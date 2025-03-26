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76歲李琳琳健康再亮紅燈：曾患大腸癌3期，去年兩度入院，肺炎差點致命
健康Tips

76歲李琳琳健康再亮紅燈：曾患大腸癌3期，去年兩度入院，肺炎差點致命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　去年久休復出拍攝女同志電影兼入圍金像獎女配角、現年76歲的李琳琳，繼2011年患3期大腸癌並擴散至淋巴後，近期身體又再亮紅燈。她與77歲丈夫姜大衛自爆去年兩度入院外，今年初又因肺炎險死，而且肺已有纖維化情況。

 

　　李琳琳與丈夫姜大衛近日接受好友汪曼玲的YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》的家訪，三人一邊品嚐由姜大衛親自下廚炮製的美食，一邊談及近況。期間，李琳琳便自爆今年1月曾因肺炎入院6日，由元旦日開始發病，她當時並不知病情如此嚴重：

 

　　我都唔知自己係咁嚴重，直到我去睇醫生嘅時候，醫生叫我即刻入院。第二日醫生同護士講，如果佢係第二個，就已經死咗，我先知原來係咁嚴重。

 

　　在她身旁的姜大衛則指，由於當時的X光片顯示太太雙肺已「花」，醫生更一度擔心是癌症，於是另找腫瘤科醫生檢查，慶幸最終證實只是肺炎。不過，李琳琳亦補充除了肺炎，她的肺有部分亦有纖維化情況。

 

　　太太年初入院，住院6天，至1月22日才出院。姜大衛於訪問中坦承有心力交瘁的時候：

 

　　醫院又只可以陪到夜晚，又要顧住佢中午食乜，晚飯食乜，啲仔女又去探佢，不過都唔緊要，知道佢有好轉，可以出院大家都開心。

 

　　李琳琳之後又指自己已非首次肺炎，：

 

　　肺炎次數都頗多，一開始個人會灼熱，但又不是發燒，所以已很有經驗。但我習慣拖....拖了幾天才去看醫生，

 

　　李琳琳又於訪問向痛錫自己的家人道歉：

 

　　近排都同佢哋講過幾次sorry，成日要對佢哋咁費心，我個人又執著同任性，又唔識做家務，得到佢哋咁錫我，真係好感動。

 

　　而向來愛妻的姜大衛則笑言指兩夫妻總會經歷不同階段，當中有激情、愛情、感情，但無論如何，倆口已經不能沒有了彼此：

 

　　而家係互相需要對方、唔可能冇對方嘅時候。我哋淡淡地、自然而然一直走嚟，唔強求都唔會放棄。

 

轉載自晴報

 

Tags:#李琳琳#姜大衛#大腸癌#肺炎#肺纖維化#胸肺科#淋巴
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