近期，很多朋友重新戴上口罩，希望藉以防止感染病毒，Mabel便是其中一人。

Mabel問：「近期身邊很多人生病，為了防止被感染，逼住重新戴上口罩。但是經常戴口罩，又實在有窒息的感覺。譚博士，從資深中醫角度分析，中醫如何對抗病毒和變種？現在世衛都公布已經再沒有超級抗生素可以用，實在很擔心！」

我答：「中醫對抗病毒的核心理念並非『替代抗生素』或『直接殺滅病毒』，而是通過調節人體正氣（免疫力）、阻斷病毒致病環境、修復機體損傷等，三大路徑實現防治目標。

中醫對抗病毒的核心邏輯

● 理論根基：《黃帝內經》的『正氣存內，邪不可幹』。

● 扶正祛邪：通過補益氣血、調和陰陽，提升人體自身抗病能力（即現代免疫學中的T細胞、NK細胞活性）。

● 截斷病勢：在病毒感染不同階段（衛分→氣分→營血分），用清熱、化濕、解毒等法阻斷病情惡化。」

Mabel問：「患病不同階段，你有不同方法嗎？」

答：

「初期（發熱）：風熱犯肺

銀翹散、連花清瘟，抑制病毒吸附（連翹苷）、調節ACE2表達 。

中期（肺炎）：濕熱壅肺

甘露消毒丹、清肺排毒湯， 降低IL-6風暴（黃芩苷）、抑制肺纖維化。

後期（恢覆）：氣陰兩虛

生脈散、沙參麥冬湯，修復淋巴細胞減少（人參多糖）。」

Mabel續問：「若果病毒已變種呢？」

我答：「變種應對：

● 針對COVID等上呼吸道症狀為主變種，強化宣肺透邪（如麻黃、杏仁）。

● 針對易引發胃腸症狀變種，加入化濕和胃藥（如藿香、厚樸）。」

Mabel問：「單味藥材和方劑配伍有分別嗎？」

我答：「單味藥的抗病毒潛力。

廣譜抗病毒中藥：

● 板藍根（吲哚類生物堿抑制病毒RNA覆制）。

● 金銀花（綠原酸阻斷病毒入胞）。

● 甘草（甘草酸模擬幹擾素抗病毒）。

研究突破：

● 中科院團隊發現黃芩素可抑制新冠病毒主蛋白酶（Mpro），對變異株有效。

配伍增效減毒

● 經典藥對：

● 麻黃+石膏：發汗退熱不傷陰（適用於病毒性高熱）。

● 人參+大黃：補氣通下防內閉（用於重癥虛實夾雜）。

● 納米技術：

● 將黃連素制成脂質體，靶向遞送至肺部感染部位（提升10倍生物利用度）。」

Mabel說：「知道你針灸好強，那麼針灸有用嗎？」

我答：「當然好有用。針灸對抗病毒的四維作用。

1. 免疫調節

● 穴位組合：

● 足三里（ST36）+ 關元（CV4）：提升IgG、CD4+／CD8+比值（《針灸研究》數據）。

● 肺俞（BL13）+ 太淵（LU9）：增強呼吸道黏膜防禦（刺激迷走神經）。

2. 炎症控制

● 刺絡放血：

● 大椎（GV14）點刺拔罐，降低TNF-α、IL-1β水平（適用於病毒性高熱）。

● 電針療法：

● 合谷（LI4）- 曲池（LI11）低頻電刺激，抑制NF-κB通路過度激活。

3. 症狀緩解

● 嗅覺喪失：迎香（LI20）+ 印堂（GV29）溫針灸。

● 長期疲勞：百會（GV20）+ 氣海（CV6）艾灸。」

Mabel問：「請問有甚麼預防方法呢？」

我答：「預防優勢：

● 節氣針灸：在疫病高發季節（如冬至、春分）針刺太白（SP3）、太溪（KI3），調節先天/後天免疫力。」

Mabel問：「若果結合西醫治療又會如何？」

我答：「中西醫協同的成功模式。

1. 臨床實證：新冠疫情的啟示

● 中國國家診療方案中，中西醫結合組比純西醫組：

● 轉重率下降40%（《Phytomedicine》數據）。

● 核酸轉陰時間縮短。

病毒變種的應對框架

A[病毒變種出現] --> B{中醫早期介入}

B -->|發熱/咽痛| C[衛分證：銀翹散+少商放血]

B -->|腹瀉/嘔吐| D[氣分濕熱：藿樸夏苓湯+足三里針灸]

C & D --> E[阻斷向重癥發展]

E --> F[西醫重癥支持+中藥化瘀通絡]」」

Mabel續問：「對於這個病，你還有甚麼建議呢？」

我答：

「1. 預防階段：

● 每日按揉合谷（LI4）、足三里（ST36）各3分鐘。

● 代茶飲：黃芪10g+金銀花5g+陳皮3g，沸水沖泡（提升黏膜免疫）。

2. 感染初期：

● 中成藥：連花清瘟膠囊（按說明書劑量）。

● 刺絡法：少商（LU11）、商陽（LI1）點刺出血3滴（退咽痛）。

3. 康復期：

● 艾灸神闕（CV8）+ 膏肓（BL43），每周3次。

● 食療方：山藥30g+百合15g+粳米50g煮粥（修復肺陰）。

禁忌：脾胃虛弱、月經期間、大病、小病及長期病患者，建議服用前先諮詢註冊中醫。」

Mabel說：「果然好詳細。」