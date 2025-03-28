虐老 ｜ 81歲卧床病婦遭印傭虐打超過半小時，CCTV錄影揭露驚人真相，僱主報警追緝凶手

近日網上流傳一段印傭虐待老婦的影片，片中見到一名外傭多次推撞卧病在床的老婦，甚至用瑜伽繩綑綁其雙手，之後又用毛巾塞口。事件引起廣泛迴響，僱主表示目前已報警處理。

虐待老人｜瑜伽繩綁雙手毛巾塞嘴

有關影片在Facebook、YouTube等社交平台流傳，標題為「有惡毒印傭虐待八旬老病婦」，片長約13分鐘。從影片中可見，涉事印傭原本準備為老婦換尿片，遭拒絕後開始用粗暴的手法對待對方，包括多次用力捉住老婦雙手壓向其胸口、大力推老婦的身體及雙腿、猛推床邊護欄等。

期間老婦不停指罵，並用口咬印傭，印傭隨即目露兇光，對老婦破口大罵，之後更拿來瑜伽繩綑綁老婦雙手，又用毛巾塞住她的口。過程中老婦雖有伸手踢腳反抗，但礙於卧病在床，無力還擊。

印傭粗暴對待老婦。（影片截圖）

用力壓住老婦雙手。（影片截圖）

印傭多次推撞老婦。（影片截圖）

之後更拿起瑜伽繩綑綁老婦雙手。（影片截圖）

涉事印傭甚至用毛巾塞住老婦的口。（影片截圖）

虐待老人｜施暴逾半小時

老婦的家人將影片上載至社交平台時表示，該名印傭向老婦虐打施暴長達30多分鐘，而他們回家後察覺老婦滿口鮮血，手背有瘀痕，右腿亦有受傷, 因此產生懷疑，並翻查房間內的閉路電視，最終印傭揭發惡行。老婦的家人在影片描述欄上寫道：

作為家屬，病人身患重疾，一心請家庭傭工協助照顧，卻遭受惡毒印傭虐打施暴30多分鐘......今次經歷奉勸遇到相似情況的朋友，無需擔心立即報警，令兇手繩之於法，為家人取回公道。

影片發布後在網上引起廣泛關注，老婦的家人表示，當日揭發事件後已即晚解僱印傭，並於翌日下午報警處理，回覆網民留言時亦提到「之前應該仲有前科，絕對唔係第一次」、「已經報咗警，驗咗傷，而家通緝緊呢個工人」、「希望大家分享出去, 唔好畀佢搵到第二個僱主」。不少網民看到影片後表示憤怒及心痛，希望警方可盡快將涉事印傭繩之於法。

消息指，影片中的老婦今年81歲，去年患上罕見淋巴腦癌，治療7個月後於去年底出院回家。為照顧老婦的起居飲食，家人決定聘請一名57歲印傭，並在今年年初四開始上班。由於婆婆不喜歡外人幫她沖涼及換片，平日會由家人負責餵藥及幫婆婆沖涼、換片，印傭則負責日常家務。至3月17日，社康護士上門為婆婆抽血，女兒出門將血液送到醫院化驗，於是請印傭幫忙照料老婦，詎料發生今次事件。

警方表示，3月18日下午約4時接獲一名女子報案，指一名外籍女子於3月17日下午在麗安邨麗德樓一單位內懷疑以手襲擊其81歲母親，其母親面部及手部受傷，清醒被送往明愛醫院治理。案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」，將交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方譴責以上暴力行為。根據香港法例二百一十二章《侵害人身罪條例》第三十九條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，可面臨最高三年監禁。警方重申會致力打擊一切暴力罪行，呼籲市民切勿以身試法。

轉載自晴報