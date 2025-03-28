全港首個大型「自立支援體驗日」逾100位安老業界代表「被綁」！300院舍簽署「減約束」約章 引入自立支援提升服務質素

筆者上個星期以主辦單位理事身分協助舉行「自立支援體驗日暨安老業減約束啟動禮」，這個由安老服務業界慈善組織銀創基金會主辦、香港安老服務協會及基督教家庭服務中心協辦的啟動禮分為兩部分，上午是超過100位來自65家津助及私營安老機構的員工以約束體驗模式感受院舍長者約束體驗，從而反思應盡力減少施加約束，引入自立支援的模式，下午則為進行啟動禮，共同見證300間安老院舍一同簽署《安老業減約束約章》，承諾減少使用約束物，以提倡「支援有愛、自立無礙」的關愛文化。

在體驗環節中，近100位安老業界代表穿上背部寫著「支援有愛 自立無礙」的黃色背心，蒙著眼睛被不同的約束物品如約束衣、安全手套、防滑帶等綁緊在座椅、輪椅，或是躺在瑜珈墊上，有些同工更「自告奮勇」體驗試用尿片及塗上模仿「排泄物」的麵鼓醬，在這接近兩個小時的體驗活動中，筆者看著各參與者由表現鬆容，到臉容扭曲，有些更直言整個過程感覺度日如年，生不如死，連基本「搔癢」也做不到，失去自由，他們更稱想像不到長者長期受約束的心情，令大家都對約束另有更深切的體會。

自立支援「3不、4要」 增強長者的自理能力

事實上，香港目前安老院在必要時，仍會為院友進行不同程度的約束，其目的包括避免長者跌倒、減少拔除維生喉管或傷害自己的機會等。而安老業界亦需按《安老院條例》及《安老院實務守則》規範使用約束物，使用時會重視長者的尊嚴、福祉及舒適度。然而約束亦帶來不少問題，例如減少了長者走路、如廁等活動，影響身體機能、社交，個人尊嚴、精神健康等。

而近年社會所提倡的自立支援中所強調「3不、4要」，「3不」是「不約束、不尿布、不臥床」；「4要」是「要飲水、要進食、要運動、要排便」，並提升長者自主的時間，減少長者失能的時間。筆者早前也寫過關於自立支援的文章：從「幫他做」到「讓他做」！「自立支援」照顧模式 重拾長輩尊嚴及自主權 ， 這個概念最早源自北歐的「復能照顧」，日本至1980年代提出自立支援，提倡以長者的生活期望為照顧方向，協助他們以自身能力自主生活，提升生活質素及幸福感。而台灣在2011年起引入相關概念，香港則自2018年起由基督教家庭服務中心開始推動自立支援，亦是今次協辦活動的其中一個團體。基督教家庭服務中心助理總幹事賴君豪指出，基督教家庭服務中心是香港少數早期開始推行「自立支援照顧模式」的機構，目前該機構轄下2間院舍及7間日間護理中心均推行這模式。而自2018年起，基督教家庭服務中心持續為機構同工及業界舉辦工作坊、研討會及「自立支援照顧模式」專業培訓體驗課程，培訓了超過1,000名同工，包括機構內部及外間的專業、非專業人員、照顧者等。

院舍透過了解每位長者個別的需要，雙方共同制定一套方案，增強長者的自理能力，減少被約束、減少臥床、減少用尿布等，從而提升其尊嚴、生活質素、幸福感等。舉例說，一位因病體弱、在醫院須插鼻飼喉管的長者，入住一間推行自立支援的安老院時，院方會跟長者及家人商討一套減少約束的做法及流程，包括：共同尋找可減約束的替代方案，如家人探訪時短暫解去長者手部約束，離開時恢復約束；或轉介語言治療師訓練，提升咽喉肌肉力，改善吞咽功能，減少對胃喉的依賴。其他常用的方案，包括轉介物理治療師為長者進復康訓練，以提升下肢肌力及平衡力，護士及護理員亦協助長者進行如廁訓練，協助長者可參步行如廁，減少對尿布的依賴等。提升護理質素，從而協助長者提升自主生活能力。

近100位安老業界蒙眼參與約束體驗，為業界首次的大規模培訓體驗，令大家都對約束另有更深切的體會。

「支援有愛 自立無礙」是這次活動的口號，期望安老院從業員能具備同理心，了解長者約束背後的根源，以自立支援的方法，減少約束物品的使用。

300間院舍簽署《安老業減約束約章》 推動自立支援第一步

為令更多院舍願意推行自立支援安排，慈善機構銀創基金會近日制訂全港首個《安老業減約束約章》，鼓勵全港院舍一同參與。內容包括共同推動在院舍及社區實踐「自立支援」照顧模式，為體弱長者提升其晚年的生活質素和幸福感，提倡「支援有愛、自立無礙」的關愛文化；以積極的態度持續推動機構實踐《安老業減約束約章》；為實踐減約束行動，必要時向跨專業人士／團體進行諮詢和指導，以循序漸進方式達致以人為本的照顧計劃。

活動當日為止有近300間院舍簽署約章，當中包括非政府機構津助院舍、日間護理中心、私營安老院和殘疾院舍等，公眾可在銀創基金會網頁查閱簽署名單。銀創基金會會長李輝指，基金會希望透過推出《安老業減約束約章》，推動業界自願減約束及實施自立支援，提倡「支援有愛、自立無礙」的關愛文化，令整體安老業服務獲提升，市民亦有機會選擇更優質的服務。她曾到台灣安老院舍考察及體驗被約束，親身體會到長者被綁會感到辛苦，影響身心及尊嚴。她解釋，院舍透過簽署約章，是表達希望減約束及推動自立支援的意願，踏出第一步，短期內需要進行多項工作，與其他協辦及支持團體進一步合作，如制定培訓手冊，為員工提供培訓，向院友及家人宣傳及進行更多公眾教育。她預計院舍減約束及實施自立支援，初期難免會出現不同狀況，院友及家屬會有不同疑慮，銀創基金會會密切注視情況，盼參與的院舍多作解說，期望一年後檢討成效，令這計劃更臻完善。

而啟動禮當天下午，專家座談會幾位嘉賓包括梁智鴻醫生和陸志聰醫生講述了作為專業人士有責任平衡病人的安全和自由，帶出約束帶來的精神健康挑戰，而減少非必要的約束是作為照顧者的共同願景。而香港大學社會工作及社會行政學系林一星教授也認為使用約束時需要強調長者的意願和與家人加強溝通，參與照顧計畫，達至自立支援。

筆者認為是次100人的自立支援培訓體驗日和減約束約章啟動儀式是一個安老服務嶄新的里程碑。多家機構的參與和投入支持，彰顯了以長輩為本的精神，期望日後能有更多安老機構和同工能應用自立支援，成功減少使用約束物品的例子，真正為長輩達到「支援有愛自立無礙」的目的。

銀創基金會「減約束」約章

網址：www.sdf.org.hk

活動當日為止有300間院舍承諾簽署《安老業減約束約章》，銀創基金會希望藉此推動業界自願減約束及實施自立支援，提倡「支援有愛、自立無礙」的關愛文化，令整體安老業服務獲提升。

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務展出一系列樂齡科技如餵食機、扶手便椅及三用步行器兼輪椅等，提升前線員工應用自立支援「3不4要」的信心。