中藥字典｜天麻治眩暈及肢體麻木，中醫宜忌與應用，兩款療方推介

氣溫回暖，看似萬物復蘇，陽光正好，當心春季有「風」險！春季是風邪活躍的季節，容易發生與「風」有關的疾病。註冊中醫師李殷兒話，春應於肝，亦因春天天氣多變化，肝陽、肝風容易隨上升，更有機會影響血壓。古人喜用天麻來平肝熄風，治頭暈頭痛。沿襲至今，有些人把天麻說成是包醫一切眩暈頭痛的萬應靈丹。李醫師提醒，濫用天麻可引起不良反應，以下教大家如何恰當地使用天麻。

天麻「三抗三鎮」

現代藥理學研究證明，天麻具有抗癲癇、抗惊厥、抗風濕、鎮靜、鎮痙、鎮痛作用；並有降低外周血管阻力、降壓、抗缺血缺氧、減慢心率作用。另外，有抗衰老、改善學習記憶作用，天麻多糖亦可增強機體免疫功能。

李醫師表示，古人曾有天麻「有風不動，無風自搖」之說，故稱天麻為「定風草」。中醫藥學認為，天麻味甘性微温，或性平，入肝經，可平肝潛陽、熄風止痙、通經活絡，是治療眩暈和肢體麻木的要藥。尤其對於肝陽上亢引起的眩暈、目花發黑，天旋地轉、面色通紅、頭重腳輕等症和風痰引起的眩暈有良好的療效。

天麻以質地堅實而重，有鸚哥嘴，斷面明亮，肥大潤澤，色黃白，無空心者為佳。

如何揀選優質天麻

天麻為蘭科多年共生草本植物。在眾多的植物藥中，天麻是很奇特的，天麻無根及無綠色葉片，不能進行光合作用，而是靠同化侵入其體內的真菌（蜜環菌）獲得營養而發育壯大，從而使其全部根後退化，葉也退化，以地下塊莖入藥。立夏以前植株出芽時採收的叫春麻、冬至以後莖枯採挖的叫冬麻，一般以冬麻質量較優。天麻以質地堅實而重，有鸚哥嘴，斷面明亮，肥大潤澤，色黃白，無空心者為佳；而質地輕泡，斷面色晦暗，空心者為次。

天麻服用宜忌

李醫師表示，天麻一般生用，如用炒製、煨者，則性質較為平和。天麻入煎劑用3至12克。本品性平祛風而偏溫，凡陰血虛少而虛風內生者不宜單用本品，應與養血藥並用，切勿濫用，應在中醫師指導下使用。

李醫師推介天麻入膳食療方

天麻燉雞蛋

材料：天麻9克，雞蛋2隻，紅棗4粒，冰糖適量。

做法：將以上的材料洗淨，雞蛋煮熟去殼，將全部的材料放入燉盅內，加入2碗滾水燉1小時，即可飲用。

功效：養血熄風、止暈。低血壓者不宜飲用。

天麻鉤藤茶

材料：天麻9克，鉤藤9克，桑寄生30克，胎菊6克，蜜棗2粒。

做法：將以上的材料洗淨，加入清水2升，大火滾起轉文火煲30分鐘後加入鉤藤及胎菊再煎15分鐘，隔去茶渣，即可飲用。

功效：熄風降壓，適合高血壓體質屬熱者飲用。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。