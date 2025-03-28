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保養術 │ Angelababy罕見出席活動，眼大面尖如Barbie，公享螞蟻纖腰養成術
健康Tips

保養術 │ Angelababy罕見出席活動，眼大面尖如Barbie，公享螞蟻纖腰養成術

健康解「迷」
健康解「迷」

　　好似又唔同咗樣！現年36歲的Angelababy（楊穎）自2023年因觀看「瘋馬秀」遭內地封殺，近日有網民捕捉到她出席活動，最新生圖狀態可見她眼大面尖，十足活生生的「Barbie」；還有傳她出席2小時直播的酬勞高達850萬港元，身價依然穩固。

 

　　Angelababy遭內地官方封殺後曝光率大減，不過近日似乎有被解凍跡象。有網民日前分享Angelababy在香港出席活動的片段，可見她狀態大勇，活動結束後身著便服，貼身上衣配搭牛仔褲展現玲瓏浮凸身材，更親民地與場外fans互動，簽名、合照派心心，全程面露笑容心情大靚，一改以往女神高高在上姿態；面對fans示愛更用溫柔聲線回應「我也愛你們」，並叮囑大家注意安全。

 

女神保養術︱Angelababy最新狀態曝光疑容貌「升級」 直播2小時穩袋850萬

女神保養術︱Angelababy最新狀態曝光疑容貌「升級」 直播2小時穩袋850萬

女神保養術︱Angelababy最新狀態曝光疑容貌「升級」 直播2小時穩袋850萬

女神保養術︱Angelababy最新狀態曝光疑容貌「升級」 直播2小時穩袋850萬

 

　　不過，片段中的Angelababy被指容貌似乎進一步「升級」，生圖流出可見她十足「Barbie樣」，眼大面尖的美貌尤為突出，反倒顯得稍有不自然。

 

傳2小時直播穩袋850萬

 

　　Angelababy雖被封殺一段時日，但身價絲毫不減。有知情人士透露，Angelababy這次出席兩小時的直播活動，「保底佣金」逾850萬港元，酬勞依然是頂流級別。

 

公開21吋纖腰養成術

 

　　Angelababy向來身型瘦削，她曾在內地綜藝節目上應現場要求，量度腰圍及頭圍，一量之下發現腰圍只有54cm（約21吋），絲毫看不出曾生過孩子，震驚現場其他嘉賓及觀眾。

 

女神保養術︱Angelababy最新狀態曝光疑容貌「升級」 直播2小時穩袋850萬

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女神保養術︱Angelababy最新狀態曝光疑容貌「升級」 直播2小時穩袋850萬

 

　　而Angelababy也透露自己的螞蟻纖腰養成術，表示Keep fit技巧最重要是自律：

 

　　養成規律的生活習慣，吃完飯至少站立半小時，並盡量在睡前5小時前吃飯，有效消化。

 

　　除身材窈窕，Angelababy皮膚也保養得很好。對此她分享指出，自己不時都會抽空用新鮮青瓜敷面。

 

轉載自晴報

 

Tags:#Angelababy#網絡熱話#Keep Fit#健康#藝人#外貌#美容#減肥#香港#娛樂#粉絲互動#直播#酬勞#保養秘訣
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