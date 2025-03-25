21歲網紅誤診淋巴癌，治療2年後揭患骨癌，急需截肢

令人心酸！廣東一名21歲少女，兩年前被診斷患上淋巴瘤（即淋巴癌/血癌），經逾30次化療、放療等治療後病情仍持續惡化，2年後轉院重新檢查驚覺被誤診，確診患上骨肉瘤（即骨癌）且腫瘤過大已急需截肢。事主經一番掙扎後，於生日簽署截肢同意書，盼可早日戰勝病魔。

綜合內媒及《重慶廣電第1眼》報道，抗癌網紅「勇敢飯飯（血槽25%）」2年前初上大學一年級時，膝蓋位置開始偶爾出現腳痛不適，起初未有在意，惟之後痛症持續惡化，尤其於晚上頻頻出現劇痛，後期更痛得無法走路。

抗癌勇士｜誤診淋巴瘤治療逾30次 轉院檢查驚揭患惡癌

到院求醫後，飯飯起初被告知患上淋巴癌，進行了6次化療、25次放療及幹細胞移植，本以為術後病情已受控，之後每隔3個月到院檢查一次磁力共振，未料後期檢查卻發現腫瘤愈來愈大、病情持續惡化。

飯飯之後轉往另一間醫院重新進行檢查，結果醫生卻表示她患上的並不是淋巴癌，而是骨癌。由於被誤診2年，腫瘤惡化、變得過大，目前已無法進行膝關節置換手術，加上考慮到她的身體已經太過虛弱，因此建議她盡快截肢，否則可能會失去性命。

抗癌勇士｜生日正日簽署截肢手術同意書

飯飯坦言自己初時無法接受成為殘疾人士，甚至認為「寧願赴死也不願意接受殘缺的自己」，但在真切感受到死亡臨近，本能的求生欲卻讓所有的不甘和執念都變得微不足道。今月17日踏入她21歲生日，她和照顧祖母在病房內買了一個小蛋糕，許下了希望一切順利、平安快樂的願望，同時簽署了截肢手術同意書。手術將於3日後進行，她坦言「很害怕也很恐懼，但是為了能活下去，也只能去接受。」

她又透露指，自己幼父母離異、父親為了她治療癌症的費用拼命上班賺錢，因此治療期間只有祖母照顧。很多時候，她只能自己東奔西走到院接受各種檢查及治療，又表示見到爸爸為治療費用感到煩惱的樣子，讓她感到非常內疚心痛，因此決定於網上平台分享個人經歷，並希望靠流量賣些許貨品賺取佣金，盼可幫忙減輕家人負擔。

同場加映｜骨癌患者存活率只約3成

兒童癌症專家、中文大學兒科學系教授李志光曾接受訪問指出，骨癌中的「骨肉瘤」，可分為「局部性」和「擴散性」。「局部性骨肉瘤」只局限於某一個位置，患者存活率約為70%；但「擴散性骨肉瘤」顧名思義，腫瘤會經淋巴擴散到其他地方如骨和肺等部位，存活率僅約30%。

骨肉瘤在本港並非常見。李志光指出，骨肉瘤通常會長在膝蓋的周圍，常見徵狀包括骨頭或關節疼痛、腫脹等。過往曾每年接收約10宗此病例，罹患者大多為兒童。患童中也只有約20%患「擴散性骨肉瘤」，可見是一種罕見癌症。

同場加映｜骨癌常見症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

骨癌常見症狀

持續性疼痛

因為骨膜被腫瘤撐開而疼痛，是最常見症狀，尤其是夜間，症狀出現約3-4個月，甚至有超過6個月之久。多數青春期患者表示膝蓋疼痛而沒有明顯的外傷病史。

組織腫脹

良性腫塊通常可出現很久，但成長速度不快且比較小，皮膚外觀良好；惡性腫塊則可能會迅速長大，且會出現局部皮膚腫脹、潰爛。

運動功能障礙

可能與疼痛或腫瘤刺激到肌肉或神經系統或發生病理性骨折而造成運動功能的障礙。

神經系統障礙

因為腫瘤壓迫神經造成，必須觀察是否有神經急症，必要時需施行緊急手術，也可能出現排泄功能障礙。

病理性骨折

平時沒有明顯症狀的患者，突然不明原因或輕度外力而發生骨折，表示骨骼已被癌細胞嚴重破壞。

其他症狀

如疲倦、厭食、體重減輕等這些症狀可能與癌症的進展和轉移部位有關

資料來源：台灣癌症基金會

資料來源：重慶廣電第1眼、抖音@勇敢飯飯（血槽25%）

轉載自晴報