凍齡秘訣 │ 58歲最美小龍女李若彤素顏直播，皮膚體態極佳，分享獨門養髮秘方

保養得宜！曾被獲封「最美小龍女」的「古裝女神」李若彤，早前於內地社交平台素顏直播帶貨，無濾鏡之下皮膚及體態狀況極佳，其中超美蝴蝶形鎖骨線條更一度震驚網民，引發網民熱議。

58歲港星李若彤早年以《神鵰俠侶》「小龍女」角色奠定「古裝女神」地位，近年活躍於社交平台小紅書，今月18日李若彤以素顏零濾鏡狀況直播帶貨護膚品，鏡頭下無皺紋肌膚與纖細體態隨即引發大眾關注，其中「蝴蝶型鎖骨」及結實腹肌更一度引起網民熱議，紛紛大讚其生活自律、堪稱健康典範。

凍齡女神｜素顏直播震撼網民 完美鎖骨及腹肌成焦點

李若彤於小紅書長達數小時的直播中全程素顏，畫面中可見她的皮膚白皙透亮零毛孔，身穿露肩裝更令肩頸一雙「蝴蝶型鎖骨」線條纖細優美。事實上，李若彤過去亦曾於社交平台公開健身成果照，展示清晰6塊腹肌與手臂肌肉，並發文：「連續10多天訓練意外練出腹肌，證明任何年齡努力都有回報。」令不少網友大讚「58歲狀態勝過30歲」。

凍齡女神｜小紅書分享3大凍齡秘訣 每日健身至少2小時

李若彤近年於小紅書上相當活躍，自介上更以「小龍女」身分幽默寫道「除了玉女心經，還會寫小紅書的古墓派傳人」，經常拍片分享保養秘訣及穿搭方法，早前李若彤更公開養髮活髮的家傳秘方，教大家如何養出一頭黑髮。

李若彤又透露指，自己每日至少健身2小時，結合重訓與有氧運動，她早前於社交平台曾分享過一張自拍照，相片中可見腹部結實的六塊腹肌，手臂上肌肉線條十分搶眼；且皮膚白皙紅潤，身材纖細，臉上的毛孔幾乎隱形，沒有一絲皺紋，令網友都大感敬佩。

同場加映｜將近60歲頭髮又黑又濃密 李若彤分享獨門養髮秘方

58歲「最美小龍女」李若彤保養得宜，將近60歲頭髮仍然又黑又濃密。養髮有道的她早前分享自己獨門家傳秘方，全靠2種食物磨成粉狀食足30年，養出讓人羨慕的黑長直髮：

● 李若彤養髮秘方｜1. 徹底清洗再烘乾黑豆和黑芝麻

選擇黑芝麻和黑皮綠芯的黑豆用清水洗淨，接著用濾網烘乾，一定要非常乾才能夠下鍋去炒。

● 李若彤養髮秘方｜2.「白鍋」翻炒黑芝麻和黑豆

將黑芝麻和黑豆放進「白鍋」（不加油）中，以小火不停翻炒，當黑芝麻發出聲音，或肉眼能看在鍋子裏跳動；以及黑豆的皮爆開後，就代表熟透，接著放涼避免黑芝麻出油。

● 李若彤養髮秘方｜3.分批打磨成粉末狀

待材料放涼後，就可以準備加入攪拌器分批打磨成粉末。切忌一次不要放太多，將黑芝麻和黑豆分批打磨。若喜歡細滑口感的話，可以打磨久一點，粉末自然就細滑一點。若喜歡顆粒感，可以打磨粗一點。注意黑芝麻打磨後不要立刻蓋上密封蓋，這樣會容易出油。

轉載自晴報