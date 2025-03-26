美國太空人滯留太空9個月衰老10年，揭秘女太空人白頭髮及體能減退的原因

美國兩名太空人去年6月被派往太空執行原定8天的任務，不料卻意外滯留286天，終得以搭乘前來救援的SpaceX的「乘龍號」（Crew Dragon）啟程返航，其中59歲女太空人Suni Williams因滿頭白髮、面容憔悴引發關注，其健康狀況與NASA補償金細節同步曝光。

綜合外媒、《每日郵報》及《紐約時報》報道，Butch Wilmore及Suni Williams於去年6月乘搭波音「星際客機」（Starliner）前往國際太空站（ISS）測試任務，原定旅程僅有8日，未料Starliner與太空站對接過程中出現多處氦氣洩漏及推進器異常問題，NASA最終決定讓兩名太空人留在ISS。

9月期間NASA透過遠端操控讓Starliner空船返回地球，並帶來了兩名被滯留在太空站的太空人近照，其中女太空人Suni臉頰明顯凹陷變成「錐子臉」、身軀明顯消瘦，雙手明顯呈現「皮包骨」狀態，狀況令人擔憂。

太空流浪｜滯留九個月老足十歲 女太空人滿頭白髮面容憔悴

NASA與SpaceX上週末遣新一批機組人員前往國際太空站（ISS），接替Crew-9的工作，並於美東時間3月18日下午5時57分（香港時間3月19日上午6時57分），成功載著NASA四名太空人Butch Wilmore、Suni Williams、Nick Hague及Alexander Grebennykov，於佛羅里達州塔拉哈西附近的美國灣著陸，SpaceX團隊隨即展開回收作業，確保太空人安全返航，兩名太空人最終滯留約286天，完成逾900小時科研。

其中女太空人Suni返回地球後，短短九個月外表老足十歲，本身一頭啡色蓬鬆長髮變成滿頭白髮、面容極為憔悴，被工作人員以擔架抬出太空艙，虛弱狀況引起外界關注。

太空流浪｜外媒分析Suni白髮成因 揭3關鍵致體能驟減

《每日郵報》引用過去2020年研究分析，指壓力會導致頭髮變白，因為腎上腺素和皮質醇會加速毛囊中產生黑色素的幹細胞的消耗。而Suni於國際太空站（ISS）滯留期間的相片和影片可見，她一直披散著頭髮或鬆散地紮著，其原因是由於微重力會使體液向上移動，導致頭皮壓力增加，導致頭髮容易變白；另外由於太空供水量有限，故太空人只可用鋁箔、塑膠水袋及免沖洗洗髮精洗頭髮，因此Suni頭髮散開，亦是為了幫助頭髮更好地通風，減少毛囊堵塞、頭皮屑或細菌生長機會。

除此之外，Suni作為首名於國際太空站（ISS）跑步機上完成波士頓馬拉松的人，今次回地球後明顯變得極為虛弱，分析指出，太空人每月骨質流失約1%，相當於地球上衰老一年的速度，雖然NASA規定太空人需要每天運動2.5小時以減緩退化，但有研究曾表明，一名30至50歲太空人於太空中逗留6個月後，體力便下降約一半，因此認為Suni是因為長時間處於無重力環境，導致骨骼與肌肉明顯退化。

而太空環境會影響人體血液流動及心臟功能，引發心律不齊及血栓問題，甚至令部分太空人患上「太空靜脈血栓症」（Spaceflight Venous Thrombosis），患病的太空人臉部會變個浮腫，但下肢卻因失去體液而變細，看起來如同雞腳一般，因此Suni及Butch返回地球後，需要用擔架抬出太空艙。

太空流浪｜接受為期45天的康復計劃：需要重新練習走路

除了四肢及身體變化，離開地球後，太空人失去地球大氣層及磁場的保護，執行為期六個月或更長時間的任務的太空人將受到地球10倍以上的輻射，DNA修復系統一直在超負荷運作，美國宇航局營養科學家指出，此時太空人身體變化程度相當於每天吸一包煙。

除上述問題，威爾莫爾和威廉斯在6個月內還面臨着每天16次日出、皮膚變得脆弱、脫水、食欲不振、視力受損等種種健康風險。目前兩名太空人需要接受為期45天的康復計劃，要求他們每週7天、每天運動2小時，並重新練習走路、適應重力。

太空流浪｜NASA補償金疑僅有這個數

雖然如此，《紐約時報》引述前NASA太空人Cady Coleman訪問內容指出，NASA太空人的薪資結構與一般加班制度不同，待遇更像是聯邦公務員出差，薪水固定且無額外加班費，僅可獲每日少量的「臨時補貼」，以Cady於2010年執行159天太空任務後，獲得636美元（約4,944港元）補償推算，Butch及Suni 兩人長達6個月的「加班費」，可能僅多獲約1,148美元（約8,923港元）。

Butch Wilmore及Suni Williams於去年6月乘搭波音「星際客機」（Starliner）前往國際太空站（ISS）測試任務，原定旅程僅有8日，未料Starliner與太空站對接過程中出現多處氦氣洩漏及推進器異常問題，NASA最終決定讓兩名太空人留在ISS。

資料來源：每日郵報、紐約時報

轉載自晴報