆卸電池並手提上機，不可寄艙。

2. 行動電源數量及容量限制

不同航空公司對行動電源的攜帶數量和容量有不同規定。根據國際航空運輸協會（IATA）的標準，大多數航空公司禁止攜帶超過160瓦時（Wh）的大型鋰電池上機。部分航空公司甚至要求容量介於100Wh至160Wh之間的電池需事先申請方可攜帶。

乘客可透過以下公式將常見的毫安時（mAh）轉換為瓦時（Wh）：

瓦時（Wh） = 充電池工作電壓（V） × 毫安時（mAh） ÷ 1000

建議選擇直接標明Wh數值的行動電源，以避免安檢時因無法確認容量而被沒收。

3. 充電線接口需密封

部分航空公司為防止乘客在飛行期間使用行動電源，要求乘客在登機前用膠紙密封所有充電線接口。

4. 行動電源需放置於座椅下方

部分航空公司規定，行動電源在飛行期間必須放在前方座椅下的隨身物品中，不可放置在客艙上方的行李架內。

5. 飛行期間禁止使用行動電源

在飛機起飛、飛行及降落期間，乘客不得使用行動電源為設備充電，以確保飛行安全。

6. 無線充電亦受限制

即使使用無線充電功能（如MagSafe），部分航空公司仍視其為違規行為，乘客需遵守相關規定。

飛機安全｜10大港人常用航空公司行動電源容量限制

攜帶行動電源上機時，乘客需留意不同航空公司的具體規定，確保行動電源符合容量限制及放置要求。綜合港人經常乘搭的10大航空公司，以下是對行動電源的攜帶規定摘要，可供參考；數量方面，每位乘客可攜帶最多20個備用電池：

國泰航空：行動電源容量不得超過100Wh，超過100Wh但低於160Wh需事先申請。

香港航空：禁止攜帶超過160Wh的行動電源，100Wh至160Wh需申請。

香港快運：行動電源容量不得超過100Wh。

新加坡航空：行動電源容量不得超過100Wh，超過需申請。

日本航空：行動電源容量不得超過160Wh。

大韓航空：行動電源容量不得超過100Wh。

阿聯酋航空：行動電源容量不得超過160Wh。

泰國航空：行動電源容量不得超過100Wh。

澳洲航空：行動電源容量不得超過100Wh。

美國航空：行動電源容量不得超過100Wh。

轉載自晴報



