健康飲食 │ 內臟脂肪增患慢性病風險，醫生推薦5種食物有效快速減脂

都市人飲食中多含高鹽、高糖和油脂，容易積聚內臟脂肪。內臟脂肪與許多慢性疾病的風險上升有關，包括高血壓、高膽固醇、心臟病、中風、糖尿病及某些癌症等。台灣減重醫生陳威龍分享，可以透過「5種飲食」來減少內臟脂肪，並結合有氧運動與力量訓練，以加強核心肌群，減輕內臟脂肪。

陳威龍在其診所YouTube頻道中指出，內臟脂肪會導致慢性發炎，進而衍生代謝症候群，危害健康。若想剷除內臟脂肪，在飲食上可從5種食物入手。

健康飲食｜5種食物剷除內臟脂肪

1. 優質蛋白質

例如雞胸肉、魚肉及豆類

2. 全榖類

建議優先選擇糙米、燕麥、藜麥

3. 綠色蔬菜

4. 好的油脂

例如魚油、橄欖油及亞麻籽油

5. 攝取益生菌

可以攝取無糖乳酪、納豆和紅麴等

不只可以在飲食方面著手，還可以同時加入有氧運動或重訓，適時進行腿部抬舉、爬山或俄羅斯轉體，以訓練核心肌群，有助於消除內臟脂肪。

除了上述飲食原則，還需避免某些食物，首先是高糖的蛋糕、餅乾及高精緻澱粉，如白米、吐司和麵條，另外人造奶油和氫化植物油，這些都是內臟脂肪的罪魁禍首，應該盡量少吃。

腹部內臟脂肪是健康的最大殺手

營養功能醫學專家劉博仁曾在Facebook發文提醒，內臟脂肪可說是一種「包藏禍心」的脂肪，為十大必須減重理由之首，並強調「腹部內臟脂肪是健康的最大殺手」。他解釋說，脂肪組織一般會分佈在皮下以及內臟之中，本來是提供身體保暖以及內臟保護的作用，但若出現肥胖，內臟會儲存過多的脂肪，形成「蘋果型肥胖（腹部肥胖）」，這種情況非常不健康，且是多種疾病的根源。

劉博仁進一步解釋，醫學專家早已注意到腹部肥胖者容易產生胰島素阻抗，進而導致第二型糖尿病，隨後又發現與高血脂、高血壓等慢性病的結合，因此逐漸明確定義出「代謝症候群（Metabolic syndrome）」。如果符合以下5個條件中的3項，就可以確認為代謝症候群患者：

1. 男生腰圍≧90公分，女生腰圍≧80公分，或是BMI≧27kg/㎡。

2. 三酸甘油酯≧150mg/dl。

3. 高密度膽固醇男性＜40mg/dl，女性＜50mg/dl。

4. 血壓收縮壓≧130mmHg或是舒張壓≧85mmHg或是有使用降血壓藥物。

5. 空腹血糖≧100mg/dl或是使用降血糖藥物。

同場加映｜10種食物逆轉脂肪肝

咖啡

降低肝臟酵素

抗氧化 + 減少細胞損傷

減少內臟脂肪累積

建議食法:

無糖英式黑咖啡

每天最好不超過2大杯

綠色蔬菜

如菠菜、高麗菜和芥蘭菜

當含膳食纖維，提升飽足感、控制體重

降低血糖和膽固醇

當含抗氧化劑，如維他命C、A、K、B和礦物質鐵、鈣、鎂及多酚

建議食法:

不要過度烹煮，避免蔬菜營養素大量流失

建議用無水快炒方式來烹煮蔬菜

豆類

黃豆、鷹嘴豆等蛋白質豆類

低脂、富含植化素、抗性澱粉

有助減重減脂，保護肝臟

減少肝臟脂肪積聚

適合有心血管疾病、高血壓的人食用

建議食法:

宜選擇無糖蛋白質豆類

如無糖豆漿、無糖豆花等

避免攝取過多的熱量

魚類

魚類含有豐富的Omega-3魚油

抗發炎、減少肝臟發炎反應

增加體內好的膽固醇（HDL)

降低三酸甘油脂和壞膽固醇(LDL)

建議食法:

正確選擇魚類

如鮪魚、秋戶魚、圓鱈、扁鱈等低重金屬汞安全來源的魚

建議一周吃魚貝類兩次以上更佳

燕麥

富含膳食纖維、維他命E等打氧化物

能夠對抗體內自由基、減緩氧化反應

促進腸道健康、預防便秘、降低膽固醇和控制血糖

建議食法:

用開水沖泡燕麥片

或是扎燕麥片加入牛奶、豆漿或咖啡等

主要用來取代麵包、饅頭、稀飯等傳統早餐

將燕麥加入白米一起煮

增加主食的纖維量

堅果

含有單元不飽和脂肪

對於心臟健康有益

富含抗氧化劑，如維他命E

有助於對抗體內的氧化反應，修補細胞損傷

建議食法:

常見有腰果、核桃、杏仁等

每天建議攝取20克

運動後吃：增肌、幫助肌肉修復

薑黃

刺激血液循環、天氣冷多吃有暖身效果

預防心血管疾病及失智症等疾病

建議食法:

推薦熱門餐點：咖哩飯、咖哩麵

將薑黃粉灑在食材上或打進蔬果汁

橄欖油

含不飽和脂肪酸

幫助體內脂肪代謝，調整體內的體脂肪

建議食法:

建議使用低溫或是輕烹調，保留最冠抗氧化營養素

可直接烹調

惟謹記橄欖油遇熱恐流失營養

大蒜

富含抗氧化劑，如硫化合物

蒜素：提升免疫力

硫化物：殺菌、防癌和預防心血管疾病

建議食法：

將蒜頭的薄膜剝掉

與空氣稍微氧化一下釋放蒜素

不要煮太久：削弱蒜素功能

建議上碟前加入蒜保留營養

黑木耳

「腸道的清道夫」

富含膳食纖維、多醣體

潤腸排便、防宿便

有降膽固醇

建議食法:

做法：

1.一把黑木耳加入4倍的水，打成汁

2.可加入菠蘿或枸杞增加甜味和飽足感

資料來源：營養師 程涵宇

轉載自晴報