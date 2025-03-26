金賽綸離世 │ 金賽綸遭追討7億韓元違約金，傳元斌曾提議幫助還債遭拒

韓國女星金賽綸今年2月被發現在家中離世，家屬報料指其死因與金秀賢有關，其中提到男方突然向金賽綸追討7億韓元違約金，導致她崩潰走上絕路。有傳媒指，當年與金賽綸合演《殺手代父》的元斌曾想替她還債，但就因1緣故被對方拒絕。

據韓媒《TOPSTARNEWS》報道，金賽綸9歲時因出演電影《殺手代父》與元斌相識，而元斌之後一直對金賽綸照顧有加，更曾在對方生日時贈送手提電腦當禮物。當時仍在讀小學的金賽綸在Cyworld上發文表示：「生日那天元斌叔叔送的迷你筆記本（電腦），謝謝叔叔！我會成為像您一樣正直的成年人。」以此表達對元斌的感激之情。

2022年5月，金賽綸在首爾江南區清潭洞駕車衝撞護欄和行道樹3次以上並逃逸，造成變壓器移位和保護架破損，使附近數十間商家斷電約3小時，蒙受經濟損失。她事後被證實酒駕，因違反道路交通法（酒駕）等嫌疑被起訴，亦因此揹上高達7億韓元（約港幣374萬元）的巨額債務。

金賽綸於2022年5月18日清晨8點酒駕逃逸。

金賽綸於2022年5月18日清晨8點酒駕逃逸。

金賽綸因違反道路交通法（酒駕）等嫌疑被起訴。

有指元斌曾想出手替金賽綸償還債務。（圖片取自IG）

對元彬來說7億韓幣（約港幣374萬元）並不算大數目，但據悉金賽綸依然拒絕，表示要自己打工還債。（圖片取自IG）

一審宣判後的第二天，金賽綸被發現在首爾江南區一家咖啡廳打工。

她向媒體表示已打工大約有一年。

金賽綸在咖啡廳打工。

金賽綸在咖啡廳打工。

金賽綸在咖啡廳打工。

可惜她後來被人發現後偷拍，相片於網上再引起爭議，繼而遭解僱，這種情況一再發生。

可惜她後來被人發現後偷拍，相片於網上再引起爭議，繼而遭解僱，這種情況一再發生。

有指元斌一直知道金賽綸的狀況，甚至曾想出手幫她償還債務，不過就被對方拒絕，不想為元斌帶來麻煩，也表明自己會去打工還錢。而根據媒體報道，金賽綸當時確實在咖啡廳打工，亦有兼職演員練習生指導來賺取生活費，可惜後來被人發現後偷拍，相片於網上再引起爭議，便遭到解僱，這種情況一再發生。

金賽綸於2月16日被發現在家中身亡，早已淡出演藝圈的元斌得悉噩耗後，相隔15年罕見現身於殯儀館悼念，神情悲慟，他和妻子李奈映亦有透過經紀公司Eden Nine，以夫妻名義送上輓聯，表達哀悼之意。據報，當時元斌被拍到不斷擦拭眼淚，與親友交談後才離開。

金賽綸與元斌在2010年因拍攝《殺手代父》而相識。

當時金賽綸年僅9歲，元斌出於保護孩子的考量決定戒煙。（《殺手代父》劇照）

當時金賽綸年僅9歲，元斌出於保護孩子的考量決定戒煙。（《殺手代父》劇照）

當時金賽綸年僅9歲，元斌出於保護孩子的考量決定戒煙。（《殺手代父》劇照）

元斌一直對金賽綸照顧有加。

元斌一直對金賽綸照顧有加。

元斌一直對金賽綸照顧有加。

曾在金賽綸生日時贈送手提電腦。

元彬自《殺手代父》後選擇淡出演藝圈，並未再接演任何作品。（圖片取自IG）

金賽綸於2月16日被發現在家中離世。（圖片取自IG）

金賽綸葬禮靈堂。（影片截圖）

元斌時隔15年罕見現身殯儀館悼念。（影片截圖）

元斌時隔15年罕見現身殯儀館悼念。（影片截圖）

元斌時隔15年罕見現身殯儀館悼念。（影片截圖）

元斌神情悲慟，有媒體拍到他不斷擦拭眼淚，與親友交談後才離開。（影片截圖）

元斌神情悲慟，有媒體拍到他不斷擦拭眼淚，與親友交談後才離開。（影片截圖）

此外，有網民翻出2017年的報道，發現元斌當初在2010年拍攝《殺手代父》時，由於拍檔金賽綸年僅9歲，出於保護孩子的考量，因而決定戒煙，且自此一直維持這個習慣。

轉載自晴報