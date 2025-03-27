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凍齡 │ 56歲前TVB小生盧慶輝近況曝光，網民稱讚：高大威猛，零歲月痕跡
健康Tips

凍齡 │ 56歲前TVB小生盧慶輝近況曝光，網民稱讚：高大威猛，零歲月痕跡

健康解「迷」
健康解「迷」

　　多年前已長駐內地發展、現年56歲的盧慶輝近日被內地網民於街頭偶遇，更大方地與女網民合照。相片曝光後，不少人都驚訝年過半百的他依然高大威猛，零歲月痕跡。

 

近況曝光

 

　　有女網民近日在小紅書上載了於內地街頭「野生捕獲」盧慶輝的合照，並留言「偶遇港劇演員#盧慶輝」。照片中，可見身型高大的盧慶輝站在2女中間時十分「君子」，雙手刻意放在身後，避免身體接觸。除此之外，當日頭戴黑色Cap帽、身穿深藍色襯衫及黑色皮面外套的盧慶輝仍星味十足，雖然已年屆56歲，但臉相仍然十分年青，而且零發福，可謂凍齡十足。

 

凍齡男神丨《真情》前TVB小生近況曝光56歲零走樣狀態驚人 商界猛人太太背景勁猛料

現年56歲的盧慶輝近日被內地網民於街頭偶遇，更大方地與女網民合照。

 

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年過半百的盧慶輝依然高大威猛，零歲月痕跡。

 

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擁有官仔骨骨外形的盧慶輝當年憑《真情》唐立生一角彈起。(影片截圖)

 

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擁有官仔骨骨外形的盧慶輝當年憑《真情》唐立生一角彈起。(影片截圖)

 

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盧慶輝於圈中曾與不少女星傳緋聞，《真情》拍檔「阿靜」彭子晴亦是其中一位。

 

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盧慶輝年青時外貌已經十分俊朗。(網上圖片)

 

緋聞多多

 

　　事實上，擁有官仔骨骨外形的盧慶輝，當年投身圈中後，很快便憑《真情》唐立生一角彈起，惟後來因為受負面新聞影響，他於在2001年突然息影幕前。據了解，其後轉戰內地商界的他，發展也不錯，傳家身早已過億。另外，他於圈中亦曾有不少緋聞女友，如與《真情》拍檔「阿靜」彭子晴傳出「戲假情真」，又與梅艷芳、陳德容傳出緋聞。而張慧儀則是他唯一公開承認的圈中女友，可是二人拍拖不足一年便分手收場。

 

老婆背景厲害

 

　　盧慶輝近年雖偶有復出幕前，但卻未有放棄其商界工作。他早年便曾進駐小紅書分享自己「工作日常」，片中他所在的廠房非常大，而且兼備生產線及研發室，可見他的生意規模十分大。他於片中亦透露廠房研發的家電，如風扇、照明設備、流動冷氣，會出口至歐美。

 

　　至於盧慶輝的太太劉美清背景亦不容小看，不但為中國電子商會電子商務專業委員會副理事長、更是中國電子商會網路直播與短視頻專業委員會副理事長、鉑麗格珠寶品牌創辦人、天臣控股執行董事兼影視投資人。

 

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盧慶輝太太劉美清背景不容小看，於商界有多個名銜。

 

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盧慶輝太太劉美清背景不容小看，於商界有多個名銜。

 

凍齡男神丨《真情》前TVB小生近況曝光56歲零走樣狀態驚人 商界猛人太太背景勁猛料

盧慶輝太太劉美清背景不容小看，於商界有多個名銜。

 

　　盧慶輝曾分享兩人相識經過：「我第一次見到我太太是在2009年的香港遊輪上，當時太太的公司在遊輪上主辦一場活動，我是受邀嘉賓。我們兩個在那場活動同時給一位獲獎選手頒獎。」

 

轉載自晴報

 

Tags:#小紅書#凍齡#健康問題#盧慶輝#真情#保養#養生#TVB小生
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