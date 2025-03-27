腸癌 │ 21歲紐西蘭女生確診結直腸癌，拍影片分享經歷，初期症狀與腸胃無關

身體出現異樣不容忽視！紐西蘭一名女子於20歲時確診患上結直腸癌並已轉移到肝臟，醫生預料其壽命僅剩1至5年。患病後她輟學接受治療，並拍片分享經歷自身經歷，表示自己初期症狀僅有1症狀且與腸胃無關，看上去極為健康，盼可向大眾示警：「希望其他人能夠比我更早發現它。」

綜合外媒及《紐約時報》報道，21歲大三女學生Dominique McShain去年於亞洲旅行回國後，開始感到極度疲勞，甚至上課時難以保持清醒，即使晚上睡了一整晚早上仍經常需要小睡：「除了晚上正常睡眠時間，我每日還要再睡5至6個小時。」

不久後，她的排便亦開始出現問題，偶爾出現便秘或腹瀉，但有時又很正常，但每次排便都會帶血，令她開始懷疑身體出現異樣，事隔3至4周後，她決定到院求醫。

癌症殺手｜確診直腸癌生命陷倒數 盼可分享經歷提升大眾意識

她憶述指，當時醫生認為她的血液檢查結果正常，惟肝臟血液樣本指數卻異常高企，因此再進行第二次血液檢查，之後她再被要求進行超聲波檢查，最終發現她體內藏有「巨大腫塊」，經進一步檢查後確診患上結直腸癌，病情已無法逆轉、生命可能僅剩1至5年。

Dominique表示，自己確診患癌後本身仍想繼續學業，惟開始化療過程極為痛苦，最終無奈下只能輟學。雖然生命已陷倒數，Dominique仍坦言希望可以留下一些東西來幫助人們，因此於多個社交平台分享自身經歷，希望大眾可對這個病有更深的認識，盼大眾可以及早發現病情。

今年1月末旬，她於社交平台更新近況宣告癌症已擴散到肺部，醫生預料她的壽命已不足一年，甚至可能只剩幾個月，令她極感崩潰：

我原本希望還能活很多年，但現在看來遙不可及。

癌症殺手｜罹患結直腸癌6大症狀

根據《UNILAD》報道指，Dominique曾分享自己患病後出現以下6大不適，其中最先出現的疲勞問題甚至與腸胃問題無關，呼籲大家出現以下問題時應及早警覺：

1.極度疲勞

2.便秘

3.腹瀉

4.胃痛

5.血便

6.食慾不振

同場加映｜排便習慣改變要小心

醫生亦提醒，經常放屁只是其中一個腸癌的症狀，但常放屁不一定患腸癌，關鍵在於排便習慣改變。若排便3天少於1次或每天多過3次，就要小心。此外，出現腹痛有便意卻無法排便或排不乾淨、便血、虛弱、疲勞或突然消瘦等症狀，就最好做檢查。否則，僅是放屁次數增多而身體沒有其他不適，一般不用過分焦慮。

腸癌5大致癌習慣

愛吃高脂、高糖、油炸等逅熱量食物

少吃雜糧或新鮮水果

久坐不動

不利於腸道蠕動，導致腸道有害物質堆積狂腸道內，不能及時排出

吸煙嗜酒、少喝水

如飲料當水喝

經常夜瞓捱夜

資料來源：成都腸胃專科醫院醫生

同場加映｜直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

1.輕微腹痛、腹脹現象

2.排便習慣明顯改變、血便

(包括排便頻率或糞便形狀改變，例如便秘的情況變嚴重、或是大便變稀、變細、量變少）

3.體重急速減輕

4.貧血乏力

資料來源：台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘

資料來源：紐約時報、UNILAD

轉載自晴報