青壯年也有肌少症？簡單兩招即測患病風險

早前參觀一家長者復康中心，為琳瑯滿目的復康器械感到著迷之時，職員派來一份講解「肌少症」的資料，觸動了筆者的神經：我還未老，也會患上「肌少症」嗎？

事緣平日練習瑜伽，一到「狂野式」（Wild Thing），單手支撐打側了的身體時，手臂就會因為肌力不足，不由自主地顫抖。這是否肌少症的警報？最怕此病容易引發骨折，走路也令人心慌慌。

非長者專利 過度減肥屬高危

所謂肌少症（Sarcopenia），意指肌肉減少症，當肌肉流失比正常快，肌肉力量和韌度隨之下降，平衡力也差了，會帶來一連串健康問題，例如步速變慢，容易跌倒和骨折，自理能力大減，甚至增加死亡風險。

乍聽起來，這像是衰老才出現的疾病，連醫學文獻也指出60歲以上是高危一族。可是近年也有年輕化趨勢，例如減肥過度、BMI 少於18.5的年輕人，容易患上肌少症。再者人們成年後，肌肉會自然流失，男性與女性的肌肉量，每10年分別下降4.7%和3.7%。亦有研究指出，未滿50歲而肌肉質量較差，老後患上糖尿病的風險也會增加。

因此，總是嚷著要鍛煉肌肉，卻又疏於運動的筆者，才會憂心會否未老先衰，立即借助兩招簡單測試，嘗試釋除疑慮。

適量運動有助鍛煉肌肉，避免罹患肌少症。(圖：Andrea Piacquadio@Pexels）

第一招 雙手指環評估

第一招，雙手指環簡易評估。將雙手的大姆指和食指，繞著小腿最粗處圍圈。如果套不住小腿，患上肌少症的風險較低。不過，若手指圍圈套得住小腿，並出現空隙，代表肌肉明顯流失，罹患肌少症的風險愈高。

量度後，我的手指圍圈剛好繞著小腿肚，不過不失。

簡易評估肌少症方法：將雙手的大姆指和食指，繞著小腿最粗處圍圈，套不住的話，患上肌少症的風險較低。圖中剛好套住，風險中等。

第二招 軟尺量度小腿肚

輪到第二招測試，用軟尺量度小腿肚，亦即小腿最粗的部分。量度時，需緊貼而避免擠壓小腿皮膚。如果男性的小腿肚圍，少於34厘米，女性少於33厘米，則有可能患上肌少症。

上述兩招，對老友記一樣適用，不妨替老友記做測試，順道觀察他們有否出現無力斟水、開罐頭等肌少症病徵。懷疑患上肌少症，不妨求醫，肌少症是可以改善和逆轉的，適當治療有助減低因跌倒入院，以及失能的機會。

飲食與肌力訓練 雙輔雙承

說回我的測試結果，雖然小腿肚圍超過33厘米，遠離肌少症「紅線」，仍然不敢怠慢，快快研究如何增肌。老實說，長老身型甚有重量，瘦弱至肱二頭肌長不出「老鼠仔」的我，一旦貼身照顧他們時「扶都扶唔穩」，徒添長老笑話。

看來在練習瑜伽外，要恢復做深蹲，練練股四頭肌，以及舉啞鈴，吃多點蛋白質、鈣質與維他命D。這次有藉口建議長老吃得豐富一點了，他們習慣了清淡的餐飲，可是太清淡而營養有限，也會助長肌肉流失的。就讓他們陪我一起吃，齊齊奉旨增肌。

年輕人減肥過度，也會引發肌少症。(圖：Ketut Subiyanto@Pexels)