三月天氣起伏不定，食慾也受牽連，今期素食譜：清爽酸甜蔬菜春卷，喚醒倦意

中午時分，太陽高曬，熱得忍不住把外套脫下。深夜時候，涼意送來，不禁要披著圍巾來。今周天朗氣清，氣溫徘徊18至26度；但一個星期過後，據說會轉陰天，亦可能會降溫去15至18度。三月，確實是個有趣的月份。氣溫，時而溫，時而冷，如同坐過山車，一個不小心，真的很容易著涼。

面對這麼起伏不定的天氣，食慾也受牽連。微涼的時候，突然想吃點熱騰騰的湯麵； 熱力回溫時，一心只想草草吃份三明治。這一天，太陽已經回家，氣溫也隨之變得清涼。經歷一天跟文件的戰鬥，午飯吃的比較少，下班的時候，肚子響個不停。腦海間，忽然浮現了「甜甜酸酸」這四個字。「不如去買份春卷來吃？！」

春卷，茶樓必備的點心。利用薄麵皮，包著各式餡料（有點用肉類，亦有以蔬菜為餡料的），放油裏炸。成了那看來金黃色的，吃來香口鬆脆的春卷。不過，春卷的精髓，除了餡料和麵皮，還有蘸點的醬汁。香香甜甜，酸酸脆脆。無論配以簡單的喼汁，還是甜酸醬，實有畫龍點睛之效。

在這春季變化多端的天氣裏，吃份甜酸開胃的春卷，成功喚醒那倦極的身軀，精神抖擻好回家。

清爽酸甜蔬菜春卷（2人份）

時間：40分鐘

材料：

乾豆腐皮 2大張／苦瓜 1／3個／紅蘿蔔 1／3個／乾雲耳 2湯匙／芽菜（綠豆芽） 1飯碗／芫荽（香菜）2把

調味：

鹽 1茶匙／豉油（醬油） 2湯匙／烏醋 1湯化／糖 2茶匙／蒜香粉 1湯匙／七味粉 半茶匙／青椒粉 半茶匙／麻油 1湯匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／剪刀／湯匙／茶匙／煮鍋／飯碗／大沙律（拉）碗／平底易潔鑊（不沾鍋）／木舀／筷子／廚房紙巾／碟

步驟：

1. 用熱水泡乾雲耳10分鐘，洗乾淨後，切走蒂後，再切成絲（如圖）。

2. 洗乾淨苦瓜，切走頭或尾，挖走籽，切成絲。

3. 刨走紅蘿蔔的皮，洗乾淨，切成絲（如圖）。

4. 沖洗芽菜（綠豆芽），瀝乾水，再用廚房紙巾把剩下來的水份吸走（如圖）。

5. 清洗芫荽（香菜），切走根部，切碎。

6. 將步驟1-5全放大沙律（拉）碗內，加入調味料，攪拌均勻（如圖）。

7. 將乾豆腐皮剪成4-5條（似乎豆腐皮的大小，每條小豆腐皮闊約10厘米）。

8. 平鋪步驟7，用筷子夾出一些饀料（大約3湯匙的分量）放豆腐皮的開端（如圖）。

9. 由底將豆腐皮捲上去（如圖）。重複至所有豆腐皮或餡料用完。

10. 倒2湯匙的食油於平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸。

11. 放入步驟9，蓋上鑊（鍋）蓋，約5-8分鐘，煎至金黃色。

12. 醬汁方面，則將2湯匙的豉油（醬油）、1湯匙烏醋、半茶匙的糖、半茶匙的鹽，和1茶匙的麻油放1飯碗之中，攪拌均勻便成。

筆記：

1. 豆腐皮由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 苦瓜有增進免疫能力的氨基酸及無機鹽。

4. 雲耳有豐富的鐵質和膳食纖維，亦有促進新陳代謝與提升免疫力的多醣體。

5. 綠豆芽含豐富有助於提升免疫力的膳食纖維。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。