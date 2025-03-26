歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！ 啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
大型盛事 音樂會
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
推介度：
27/06/2025 - 29/06/2025
27
四月
香港科學園｜惠康80周年重頭炮活動 「惠康跑啊惠2025！」4月27日開跑 強勢嘉賓日本麵包超人 6米巨型麵包超人充氣彈床 香港科學園｜惠康80周年重頭炮活動 「惠康跑啊惠2025！」4月27日開跑 強勢嘉賓日本麵包超人 6米巨型麵包超人充氣彈床
大型盛事 親子活動
香港科學園｜惠康80周年重頭炮活動 「惠康跑啊惠2025！」4月27日開跑 強勢嘉賓日本麵包超人 ...
推介度：
27/04/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
25歲「千禧BB」猝逝：發燒腹痛自行服藥延醫，10大猝死徵兆
健康Tips

25歲「千禧BB」猝逝：發燒腹痛自行服藥延醫，10大猝死徵兆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　中國山西長治25歲女子解岳千（暱稱千千），因「心因性猝死」於3月9日驟逝。她因在2000年1月1日0時0分出生，被譽為「世紀嬰兒」，出生時更登上中國各大報章頭條，未料25年後生命戛然而止，消息登上微博熱搜，不少網友都深感惋惜。

 

　　綜合內媒及《封面新聞》報道，千千出生於千禧年倒數計時中，母親為教師，原預產期為1999年12月31日，卻在跨年倒數最後1分鐘誕生，成為象徵新時代的「世紀嬰兒」，她的誕生當時更曾登上報紙報道。千千17歲考入天津音樂學院鋼琴系，畢業後從事音樂演出工作，擅長繪畫、作曲並考取潛水證，生前於天津購置房產，最大心願是「走遍世界，讓世間充滿愛與和平」。  

 

英年早逝｜高燒硬撐5天後返鄉 途中病情惡化

 

　　據家屬與《津雲新聞》披露，千千在天津從事音樂工作，3月3日出現發燒、腹痛症狀，強撐數日未及時就醫僅自行服藥，於8日坐巴士回長治；8日晚，家人將她送往當地醫院診治；9日清晨她突然昏迷，當晚宣布不幸過世。

 

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲

 

　　她的家屬接受媒體訪問時透露指，3月8日頂著近39度高燒，從天津搭乘8小時長途巴士返回長治，途中僅飲用一瓶水。當晚就醫未查出嚴重病因，未料9日凌晨突陷昏迷，搶救無效離世。表哥孫先生表示：「她為帶寵物貓返鄉選擇乘大巴，可能加劇病情。」  

 

英年早逝｜親友悼念：靈魂孤獨卻精彩

 

　　千千母親發文悼念：「她伴隨新世紀歡呼聲降生，如今在關愛祈願中歸去，這是人間給千禧寶貝的禮遇。」其兄長亦嘆指，妹妹臨終前一個月頻繁聯繫親友，返鄉前曾說「病癒後要多陪家人、看世界」，嘆道：「她終於渡完人間劫難，在光芒中解脫。」 

 

　　消息一出，不少網友悼念感慨：「25歲為何心因性猝死？」、「發燒硬撐恐致心肌炎」、「多才美麗的女孩，下一世平安」。

 

網民有乜講：

 

這麼年輕的生命逝去，都很讓人惋惜。

媽媽肯定很難受吧？女孩子才25太年輕了。

有病一定要及時就醫，不能自已扛著。

天妒紅顏……

好可惜，願天堂沒有病痛……

 

同場加映｜10大猝死徵兆

 

　　台灣急診專科醫生魏智偉早前在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

 

1.反覆腸胃道症狀

2.經常性疲累

3.胸悶

4.出現不明原因疼痛

5.頻繁心悸

6.經常眼前發黑、單側或餿側肢體麻木

7.盜汗

8.經常性頭暈及昏厥

9.呼吸不順、嘴唇發紫

10.失眠，經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

 

轉載自晴報

 

　

 

Tags:#英年早逝#千禧BB#心源性猝逝#山西#長治#解岳千#猝死#心因性猝死#猝死徵兆#發燒#腹痛#反覆腸胃道症狀#胸悶#疼痛#心悸#盜汗#睡眠窒息
Add a comment ...Add a comment ...
27款中式點心熱量一覽：燒賣僅61卡、煎蘿蔔糕120卡！營養師分享健康飲食4招及3款減肥飽肚點心搭配
更多健康解「迷」文章
27款中式點心熱量一覽：燒賣僅61卡、煎蘿蔔糕120卡！營養師分享健康飲食4招及3款減肥飽肚點心搭配

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處