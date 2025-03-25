2種臭屁可能是患癌警號？醫生解析8種屁味成因，教你4招減臭

一直放臭屁要小心！屁味可以反映身體健康狀況。大腸直腸外科醫生黃郁純表示，通常放屁的氣體是無味的，但若內含化合物，就可能讓屁特別難聞，這可能與潛在的腸胃問題有關，其中2種氣味更可能是癌症的警示。

黃郁純在其Facebook專頁上發文分享，生活中經常會遇到屁味臭到連鼻塞都能聞到的情況。如果曾因為屁味而困擾，或者發現身邊朋友的屁味惡臭，千萬不要忽視。她指出，放屁的主要成分是無味的氣體，如氫氣和二氧化碳，但若含有硫化氫、甲硫醇等成分，則可能會散發味道，其中原因與飲食、腸道菌群失衡或潛在的腸胃問題有關。

她進一步解釋，屁味的來源通常是吃飯吞入的空氣、腸道細菌在分解食物時產生的氣體，以及食物消化過程中的代謝產物。如果內含硫化合物、甲烷和氨等成分，當這些成分增加時，氣味就會更濃烈。黃郁純提到，每個屁味所造成的成因不同，以下8種屁味可能代表腸胃發炎或疾病的警號：

健康警號｜8種屁味的成因

臭雞蛋味：可能因高硫食物，如肉類、蛋消化不良所致。

瓦斯味、沼氣味：可能因腸道菌群失衡、發酵異常。

污水味、排水溝味：可能因腸道菌群嚴重失衡。

大蒜味、辛辣味：可能與吃高硫食物，如大蒜、韭菜、洋蔥有關。

甜膩發酵味、酒精味：可能因高糖飲食引發。

焦油味、焦臭味：可能與腸胃道過度發炎有關。

腐肉味、惡臭：可能因腸道壞菌過多、腸道阻塞或大腸癌。

魚腥味：可能因胃癌，或是腸胃道腫瘤導致腸胃道出血。

若屁味是腐肉味、魚腥味要特別留意，可能是大腸癌或胃癌。

健康警號｜4個方法讓屁變得不臭

放屁是每個人都有的生理現象，黃郁純建議做以下4件事可以讓屁變得不臭：

飲食均衡，多吃高纖蔬果，少吃硫化物食物

補充好菌，吃發酵食品

定期健康檢查

避免長期便秘

黃郁純指出，如果屁味依舊惡臭，並伴隨體重減輕、腹痛、嘔吐等其中一些症狀，建議應盡快就醫諮詢。

轉載自晴報



