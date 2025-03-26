25歲「千禧BB」猝逝：發燒腹痛自行服藥延醫，10大猝死徵兆

中國山西長治25歲女子解岳千（暱稱千千），因「心因性猝死」於3月9日驟逝。她因在2000年1月1日0時0分出生，被譽為「世紀嬰兒」，出生時更登上中國各大報章頭條，未料25年後生命戛然而止，消息登上微博熱搜，不少網友都深感惋惜。

綜合內媒及《封面新聞》報道，千千出生於千禧年倒數計時中，母親為教師，原預產期為1999年12月31日，卻在跨年倒數最後1分鐘誕生，成為象徵新時代的「世紀嬰兒」，她的誕生當時更曾登上報紙報道。千千17歲考入天津音樂學院鋼琴系，畢業後從事音樂演出工作，擅長繪畫、作曲並考取潛水證，生前於天津購置房產，最大心願是「走遍世界，讓世間充滿愛與和平」。

英年早逝｜高燒硬撐5天後返鄉 途中病情惡化

據家屬與《津雲新聞》披露，千千在天津從事音樂工作，3月3日出現發燒、腹痛症狀，強撐數日未及時就醫僅自行服藥，於8日坐巴士回長治；8日晚，家人將她送往當地醫院診治；9日清晨她突然昏迷，當晚宣布不幸過世。

她的家屬接受媒體訪問時透露指，3月8日頂著近39度高燒，從天津搭乘8小時長途巴士返回長治，途中僅飲用一瓶水。當晚就醫未查出嚴重病因，未料9日凌晨突陷昏迷，搶救無效離世。表哥孫先生表示：「她為帶寵物貓返鄉選擇乘大巴，可能加劇病情。」

英年早逝｜親友悼念：靈魂孤獨卻精彩

千千母親發文悼念：「她伴隨新世紀歡呼聲降生，如今在關愛祈願中歸去，這是人間給千禧寶貝的禮遇。」其兄長亦嘆指，妹妹臨終前一個月頻繁聯繫親友，返鄉前曾說「病癒後要多陪家人、看世界」，嘆道：「她終於渡完人間劫難，在光芒中解脫。」

消息一出，不少網友悼念感慨：「25歲為何心因性猝死？」、「發燒硬撐恐致心肌炎」、「多才美麗的女孩，下一世平安」。

網民有乜講：

這麼年輕的生命逝去，都很讓人惋惜。

媽媽肯定很難受吧？女孩子才25太年輕了。

有病一定要及時就醫，不能自已扛著。

天妒紅顏……

好可惜，願天堂沒有病痛……

同場加映｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉早前在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1.反覆腸胃道症狀

2.經常性疲累

3.胸悶

4.出現不明原因疼痛

5.頻繁心悸

6.經常眼前發黑、單側或餿側肢體麻木

7.盜汗

8.經常性頭暈及昏厥

9.呼吸不順、嘴唇發紫

10.失眠，經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

轉載自晴報